オランダ代表の戦術を徹底分析：これがロナルド・クーマン監督にとって、W杯に向けた最大の落とし穴となる可能性がある

テオ・ヤンセンはNOS『スタジオ・フットボール』で、オランダ代表は予測可能になりすぎていないかという疑問を投げかけた。「いつものようにプレーし続ければ、多くの相手にとって予測可能になってしまう。そうなれば決して勝てない。ワールドカップの準決勝に進むことさえ難しくなるだろう」と、FCトゥエンテやヴィテッセなどでプレーした元選手は厳しい結論を下した。
しかし、ヤンセンは具体的に何を指していたのか、そして落とし穴はどこにあるのか？『Voetbalzone』が調査した。
テオ・ヤンセンはNOS『スタジオ・フットボール』で、オランダ代表は予測可能になりすぎていないかという疑問を投げかけた。「いつものようにプレーし続ければ、多くの相手にとって予測可能になってしまう。そうなれば決して勝てない。ワールドカップの準決勝に進むことさえ難しくなるだろう」と、FCトゥエンテやヴィテッセなどでプレーした元選手は厳しい結論を下した。
しかし、ヤンセンは具体的に何を指していたのか、そして落とし穴はどこにあるのか？『Voetbalzone』が調査した。
クーマンの戦術はここ数年変わっていないようで、特にピッチの上方でのビルドアップにおいて顕著だ。右ウイングが内側に切り込むことで、攻撃的な能力を持つダムフリーズが脅威を与えられるようになっている。 さらに、反対サイドからのクロスに対しても、相手ゴールに脅威を与えられる。彼はこれまでに何度も成功を収めており、ヘディングで数多くのゴールを決めている。この戦術の目的は極めて明確だ。ダンフリーズの強みを活かし、中盤で数的優位を作り出すことにある。
実際には、これはクーマン監督がしばしば、紙面上ではミッドフィールダーを右ウイングとして配置することを意味する。例えば、先日のノルウェー戦でのクープマイナーズがその例だ。 過去にはドニエル・マレンやシャビ・シモンズもこの役割を担った。右ウイングは事実上「第2の10番」となり、中盤に四角形を形成する。このパターンは、クーマン体制下の第1期・第2期を通じて、ビルドアップにおいて最も特徴的な要素となっている。
NOS
写真：中盤に見られる特徴的な四角形。右ウイングが内側に切り込むことで、ダムフリーズはより高い位置にポジションを取ることができる。
これは、反対側のサイドバックがより低い位置、かつ内側に位置し、時には第3のセンターバックとして機能することを意味します。この追加のディフェンダーは、コントロール役のミッドフィールダーの1人が務めることもあります。実際には、フレンキー・デ・ヨングが頻繁にポジションを下げて、ビルドアップに関与することを意味します。
Ons Oranje
写真：ダムフリーズは再びウイングのような位置取りをしている一方、ミッキー・ファン・デ・ヴェンは左サイドバックとしてやや深く、内側に位置している。これにより、彼は一種の3人目のセンターバックとしての役割を果たしている。
この戦術はノルウェー戦において、特にクープマイナーズとティヤニ・ラインダース（そして後にシモンズ）がライン間で自由に動き回ることができたため、局面によってはうまく機能しているように見えた。 というのも、ノルウェーは4-4-2の布陣で、下図の例のようにバックラインに「+1」の守備的優位を保とうとしていたからだ。ペアが形成されず、1対1の局面を避けなければならない場合、中央のスペースはいかなる場合でも塞がれていなければならない。そこでミスが起きやすくなる。特に、下図の例のようにボールのスピードが速く、素早くサイドチェンジが行われる場合はなおさらだ。 この状況では、まず中央のフリーマンにパスを通せるかを確認し、その後素早く反対サイドへボールを移す。ダンフリーズがボールを受け、中央のフリーなクープマイナーズへパスを出すことができる。
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しかし、彼にとって最大の問題は、何よりもその予測可能性にあるようだ。多くの対戦相手はすでにクーマンの戦術を熟知しており、それに合わせて対応している。多くの場合、5バックの守備陣形を採用することで、中盤でのパス回しを容易にさせているのだ。 下の例にあるポーランドのような一部のチームは、これを極限まで推し進め、さらに守備を固めてくる。クーマン監督は、特に実力のある相手に対しては、まだこれに対する解決策を見出せていないようだ。
Ziggo Sport
写真：ポーランドは5バックの守備により、簡単に2対2の状況を作り出している（最前線の選手は直接のマークに縛られている）。
5バックにより、左サイドのセンターバックはシモンズを簡単にマークできるようになり、一方、ポーランドのサイドバックはダムフリーズを封じ込めることができる。さらにスペースが狭く、中央の軸が閉ざされているため、ラインダース、シモンズ、デパイへのパスはほとんど通らない。
ダムフリーズへのパスコースは依然として開いていることが多いが、そうなると彼は狭いスペースで1対1の状況に陥ってしまう。そこがインテル所属のこのディフェンダーの得意とするところではない。そのような状況では、サイドにウイングを配置し、内側にサイドバックを置く方がよいかどうかが問われる。例えば、ユリアン・ティンバーがその役割を担うことができるだろう。
先週のエクアドルのような他のチームは、積極的に前線へ上がり、最終ラインでマンツーマンで対峙することを厭わない。そうした状況では、オランダ代表はフリーの選手を見つけにくくなるかもしれないが、このプレースタイルは――特に無秩序なプレスを組み合わせた場合――ミスを招くリスクが高まる。そのことは、この試合でオランダが挙げた唯一の得点（オウンゴール）からも明らかだった。
NOS
クインテン・ティンバーとジェルディ・スハウトンが中盤を広げ、マレンがフリーになり、中央へのパスを通せるスペースを作り出した。エクアドルはハイプレスでマンツーマン守備を仕掛けたが、特に左ウイングのポジショニングが悪く、その結果、ダムフリーズに十分なスペースを与えてしまった。これに対し、セバスティアン・ベッカチェセ監督は両手を挙げて大いに不満を露わにした。
チームによっては、安定感や戦術の定型性に欠けると批判されることもあるが、オランダ代表についてはそうは言えない。クーマンス監督の戦術は、中盤の有名な「四角形」を軸に、長年にわたり一貫している。 これは特定の相手、例えばノルウェーの4-4-2に対しては確かに有効だが、オランダ代表は、マンツーマンで守ってくる相手や、5バックで陣形を固める（ミラーフォーメーション）相手に対しては、より苦戦しているように見える。特に後者の場合、より多くの創造性とダイナミズムが求められるが、そこがまだ不足していることが多い。
したがって、今夏に向けたクーマン監督の戦術の大枠は、すでにほぼ見えてきている。監督には、その細部を磨き上げ、適切な選手を選抜するための数ヶ月の猶予が残されている。とはいえ、おそらく複数のシナリオを練り上げ、5バックシステムを含む代替の戦術やフォーメーションも検討する必要があるだろう。 幸いにも、オランダ代表はエクアドル戦の後半、多少やむを得ない形ではあったが、すでにその戦術を試すことができた。というのも、本大会には常に独特のダイナミクスが存在し、戦術におけるわずかな調整やサプライズが試合の勝敗を左右する可能性があるからだ。
したがって、来夏の大会で成功を収めるためには、まだ多くの課題が残されている。最近のデータを見ると、クーマン監督は2度目の指揮下において、世界ランク25位以内の国々に対してあまり印象的な結果を残せていない。そして、アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会で好成績を収めたいのであれば、そうした強豪国にも勝利しなければならないのだ。