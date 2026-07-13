オランダサッカー界は、38歳の審判ロブ・ディペリンク氏の死去に衝撃を受けている。オランダサッカー協会は「国際経験が豊富で高く評価された審判であり、同時に親切で献身的な同僚を失った」と発表した。 ご遺族やご友人にお悔やみ申し上げます」。警察は他殺の可能性を否定しており、死因は調査中。死体はアムステルダム東160kmのボルクーロ自宅で発見された。
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オランダ人審判のディペリンク氏が死去。クリスタル・パレス対フィオレンティーナ戦後に逮捕されていた。
2017年からエールディヴィジの審判を務め、ユーロ2024ではVAR担当だったディペリンク氏は、先週土曜にもゴー・アヘッド・イーグルス対アポロンの親善試合を主審していた。 Corriere.itによると、彼はワールドカップでもVAR担当に選ばれていたが、昨年4月、カンファレンスリーグのクリスタル・パレス対フィオレンティーナ戦後にロンドンのホテルで17歳への性的嫌がらせ容疑で逮捕された。 証拠不十分で不起訴となったが、この騒動でW杯での審判起用は取り消された。
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