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オランダ代表指揮官シャビがマタイス・デ・リフトにメッセージ、マンチェスター・ユナイテッドDFは負傷地獄からの復帰間近
待望の復帰
このオランダ人センターバックは、ほぼ1年にわたって公式戦から遠ざかっている。長引く背中の負傷により、2025年11月に最初の離脱を強いられ、その後は非常にもどかしいリハビリ過程に入った。半年に及ぶ保存療法が成果を上げなかった末、このDFは最終的に医療的介入の必要性を受け入れた。
デ・リフトは5月に手術を受け、この決断によって2026年ワールドカップ出場の望みは正式に絶たれた。現在はキャリントンでトレーニングに復帰しており、マンチェスター・ユナイテッドのスターはフィジカル面で大きな前進を見せている。メディカルスタッフは、現在の代表ウィークが終了すれば、ようやく選考可能な状態になると見込んでいる。
- AFP
シャビが注意深く見守る
長期離脱が続いているにもかかわらず、デ・リフトは新指揮官の下でも代表チームの構想における重要な一員であり続けている。ドイツ、セルビア、ギリシャとの厳しいネーションズリーグ連戦を前に、バルセロナのレジェンドであるシャビは、マンチェスターで進むこのDFのリハビリを注意深く見守っていることを明かした。
オランダ人指揮官は「そうだ。彼とは、そしてマンチェスター・ユナイテッドとも連絡を取っている」と明かした。「彼は厳しい時間を過ごしてきた。最近はフレンキー・デ・ヨングとシャビ・シモンズとも連絡を取った。われわれには全ての選手が必要であり、とりわけ彼らのような選手が必要だ」
オランダ代表におけるこのセンターバックの立場の重要性を強調し、シャビはこう付け加えた。「彼は順調だ。われわれは彼らがどうしているかを確認している。全ての選手が必要だから、状況を確認したい。このケースでは、デ・リフトは重要な選手だ。将来的にも重要な存在になり得る」
序盤のつまずきを乗り越えて
復帰までの道のりは、元アヤックス主将にとって非常に厳しい試練となっている。今年初めに手術を選択した際、デ・リフトはSNSで深い失望を認めていた。「治療と復帰に向けた懸命な取り組みを6か月続けた結果、残された選択肢は手術だけだった」と記し、ユナイテッドを助けられないこと、そしてワールドカップを逃すことへの無念さをにじませた。
マンチェスター・ユナイテッドにとって、彼の復帰が近づいていることは守備面で非常に大きな後押しとなる。マイケル・キャリック監督は、他のトップチーム選手たちの回復とともに、彼の復帰を心待ちにしている。最近のフラム戦での1-1の引き分け後、キャリック監督は「アマド（ディアロ）は、うまくいけばチームが戻る頃にはグループ練習に参加しているはずだ。マッタ（デ・リフト）もコンディションを戻すべく取り組んでいる」と語った。
- Getty Images Sport
トッテナム戦が待ち受ける
マンチェスター・ユナイテッドは10月10日、トッテナム・ホットスパーとの一戦でプレミアリーグでの戦いを再開する。キャリックはスパーズ戦でのデ・リフト起用を明言するには至らなかったものの、このDFがチーム練習に復帰したことは、出場が目前に迫っていることを示している。
このオランダ人選手が今後数週間で試合勘とコンディションを証明できれば、ユナイテッドの最終ラインを即座に強化する存在となる。さらに、国内での復帰が成功すれば、将来を見据えるシャビの次回オランダ代表メンバー入りへ向け、再び有力な候補に返り咲くことになる。
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