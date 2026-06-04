オランダはデ・クープでのアルジェリア戦を支配したが、得点を奪えず0-1で敗れた。終盤に決勝点を許し、クーマン監督は不満を露わにした。チームはニューヨークでのウズベキスタン戦へ出発する。

注目されたマレンはゴール前で苦戦し、ポストに阻まれるなど2度の好機を逃した。