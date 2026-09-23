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オランダ代表入りの可能性があったマウロ・ジュニオール、カルロ・アンチェロッティからブラジル代表初招集を受ける
マウロ・ジュニオール、オランダ代表資格を辞退してブラジル代表招集へ
PSVアイントホーフェン主将のマウロ・ジュニオールが、オーストラリアとインドで行われるFIFAスーパー・デート・ツアーに向けたカルロ・アンチェロッティ率いるブラジルA代表に正式に合流した。27歳の同選手は以前、オランダ代表でプレーするためにオランダ国籍の取得に前向きであると公に語っていた。
それでも、かつてオランダ代表への関心を示していたマウロ・ジュニオールだが、アンチェロッティからの招集によって代表シーンからの6年間の空白に終止符が打たれた。
パルミタウ生まれのDFは、2013年から2020年にかけてU-15からU-23までの各年代でブラジル代表として幅広くプレーしていた。
- AFP
PSV主将がトップ下からフルバックへの戦術的進化を詳述
ブリスベンで『CBF TV』の取材に応じたマウロ・ジュニオールは、オランダサッカーで遂げた自身の大きな転身を振り返った。ユース年代の代表では攻撃的MFとして象徴的な背番号10を着けていたが、PSVでは難なくフルバックへと適応した。
その上で、主なインスピレーションの源としてブラジルのレジェンド、マルセロ、ロベルト・カルロス、ブランコの名前を挙げた。
「自分は長年、中盤でプレーしてきた。そして今はフルバックでプレーしているが、全く異なるポジションだと感じている」とマウロは説明した。「一方では相手に背を向けてプレーし、もう一方では相手と向き合ってプレーする。それが自分のプレースタイルを少しやりやすくしてくれている」
エールディヴィジで4度の優勝を経験した選手がトップチームへのステップに備える
マウロ・ジュニオールは2017年にデスポルチーボ・ブラジルからPSVに加入して以来、200試合以上に出場し、エールディヴィジ4度制覇を成し遂げてきた。左SBの同選手は、欧州で戦術面の成熟を深めたことが、A代表を背負うプレッシャーへの備えになったと強調した。
また、オーストラリアで幼少期からの夢をかなえることは、自身のプロとしての成長の頂点を意味すると強調した。
「このユニフォームを着ることは言葉にできないほどの感情だし、チームの助けになるために全力を尽くす準備はできている」と付け加えた。「このユニフォームを守ることは、いつだって名誉なことだ。その重みも分かっている」
- Sports Press Photo
ブラジル代表、オーストラリアとインド遠征での全勝を狙う
マウロ・ジュニオールは、今後の主要大会に向けたブラジルの新たな国際サイクル始動にあたり、3連勝を目指している。アンチェロッティ監督率いるチームは金曜日にタウンズビルのクイーンズランド・カントリー・バンク・スタジアムでオーストラリアと対戦し、その後9月29日にブリスベンでも再びオーストラリアと戦う。
ツアーは10月3日、コルカタのソルト・レイク・スタジアムで行われるインド戦で締めくくられる。
PSVのキャプテンは、A代表デビューを果たし、長期的な役割を確立することを目指している。
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