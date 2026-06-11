6月14日（日）22時、オランダ代表の開幕戦が予定されている。グループステージでオランダは日本と対戦し、舞台はテキサス州アーリントンとなる。ロナルド・クーマン監督率いるチームは、調整期間に精彩を欠いたが、初戦でグループ内最難関の相手に挑む。
本稿では、日本のW杯への道のり、注目選手、そして組織的な戦術で出場を決めた森保一監督の手腕を考察する。
6月14日（日）22時、オランダ代表の開幕戦が予定されている。グループステージでオランダは日本と対戦し、舞台はテキサス州アーリントンとなる。ロナルド・クーマン監督率いるチームは、調整期間に精彩を欠いたが、初戦でグループ内最難関の相手に挑む。
本稿では、日本のW杯への道のり、注目選手、そして組織的な戦術で出場を決めた森保一監督の手腕を考察する。
日本の実力を疑うなら、第3ラウンドの成績を見ればわかる。グループステージを独走し、10試合で1敗（2025年6月初旬のオーストラリア戦0-1）のみ。引き分け2、勝利7で勝ち点23を獲得し、2位オーストラリアを4ポイント上回った。
30得点3失点と攻守ともに圧倒。インドネシアには1戦目4-0、2戦目6-0で完勝した。 中国には7-0、バーレーンには5-0で完勝し、得失点差は+27に達した。日本は攻撃力だけでなく守備の堅さでも際立っていた。
その堅守は準備期間も継続した。 直近の6試合の親善試合ではブラジルに2失点しただけで、ガーナ、ボリビア、スコットランド、イングランド、アイスランドには無失点で勝利した。ブラジル戦でも最終的には屈したものの、最後の敗戦は2025年9月のアメリカ戦（0-2）以来だ。
オランダはすでに警告を受けている。
日本の万全な準備は偶然ではない。森保監督が選んだメンバーを見ればわかる。多くの選手が経験豊かで、最高峰の舞台を経験している。
注目は、NEC佐野耕大の兄・佐野海秀だ。 アイントラハト・フランクフルトで守備的MFを務める彼は予選には不在だったが、最近の親善試合ではチームの要として活躍した。2024年夏に鹿島アントラーズから240万ユーロで移籍し、市場価値はすでに4000万ユーロと推定される。 佐野は現代的な「6番」だ。ボールを奪い、運び、走力とエネルギー、確かな技術を兼備するオールラウンドMFである。
その他、注目はレアル・ソシエダのFW久保建英、伊藤宏樹、堂安律。ただし、5月初めに負傷した三刀カオルは出場を断念した。
あまり知られていないが、注目すべきは左SB中村圭斗だ。ランスでは左WGだったが、代表ではSBに転向。スピードと運動量を生かし、右WGや右SBに圧力をかける。直近のイングランド戦でもその脅威を示した。
直近の数試合で左SBとして存在感を示したが、先発かは不透明。このポジションには前田大然も起用されている。 セルティックのFW前田大然はアイスランド戦でベンチスタートだったが、シーズン終盤は7試合9得点2アシストと絶好調だった。
さらに、エールディヴィジから得点王の上田綾瀬、フェイエノールトの渡辺剛、アヤックスの富安健洋と板倉豪も選出されている。
日本の少ない失点は偶然ではない。強固な守備組織が原点だ。コンパクトに規律正しくプレーし、ハイプレスと全体が下がる守備を巧みに使い分ける。
守備では5-2-3を基本とし、相手SBがポジションを上げてボールを受けた場合はWBがカバーに入る。
フォワードは中盤への縦パスコースを遮断。両脇の2人は内側に位置取り、センターバックへ圧力をかける。5-2-3のコンパクトな布陣で中央を閉塞し、危険なルートを消す。相手は時間をかけてブロックの外へ展開するしかない。
相手がフリーのSBにボールを出すと、自軍SBが前に出てカットし、後ろに追い返す。その後、チーム全体が前へ押し上げ、高い位置でプレスをかける。Youtube: British Elite ScoutYoutube: British Elite Scout
