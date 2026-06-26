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オランダはモロッコとの「白熱した」決勝トーナメント戦を控え、ロナルド・クーマン監督がアクラフ・ハキミの脅威を指摘。
オランジェ、モロッコとの決戦決定。
オランダはカンザスシティでのグループ最終戦でチュニジアを3-1で下し、決勝トーナメント進出を決めた。トッテナム新加入DFファン・ヘッケは代表初得点を記録し、次戦への期待を高めた。チームはモンテレイへ移動し、技術力が高いモロッコと対戦する。
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白熱した一戦が予想される
チームは、メキシコで待ち受ける熱気を十分に認識している。DFヴァン・ヘッケは「こういう試合のためにワールドカップがある。激しい試合になるだろう」と語った。
戦術面では、相手のスター選手対策が重要視されている。代表チームのコエマン監督は、特にモロッコ主将のハキミを「優れた右サイドバックで、万全を期す必要がある」と警戒している。
主将のファン・ダイクは「高いサッカーの質を持つ素晴らしいチームだが、弱点もある」と分析。
デ・ヨングも「ブラジル戦で彼らのプレーを見たが、とても強い印象を受けた。前回大会の準決勝進出が示すように、優れた選手が多い。素晴らしい試合になるだろう」と語った。
エールディヴィジの仲間たちが再会へ
今回の試合は、オランダリーグでプレーしてきたモロッコ代表選手たちにとって特別な一戦となる。今夏バイエルン・ミュンヘンへの移籍を調整中のMFイスマエル・サイバリは、元チームメイトのアナス・サラ・エディンと共にこの組み合わせを歓迎した。
サイバリは「友人たちと再会できるのはとても嬉しい。ただ、オランダ代表の試合は詳しく見ていないので、戦術は監督と相談する」と語った。
サラ・エディンも同調し、「素晴らしい試合になる。親友と対戦するが、オランダは強いが我々も負けていない」と語った。
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モンテレイでの試練が待ち受ける
オランダ代表は火曜日、モンテレイの熱狂的な雰囲気の中でモロッコと対戦し、大会での実力を問われる大きな試練に直面する。クーマン監督率いるチームは、試合開始直後からアフリカ王者モロッコの激しいプレッシャーに耐え、序盤の攻勢を凌いで優勝への望みを繋ぎ止めなければならない。