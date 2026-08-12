オランダに革命！シャビ・エルナンデスが長期契約でオランダ代表監督に就任、元バルセロナ指揮官がロナルド・クーマンの後任に

発表後に語ったシャビは、オランダで生まれたトータル・フットボールの哲学に対する深い感情的な結びつきを明かした。シャビは「オランダ代表の監督に就任することを大変光栄に思う。FCバルセロナのアカデミーで育った者として、そしてヨハン・クライフやリヌス・ミケルスのような人物から強い影響を受けてきた身として、オランダサッカーには特別なつながりを感じている」と述べた。

新指揮官は、カンプ・ノウで過ごした時期に選手としても監督としても自身の成長に寄与したとして、複数のオランダのレジェンドに素早く謝意を示した。シャビは続けて「私はオランダサッカーの息子のようなものだと言えるかもしれない。ほかの偉大な監督たち、特にバルセロナで私をデビューさせたルイス・ファン・ハール、そしてフランク・ライカールトも、選手そして指導者としての私を形作る上で重要な役割を果たした。もちろん、最も重要な目標は勝つことであり、これまでもこれからもそれは変わらない。ただ、私はそれを、そうした特長を反映し、人々が楽しめるやり方で実現したい。そのための可能性はあり、土台もしっかりしている」と語った。