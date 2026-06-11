日本の少ない失点は偶然ではない。強固な守備組織が原点だ。コンパクトに規律正しくプレーし、ハイプレスと全体が下がる守備を巧みに使い分ける。

守備では5-2-3を基本とし、相手SBがポジションを上げてボールを受けた場合はWBがカバーに入る。

フォワードは中盤への縦パスコースを遮断。両脇の2人は内側に位置取り、センターバックへ圧力をかける。5-2-3のコンパクトな布陣で中央を閉塞し、危険なルートを消す。相手は時間をかけてブロックの外へ展開するしかない。

相手がフリーのSBにボールを出すと、自軍SBが前に出てカットし、後ろに追い返す。その後、チーム全体が前へ押し上げ、高い位置でプレスをかける。

Youtube: British Elite Scout

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この図からも、日本が陣形をコンパクトに保ちイングランドをサイドへ追い込み、そこでプレスをかける様子が分かる。イングランドはこの試合でペースが遅く、日本はピンチ少なかった。創造性豊かなアンソニー・ゴードン、フィル・フォーデン、コール・パーマーの中盤もほとんどボールに触れなかった。オランダもこの点に警戒が必要だ。

最後の画像のように、フォーデンがフリーでもパスコースは封鎖されている。結果として彼にはほとんどボールが渡らなかった。 ただし、フォデンがポジションを高く取ると、5バックのセンターバックに簡単にマークされた。これはオランダ代表が5バックの相手に良く直面する問題と同じで、攻撃時に実質5人のアタッカーでプレーするためマンツーマンディフェンスを仕掛けられやすい。

日本代表の狙いはシンプルだ。前線へのパスコースをすべて遮断し、サイドバックにボールを回させてプレス、または後方へ蹴らせ、その合図でチーム全体がポジションを上げ、高い位置で再度プレスをかける。