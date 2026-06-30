オランダ対モロッコ戦の選手評価：イスマエル・サイバリのPK失敗がオランダの敗因となり、ロナルド・クーマンの慎重な戦術も裏目に出てワールドカップで黒星。

イスマエル・サイバリが最後のPKを沈め、モロッコ代表「アトラス・ライオンズ」の準決勝進出を決めた。一方、オランダ代表「オランジェ」は大会を去り、多くの課題を残した。

試合の大半はモロッコが優位に立ち、ボールを支配してオランダ守備陣を攻略。前半にはアゼディン・ウナヒが好機を迎えたが右足シュートは枠を外れた。バート・フェルブルッヘンも2度の好セーブでスコアレスを維持した。

オランダ守備のハイライトは60分。連携が乱れた隙を突いたアクラフ・ハキミがゴールへ迫ったが、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが素早くカバーし、キャプテンの好機を未然に防いだ。

直後の水分補給タイムでオランダは落ち着きを取り戻し、サマーヴィルのプレスからカウンターへ。ボックス手前で止められたが、こぼれ球をガクポが押し込み、オランダが先制した。

しかし直後、オランダは再び押し込まれる。80分にはファン・ダイクがサイバリのシュートをブロックし、辛うじて逃げ切るかと思われた。

しかし90分、ディオプがヘディングで同点弾。守りに徹したオランダを突き刺した。延長ではラヒミが好機を生かせず、ヴェルブルッゲンがまたも至近距離のシュートを止めた。

GKは奮闘したが、PK戦ではオランダの精神面が露呈。クープマイナーズが先制したものの、クライフェルトとティンバーは大きく外し、ブヌーがサマーヴィルのキックを阻止。120分の死闘の末、サイバリが決勝PKを沈めた。

モロッコは欧州強豪を相手にまたも歴史的なPK戦勝利。一方、オランダは大会最短での敗退となり、コエマン監督の采配や交代策、守備的戦術への疑問が残った。

GOALがモンテレイ・スタジアムでのオランダ代表を採点する。