この図からも、日本が陣形をコンパクトに保ちイングランドをサイドへ追い込み、そこでプレスをかける様子が分かる。イングランドはこの試合でペースが遅く、日本はピンチ少なかった。創造性豊かなアンソニー・ゴードン、フィル・フォーデン、コール・パーマーの中盤もほとんどボールに触れなかった。オランダもこの点に警戒が必要だ。
最後の画像のように、フォーデンがフリーでもパスコースは封鎖されている。結果として彼にはほとんどボールが渡らなかった。 ただし、フォデンがポジションを高く取ると、5バックのセンターバックに簡単にマークされた。これはオランダ代表が5バックの相手に良く直面する問題と同じで、攻撃時に実質5人のアタッカーでプレーするためマンツーマンディフェンスを仕掛けられやすい。
日本代表の狙いはシンプルだ。前線へのパスコースをすべて遮断し、サイドバックにボールを回させてプレス、または後方へ蹴らせ、その合図でチーム全体がポジションを上げ、高い位置で再度プレスをかける。Youtube: Britsh Elite Scout
ボール保持時、両センターバックはワイドに展開し、サイドバックは高い位置を取る。これにより3-2-5に近い形になる。 一方、2人の守備的MFは低い位置にポジションを取り、ビルドアップに関与してスペースを作り、中盤を広げようとします。特にサノの役割が重要です。
この動きでCFには大きなスペースが生まれる。相手がハイプレスでMFへパスを遮断した場合、CFへのロングボールも選択肢となる。上田がCFに入ったイングランド戦でもよく見られた光景だ。 森保監督のチームはビルドアップを志向しつつ、ハイプレスを受けた場合は深くボールを落とすことも厭わない。この柔軟性が、スコットランド戦で上田がボールを受けやすくなり、5対5の局面で優位を生み出した。Youtube: Scotland National Team
このように日本代表は、ダイナミズムと動きを重視する現代的なチームだ。多くのチームと同様に高い位置でプレーし、3-2-5の陣形を採用する。2人の選手がハーフスペースで動き、ライン間でフリーになることを狙う。 ただしオランダは4バックのため、MFを1枚下げマンツーマンに対応する方が現実的だ。
SBはWBのように攻撃に参加するため、切り替え時にサイドに大きなスペースが生まれる。日本にとってこれはリスクであり、オランダが突く可能性もある。Youtube: SIAN SPORTS
特に注意すべきは左SB中村。ボールを失った瞬間が危険だ。 イングランド戦ではスペースがあるたび脅威となった。ダンフリーズの背後を狙う動きには要注意だ。今季リーグ2で14得点を挙げるなど、中村の攻撃力はデータが証明している。Youtube: British Elite Scout
日本の分析から、森保監督が組織力の高いチームを作り上げていることが明らかだ。守備はコンパクトで規律正しく、ボール保持時には高い機動性を発揮する。オランダ代表にとって容易な相手ではないが、突破口は存在する。
直近の試合でもイングランドは中盤で同様の「四角い」布陣を敷き70%の支配率を記録しながらも決定機を創出できずxGは0.89だった。ブラジルも10月に67%支配しながら決定機2回、xG1.27にとどまった。 日本は格上相手にボールを保持させつつ中央を閉ざす戦術で多くの場合成功している。
したがってオランダは忍耐強く、かつ単調なボール回しに陥らず、高いボール循環速度と素早いサイドチェンジで日本のブロックを揺さぶる必要がある。 サイドバックがフリーになっても、日本はすぐにプレスをかける。オランダは速いパス回しとサイドチェンジ、ダイナミックな動き、賢いランニングで日本のブロックを揺さぶり、イングランドのように忍耐強いだけのパス回しに陥ってはならない。
最大のチャンスはカウンターだ。日本はSBを高く配置し、その背後のスペースを意図的に空ける。ボール奪取後、オランダは5-2-3が再構築される前にそのスペースへ速く縦へ展開すべきだ。
ただし、そのリスクはオランダにも跳ね返る。日本はボールを保持させ、特に左サイドの中村や前田のスピードを生かし、ダムフリーズが高い位置を取った隙を突くカウンターを狙うだろう。 両チームの左SBのデータがそれを示している。
総じて日本は明確な戦術と弱点を有する。オランダが素早い攻守切り替えとスピードで守備ブロックを崩せれば日本を苦しめられるが、カウンター被弾のリスクは残る。