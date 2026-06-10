オランダはウズベキスタンとアルジェリアとの親善試合で不安が残ったが、日本戦を前にヴァージル・ファン・ダイクとロナルド・クーマンは強気を維持している。

オランダ代表は6月14日のグループF初戦、日本戦に向けて最終調整中だ。アメリカでの初練習後、コエマン監督は「興味深く、難しい試合になる」と語った。

2023年初頭に就任した同監督は、チームを同年のネイションズリーグ4位、そしてユーロ2024準決勝（イングランド戦敗退）に導いた。しかし直近の成績は伸び悩んでいる。 直近の親善試合ではアルジェリアに0-1で敗れたが、最終戦のウズベキスタン戦ではコディ・ガクポのPK2本で辛勝した。