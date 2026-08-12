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オランダに革命！シャビ・エルナンデスが長期契約でオランダ代表監督に就任、元バルセロナ指揮官がロナルド・クーマンの後任に
シャビ、オランダ代表と長期契約を締結
欧州サッカー界に衝撃が走る動きとなった中、KNVBはシャビがオランダの新ヘッドコーチに就任したと発表した。46歳のカタルーニャ人指揮官は、今夏のワールドカップでオランダがモロッコに敗れてベスト32で敗退した後に退任したクーマンの後任となる。シャビは2030年までの包括的な契約にサインしており、これにより2028年にグレートブリテンおよびアイルランドで開催される欧州選手権、さらに2030年ワールドカップでも指揮を執ることになる。
シャビはオランダを率いる21人目の外国人指揮官となるが、1977年から1978年まで同職を務めたオーストリア人エルンスト・ハッペル以来では初となる。元バルセロナMFはKNVBに自身が信頼するスタッフを帯同させる一方で、テクニカル体制には引き続き国内色の強い陣容も残る。
- AFP
オランダサッカーとの特別な絆
発表後に語ったシャビは、オランダで生まれたトータル・フットボールの哲学に対する深い感情的な結びつきを明かした。シャビは「オランダ代表の監督に就任することを大変光栄に思う。FCバルセロナのアカデミーで育った者として、そしてヨハン・クライフやリヌス・ミケルスのような人物から強い影響を受けてきた身として、オランダサッカーには特別なつながりを感じている」と述べた。
新指揮官は、カンプ・ノウで過ごした時期に選手としても監督としても自身の成長に寄与したとして、複数のオランダのレジェンドに素早く謝意を示した。シャビは続けて「私はオランダサッカーの息子のようなものだと言えるかもしれない。ほかの偉大な監督たち、特にバルセロナで私をデビューさせたルイス・ファン・ハール、そしてフランク・ライカールトも、選手そして指導者としての私を形作る上で重要な役割を果たした。もちろん、最も重要な目標は勝つことであり、これまでもこれからもそれは変わらない。ただ、私はそれを、そうした特長を反映し、人々が楽しめるやり方で実現したい。そのための可能性はあり、土台もしっかりしている」と語った。
KNVB首脳陣、画期的な任命を歓迎
KNVB首脳陣は、クーマンの後任としてこれほど注目度の高い人物を確保できたことに大きな誇りを示した。プロフットボール部門ディレクターのマリアンネ・ファン・レーウェンは、シャビのエリートとしての実績が決め手だったと強調。「シャビとともに、選手としても指導者としても国際サッカーの絶対的なトップを知る人物を迎え入れることになる」と述べた。
また、KNVBのテクニカルディレクターで、元マンチェスター・シティMFでもあるナイジェル・デ・ヨングも、この戦術的転換への期待を口にした。デ・ヨングは「新たなサイクルごとに、我々がどこへ向かいたいのか、そのために何が必要なのか、そして起用可能な代表監督の中で誰がそれに最も適しているのかを新たな視点で見つめ直す必要がある」と説明した。
- AFP
輝かしい監督キャリアを土台に
この人事は、2024年にバルセロナを離れ、後任としてハンジ・フリックが就任して以来となるシャビの監督復帰を意味する。カンプ・ノウでの在任期間では、2022-23シーズンのラ・リーガ優勝が際立っており、その際には今回の代表チームと同様に、偶然にもクーマンの後任となっていた。カタルーニャへの感情的な復帰に先立ち、シャビは2019年にカタールのアル・サッドで指導者としての歩みを始めた。
シャビは9月24日木曜日、ヨハン・クライフ・アレナで行われる注目のネーションズリーグ、ドイツ戦でオランダ代表のベンチで初采配を振るう。オランダ代表にとってその一戦は、同大会でセルビア代表、ギリシャ代表とも対戦予定となっているグループ戦連戦の初戦となる。
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