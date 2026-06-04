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オランダ代表はワールドカップ直前のアルジェリアとの親善試合で敗北。優しすぎると批判された。ドニエル・マレンは決定機を逃し非難された。
オランダ代表の無駄の多いプレーに、コエマン監督は不満を露わにした
オランダはデ・クープでのアルジェリア戦を支配したが、得点を奪えず0-1で敗れた。終盤に決勝点を許し、クーマン監督は不満を露わにした。チームはニューヨークでのウズベキスタン戦へ出発する。
注目されたマレンはゴール前で苦戦し、ポストに阻まれるなど2度の好機を逃した。
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クーマン監督、攻撃性と決定力に疑問
試合終了のホイッスルが鳴ると、コエマン監督は失望を隠さず、チームの決定力と試合運びを批判した。
「負けは絶対に嫌だ。4、5回もの決定機があれば勝たねばならない」とNOSの取材に語った。「決めれば楽だった。後半は質が落ち、アグレッシブさが足りず、優しすぎた」
また、マレンの決定機を外したことも指摘し、「彼は少なくとも1点は取るべきだ。いつもそうしているのだから」と語った。
マレンは自分のパフォーマンスに失望した
試合後、マレンは失望を認め、決定機でボールをうまく蹴れなかったと語った。
「ストライカーとして得点したいのは当然だ。チャンスは作ったが、今日はどうしても決められなかった。それがストライカーの宿命だ。うまく飛び出せなかったし、ボールにも合わせられなかった。隣に味方がいるのに気づかず、パスも出せなかった」
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日本戦前の調整の機会
オランダ代表は、ニューヨークでのウズベキスタン戦で最後の勢いをつけるチャンスを迎える。敗戦で高まる批判を覆すには、この試合で説得力のある結果を残し、6月14日のグループF初戦・日本戦へ自信を取り戻したい。