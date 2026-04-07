オランダ代表の戦術を徹底分析：これがロナルド・クーマン監督にとって、W杯に向けた最大の落とし穴となる可能性がある

これは、反対側のサイドバックがより低い位置、かつ内側に位置し、時には第3のセンターバックとして機能することを意味します。この追加のディフェンダーは、コントロール役のミッドフィールダーの1人が務めることもあります。実際には、フレンキー・デ・ヨングが頻繁にポジションを下げて、ビルドアップに関与することを意味します。

Ons Oranje

写真：ダムフリーズは再びウイングのような位置取りをしている一方、ミッキー・ファン・デ・ヴェンは左サイドバックとしてやや深く、内側に位置している。これにより、彼は一種の3人目のセンターバックとしての役割を果たしている。

この戦術はノルウェー戦において、特にクープマイナーズとティヤニ・ラインダース（そして後にシモンズ）がライン間で自由に動き回ることができたため、局面によってはうまく機能しているように見えた。 というのも、ノルウェーは4-4-2の布陣で、下図の例のようにバックラインに「+1」の守備的優位を保とうとしていたからだ。ペアが形成されず、1対1の局面を避けなければならない場合、中央のスペースはいかなる場合でも塞がれていなければならない。そこでミスが起きやすくなる。特に、下図の例のようにボールのスピードが速く、素早くサイドチェンジが行われる場合はなおさらだ。 この状況では、まず中央のフリーマンにパスを通せるかを確認し、その後素早く反対サイドへボールを移す。ダンフリーズがボールを受け、中央のフリーなクープマイナーズへパスを出すことができる。

NOS

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