オランダはモロッコとの「白熱した」決勝トーナメント戦を控え、ロナルド・クーマン監督がアクラフ・ハキミの脅威を指摘。

チームは、メキシコで待ち受ける熱気を十分に認識している。DFヴァン・ヘッケは「こういう試合のためにワールドカップがある。激しい試合になるだろう」と語った。

戦術面では、相手のスター選手対策が重要視されている。代表チームのコエマン監督は、特にモロッコ主将のハキミを「優れた右サイドバックで、万全を期す必要がある」と警戒している。

主将のファン・ダイクは「高いサッカーの質を持つ素晴らしいチームだが、弱点もある」と分析。

デ・ヨングも「ブラジル戦で彼らのプレーを見たが、とても強い印象を受けた。前回大会の準決勝進出が示すように、優れた選手が多い。素晴らしい試合になるだろう」と語った。