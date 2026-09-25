試合を決定づけた自身のプレーを振り返り、ファン・ボメルは、ドイツのずれたパスをインターセプトし、空いたスペースへ持ち上がってから、足の外側で正確なトリベラのパスを送り、ガクポを見つけた経緯を詳しく語った。また、A代表の国際試合における激しいフィジカルのテンポに適応するには、瞬時の集中が必要だったことも認めた。

ファン・ボメルは、世界トップクラスの相手と戦うには、ピッチに立つ一人ひとりに最高レベルのフィジカルコンディションが求められると強調した。

「代表デビューは、自分にとって最も誇らしい瞬間だ」とファン・ボメルは述べた。「それはオランダ人サッカー選手にとって最高の達成だ。私はボールをインターセプトし、走り出して、ゴールをお膳立てするために足の外側を使うことを決めた。このレベルでは、フィジカル面が最も大きな障壁になる」