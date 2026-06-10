Getty Images
翻訳者：
オランダはウズベキスタンとアルジェリアとの親善試合で不安が残ったが、日本戦を前にヴァージル・ファン・ダイクとロナルド・クーマンは強気を維持している。
カンザスシティでの大舞台に向けて準備を進める
オランダ代表は6月14日のグループF初戦、日本戦に向けて最終調整中だ。アメリカでの初練習後、コエマン監督は「興味深く、難しい試合になる」と語った。
2023年初頭に就任した同監督は、チームを同年のネイションズリーグ4位、そしてユーロ2024準決勝（イングランド戦敗退）に導いた。しかし直近の成績は伸び悩んでいる。 直近の親善試合ではアルジェリアに0-1で敗れたが、最終戦のウズベキスタン戦ではコディ・ガクポのPK2本で辛勝した。
- Getty
規律あるアジアの強豪を尊重する
日本との試合は大きな壁だ。しかし、ヴィルジル・ファン・ダイクは相手の力を認める。「日本は強い。規律があり、クオリティも高い。この試合を楽しみにしている」と主将は語った。
クーマン監督も「日本は組織的でフィジカルも強い。難しい試合になるが、自分たちの力を信じている」と語った。
ラインナップのヒントとキャプテンの冒険
先発メンバーについて、監督は口を閉じた。「もし今になって分からなかったら、宿題を怠けたことになる」と冗談を言った。
一方、個別調整中のGKバート・フェルブルッゲンについては「打撲で済んだのは幸い。毎日様子を見る」と懸念を認めた。
- Getty Images Sport
グループステージでの戦いに備え
不安定な準備期間を経て、世間の期待は依然として低い。それでもチームはグループF突破に集中している。
周囲の雑音を遮り、ファン・ダイクは「自分に影響を与えられること、つまりチームとトレーニングに集中し、最善を尽くすだけだ」と語った。
初戦の日本戦後、オランダはスウェーデンと対戦し、グループステージ最終戦ではチュニジアと戦う。