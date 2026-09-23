PSVアイントホーフェン主将のマウロ・ジュニオールが、オーストラリアとインドで行われるFIFAスーパー・デート・ツアーに向けたカルロ・アンチェロッティ率いるブラジルA代表に正式に合流した。27歳の同選手は以前、オランダ代表でプレーするためにオランダ国籍の取得に前向きであると公に語っていた。

それでも、かつてオランダ代表への関心を示していたマウロ・ジュニオールだが、アンチェロッティからの招集によって代表シーンからの6年間の空白に終止符が打たれた。

パルミタウ生まれのDFは、2013年から2020年にかけてU-15からU-23までの各年代でブラジル代表として幅広くプレーしていた。