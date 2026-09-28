オランダ代表のシャビ監督、セルビア戦での初勝利に「満足」も重要な戦術変更を要求

この夜の主役は、間違いなくメックス・メーアディンクだった。AZアルクマールのストライカーは決定的な違いを生み出し、オランダ代表の2得点を決めて、セルビアの地で勝ち点3獲得に導いた。シャビはこの若きFWを絶賛し、その貢献はゴール前での決定力だけにとどまらなかったと強調した。指揮官は、メーアディンクの戦術的規律と勤勉さがこの日のオランダの成功を支えた重要な要素だったと指摘し、このストライカーはすでにKNVBで導入されている新たな哲学を受け入れているとの見方を示した。

「彼のことを本当にうれしく思う」と、シャビはこのストライカーの2得点について語った。「彼のパフォーマンスは私たちにとって驚きではない。なぜなら、彼の能力は分かっていたからだ。メックスは非常にハードワークする選手で、私たちがどうプレーしたいかを理解している。彼はゴールだけでなく、それ以上の形でチームを助けてくれた。もちろん、そのゴールも大きかった。チームのために彼が見せた働きは素晴らしかった」