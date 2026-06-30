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オランダ対モロッコ戦の選手評価：イスマエル・サイバリのPK失敗がオランダの敗因となり、ロナルド・クーマンの慎重な戦術も裏目に出てワールドカップで黒星。

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オランダ 対 モロッコ

オランダは残酷な形で敗退した。72分にコディ・ガクポのゴールで辛うじて試合を運びかけたが、ロスタイムにイッサ・ディオプのヘディングで延長へ。1–1の末、PK戦を3–2で制したモロッコが勝利した。

イスマエル・サイバリが最後のPKを沈め、モロッコ代表「アトラス・ライオンズ」の準決勝進出を決めた。一方、オランダ代表「オランジェ」は大会を去り、多くの課題を残した。

試合の大半はモロッコが優位に立ち、ボールを支配してオランダ守備陣を攻略。前半にはアゼディン・ウナヒが好機を迎えたが右足シュートは枠を外れた。バート・フェルブルッヘンも2度の好セーブでスコアレスを維持した。

オランダ守備のハイライトは60分。連携が乱れた隙を突いたアクラフ・ハキミがゴールへ迫ったが、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが素早くカバーし、キャプテンの好機を未然に防いだ。

直後の水分補給タイムでオランダは落ち着きを取り戻し、サマーヴィルのプレスからカウンターへ。ボックス手前で止められたが、こぼれ球をガクポが押し込み、オランダが先制した。

しかし直後、オランダは再び押し込まれる。80分にはファン・ダイクがサイバリのシュートをブロックし、辛うじて逃げ切るかと思われた。

しかし90分、ディオプがヘディングで同点弾。守りに徹したオランダを突き刺した。延長ではラヒミが好機を生かせず、ヴェルブルッゲンがまたも至近距離のシュートを止めた。

GKは奮闘したが、PK戦ではオランダの精神面が露呈。クープマイナーズが先制したものの、クライフェルトとティンバーは大きく外し、ブヌーがサマーヴィルのキックを阻止。120分の死闘の末、サイバリが決勝PKを沈めた。

モロッコは欧州強豪を相手にまたも歴史的なPK戦勝利。一方、オランダは大会最短での敗退となり、コエマン監督の采配や交代策、守備的戦術への疑問が残った。

GOALがモンテレイ・スタジアムでのオランダ代表を採点する。

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    バート・フェルブルッゲン（8/10）：
    オランダが粘れた最大要因。前半2度の好セーブでモロッコの攻勢を阻み、延長ではラヒミの至近距離シュートも阻止。ディオプに同点弾を許したが、彼がいなければPK戦へは進めなかった。

    ミッキー・ファン・デ・ヴェン（6/10）：
    守備では好走でハキミのシュートを阻んだ。攻撃面では存在感なく終盤に交代。

    ネイサン・アケ（6/10）：
    ボール保持時はまずまずも、守備での影響力は限定的。71分、戦術変更で交代。

    ヴィルジル・ファン・ダイク（7/10）：
    いつもほどの支配力はなかったが、80分のサイバリへのブロックなど要所で貢献。後半に下がったことで主導権を取り戻せず、終盤の同点弾は痛かった。

    ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（8/10）：
    この試合で最も効果的なオランダのディフェンダー。ボール保持時に積極的に動き、最終ラインへ数本パスを送った。モロッコの猛攻にも粘り強く対応した。

    デンゼル・ダムフリーズ（6/10）：
    右サイドで攻撃に参加しチャンスを作ったが、決定機での精度を欠いた。モロッコのワイドプレーヤーには時折苦戦。

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    フレンキー・デ・ヨング（7/10）：
    パスは正確で守備でも貢献したが、モロッコが支配した試合ではオランダにさらなるゲームコントロールが求められた。チャンス創出や流れ掌握への貢献は限定的だった。

    ライアン・グラフェンベルフ（6/10）：
    PA内に切り込みチャンスを作ったが、存在感は薄く、守備でもモロッコのリズムを止められなかった。

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    攻撃

    コディ・ガクポ（7/10）：
    前半は目立たず。モロッコに動きを封じられ、危険エリアから遠ざけられた。それでも先制点では鋭い判断でカウンターに参加し、チャンスを冷静に決めた。

    ブライアン・ブロッベイ（6/10）：
    前線でのプレスとフィジカルで存在感を示したが、ゴール前での貢献は少なく、71分に交代。

    クリセンシオ・サマーヴィル（7/10）：
    オランダ攻撃陣で最も活躍した選手の一人。彼のプレスがガクポのゴールを演出したほか、終始高い運動量を維持。ただ、PK戦での失敗が痛手となり、それまでの好印象を帳消しにした。


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    サブメンバーとマネージャー

    ウォウト・ウェグホルスト（5/10）：
    高さをもたらしたが、攻撃での影響は限定的。

    ヨレル・ハト（6/10）：
    守備補強として投入され、まずまずの働き。しかしモロッコの攻勢が続く中、大きなインパクトは残せなかった。

    クインテン・ティンバー（5/10）：
    オープンプレーでは有用だったが、PK失敗がチームの崩壊を象徴した。

    マルテン・デ・ローン（5/10）：
    延長戦で投入されスタミナは補ったが、それ以外の貢献は少なく、流れを変えられなかった。

    ジャスティン・クライフェルト（4/10）：
    117分にPK要員として投入されたが、PKを大きく外し、残酷な出場となった。

    ロナルド・クーマン（4/10）：
    チームは終始劣勢で落ち着き欠き、交代が遅れて逆転を許した。