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「オランダ人サッカー選手にとって最高の功績だ！」 ルベン・ファン・ボメル、夢のオランダ代表デビューとトリベラでのアシストを振り返る
ファン・ボメル、オランダ代表の夢のデビューをアシストですぐに飾る
PSVのウインガー、ルベン・ファン・ボメルは、木曜夜にヨハン・クライフ・アレナで行われたドイツとのUEFAネーションズリーグでの1-1の引き分けで、忘れられない形でオランダ代表デビューを飾った。83分に途中出場した22歳のFWは、コーディ・ガクポの同点ゴールをアシストし、すぐさま戦術的なインパクトを与えた。
試合後、『ESPN NL』のインタビューで、ファン・ボメルは国際舞台に足を踏み入れたことを振り返り、この節目を自身のプロキャリアにおける絶対的な頂点だと表現した。
若きアタッカーは、最高レベルで自国を代表することへの誇りを口にした。
- ANP
ウインガーが、コーディ・ガクポの同点弾を生んだ大胆なトリベラパスの詳細を明かす
試合を決定づけた自身のプレーを振り返り、ファン・ボメルは、ドイツのずれたパスをインターセプトし、空いたスペースへ持ち上がってから、足の外側で正確なトリベラのパスを送り、ガクポを見つけた経緯を詳しく語った。また、A代表の国際試合における激しいフィジカルのテンポに適応するには、瞬時の集中が必要だったことも認めた。
ファン・ボメルは、世界トップクラスの相手と戦うには、ピッチに立つ一人ひとりに最高レベルのフィジカルコンディションが求められると強調した。
「代表デビューは、自分にとって最も誇らしい瞬間だ」とファン・ボメルは述べた。「それはオランダ人サッカー選手にとって最高の達成だ。私はボールをインターセプトし、走り出して、ゴールをお膳立てするために足の外側を使うことを決めた。このレベルでは、フィジカル面が最も大きな障壁になる」
新たな監督体制下での迅速な戦術的統合
キャンプでのトレーニング回数は限られていたにもかかわらず、ファン・ボメルは新たなコーチングスタッフの下でチームが集中的に戦術面の取り組みを行ったことを称賛した。また、後半の執拗なプレッシングによってドイツのビルドアップを寸断し、貴重なグループステージの勝ち点1を持ち帰ることができたと指摘した。
22歳の同選手は、プロジェクトが進展していく中で、チームの戦術的な方向性に全面的な自信を示した。
さらに、選手たちは監督の戦術的な指示を素早く自分たちのものにしたと強調した。
- AFP
元AZのチームメート、メールディンクとともに特別な節目を共有
この夜に特別な個人的要素を加えたのが、ファン・ボメルが親しい友人であり、AZアルクマール時代の元チームメートでもあるメックス・メールディンクとまったく同じ夜にデビューを飾ったことだ。2人は母国の地で、ともにフル代表での第一歩を分かち合えたことを喜んだ。
オランダは試合後の回復を終えた後、今後のUEFAネーションズリーグに向けて準備を進める。
ファン・ボメルは今後の代表ウインドーで連続出場を目指す。
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