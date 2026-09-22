長期離脱が続いているにもかかわらず、デ・リフトは新指揮官の下でも代表チームの構想における重要な一員であり続けている。ドイツ、セルビア、ギリシャとの厳しいネーションズリーグ連戦を前に、バルセロナのレジェンドであるシャビは、マンチェスターで進むこのDFのリハビリを注意深く見守っていることを明かした。

オランダ人指揮官は「そうだ。彼とは、そしてマンチェスター・ユナイテッドとも連絡を取っている」と明かした。「彼は厳しい時間を過ごしてきた。最近はフレンキー・デ・ヨングとシャビ・シモンズとも連絡を取った。われわれには全ての選手が必要であり、とりわけ彼らのような選手が必要だ」

オランダ代表におけるこのセンターバックの立場の重要性を強調し、シャビはこう付け加えた。「彼は順調だ。われわれは彼らがどうしているかを確認している。全ての選手が必要だから、状況を確認したい。このケースでは、デ・リフトは重要な選手だ。将来的にも重要な存在になり得る」



