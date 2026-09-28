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オランダ代表のシャビ監督、セルビア戦での初勝利に「満足」も重要な戦術変更を要求
シャビ、初勝利の味わい
シャビがオランダ代表監督として、公式戦初勝利を挙げた。ドイツとの初陣を1-1の引き分けで終えたスペイン人指揮官は、日曜夜の難しいアウェーゲームでチームを導き、セルビアに2-1で勝利した。この結果は新体制にとって大きな節目となり、シャビ体制の下で続くネーションズリーグに勢いをもたらすものとなった。もっとも、このスコアをめぐる前向きな空気がある一方で、伝説的MFはパフォーマンスの評価について冷静さを保っていた。
「勝ち点3を取ることが常に最も重要だ」とシャビは語った。 「それを達成できたことはうれしい。だが、もっと良いプレーをしなければならない。特に前半はプレスの面でうまくできなかった」とシャビは述べた。
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戦術面の改善に焦点を当てている
シャビが、オランダ代表監督として公式戦初勝利を挙げた。就任初戦のドイツ戦を1-1の引き分けで終えたスペイン人指揮官は、日曜夜の敵地での難しいセルビア戦で、自身のチームが2-1の勝利を収めるのを見届けた。この結果は新体制にとって大きな節目であり、シャビ体制の下でネーションズリーグを戦うチームに勢いをもたらすものとなった。一方で、スコアに対する前向きな雰囲気がある中でも、この伝説的MFはパフォーマンスの評価において地に足をつけた姿勢を崩さなかった。
「勝ち点3を取ることは、いつだって最も重要なことだ」とシャビは述べた。「それを達成できたのはうれしい。しかし、もっと良いプレーをしなければならない。特に前半は、プレスの面でうまくいかなかった」とシャビは述べた。
決勝点を挙げたメックス・メアディンクを称賛
この夜の主役は、間違いなくメックス・メーアディンクだった。AZアルクマールのストライカーは決定的な違いを生み出し、オランダ代表の2得点を決めて、セルビアの地で勝ち点3獲得に導いた。シャビはこの若きFWを絶賛し、その貢献はゴール前での決定力だけにとどまらなかったと強調した。指揮官は、メーアディンクの戦術的規律と勤勉さがこの日のオランダの成功を支えた重要な要素だったと指摘し、このストライカーはすでにKNVBで導入されている新たな哲学を受け入れているとの見方を示した。
「彼のことを本当にうれしく思う」と、シャビはこのストライカーの2得点について語った。「彼のパフォーマンスは私たちにとって驚きではない。なぜなら、彼の能力は分かっていたからだ。メックスは非常にハードワークする選手で、私たちがどうプレーしたいかを理解している。彼はゴールだけでなく、それ以上の形でチームを助けてくれた。もちろん、そのゴールも大きかった。チームのために彼が見せた働きは素晴らしかった」
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残る2試合を見据えて
指揮官は最後に前向きな見解を示し、チームが正しい方向へ進んでいるという考えをあらためて強調した。今後はギリシャ戦、そしてセルビアとの再戦を控えており、オランダにはこうした教訓を実戦で生かす十分な機会がある。来週の目標は、ミールディンクのような選手が見せる決定力と、シャビが求める洗練されたポジショナルプレーを融合させることになる。「選手たちは、私たちが採用している構造の中でピッチ上でも快適にプレーできている。だから多くの点で良い状態にある」とシャビは付け加えた。
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