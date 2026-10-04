トゥーン・コープマイネルスの才能を再び引き上げるプロジェクトは、オランダの誰も予想しなかった形で始まった。新監督シャビは、最初の3試合で大胆かつ攻撃志向のスタイル構築を強く打ち出しているが、ネーションズリーグのセルビア戦では誰もが驚かされた。ユヴェントスの選手を先発起用した一方で、中盤ではなくセンターバックとして起用したからだ。
オランダ代表、シャビがコープマイネルスをセンターバックでテスト ゴールは自信につながるが、そこが彼の未来ではない
シャビの選択
彼が構築しようとしている、狭い局面での素早さと可能な限り縦への速さを重視するプレースタイルにおいて、クープマイネルスにはシャビが思い描く中盤の中央でプレーするためのテンポがない。ただし、元アタランタの基礎技術は試合のさまざまな局面で多様に生かせるものであり、まさにそこから、4バックの左センターバックとしてフィルヒル・ファン・ダイクの隣で起用するというアイデアが生まれた。アケの代替案としてだ。
狙いは、左からボールを持ち運びながらスムーズに前進するビルドアップを可能にすること、そしてそのエリアに、顔を上げた状態で必要に応じて背後を狙うことができる、あるいは彼のサイドチェンジを生かせる選手を置くことにある。さらにもちろん、ユヴェントス所属選手である彼の左足も生かしたいという考えがある。セットプレーではとりわけ強みを発揮するからだ。
GOALは信頼を寄せる
そして、この試合でクープマイネルスが見せた2つの輝きのうちの1つも、まさにセットプレーから生まれた。しかも、どちらももちろんFKだった。
31分、試合の均衡を破るゴールが生まれた。ペナルティーエリア手前の右寄りの位置からのFKを、浮かせつつ鋭いボールでゴール前へ送り込み、誰も実際には触れないまま、ボールはそのままゴールへ吸い込まれた。
後半開始直後の50分頃には再びFK。今度はより中央の位置から、壁の下を通すグラウンダーのシュートを放ち、土壇場でのディフレクションもあって、危うくバニャ・ミリンコビッチ＝サビッチの意表を突くところだったが、GKはうまく反応してセーブした。
未来ではない
この試合は間違いなく士気と自信をもたらすだろう。しかし、少なくともユヴェントスにおいて、この役割が再出発や彼の将来につながるものと見なすことはできない。実際、攻撃面での危険度やまずまずのボール回しに加え、クープマイネルスは試合のさまざまな場面で、本来ならDFにとって最も重要な要素であるはずのマークや相手の前に入るプレーで苦しんだ。
1-1となったセルビアのゴールの場面では、彼だけでなく、レインデルス、さらには一部ではファン・ダイクまでもが完全にポジションを外しており、近くの相手を捕まえられていなかった。そこでの彼のそのポジションにおける限界を最もはっきり示した決定的な場面は、後半立ち上がりに訪れた。背後のスペースへ縦パスが通され、ツヴェトコヴィッチに渡った場面で、彼はセルビア人FWを30メートル追いかけることを強いられた。
走力の面ですでに苦しんでいたクープマイネルスは、その後スライディングで止めようとしたが、あっさりかわされ、FWにシュートを打つためのコースをすべて空けてしまった。幸いにもツヴェトコヴィッチのカーブシュートは枠を外れたが、そのポジショニングと守備で相手の前に入ろうとしたプレーは、彼の苦しさを余すところなく物語っていた。
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