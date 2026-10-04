この試合は間違いなく士気と自信をもたらすだろう。しかし、少なくともユヴェントスにおいて、この役割が再出発や彼の将来につながるものと見なすことはできない。実際、攻撃面での危険度やまずまずのボール回しに加え、クープマイネルスは試合のさまざまな場面で、本来ならDFにとって最も重要な要素であるはずのマークや相手の前に入るプレーで苦しんだ。

1-1となったセルビアのゴールの場面では、彼だけでなく、レインデルス、さらには一部ではファン・ダイクまでもが完全にポジションを外しており、近くの相手を捕まえられていなかった。そこでの彼のそのポジションにおける限界を最もはっきり示した決定的な場面は、後半立ち上がりに訪れた。背後のスペースへ縦パスが通され、ツヴェトコヴィッチに渡った場面で、彼はセルビア人FWを30メートル追いかけることを強いられた。

走力の面ですでに苦しんでいたクープマイネルスは、その後スライディングで止めようとしたが、あっさりかわされ、FWにシュートを打つためのコースをすべて空けてしまった。幸いにもツヴェトコヴィッチのカーブシュートは枠を外れたが、そのポジショニングと守備で相手の前に入ろうとしたプレーは、彼の苦しさを余すところなく物語っていた。