オランダ2部クークン・カンピオン・ディヴィジの第38節（最終節）を前に、FCデン・ボスを取り巻く状況が逆説的な展開を見せている。 ADOデン・ハーグ戦を前に、FCデン・ボシュは9位を確定。昇格プレーオフ圏内ながら、最終節の結果次第で順位が変動する奇妙な状況だ。
翻訳者：
オランダで信じられない事態が発生！昇格するには、クラブがあえて負ける必要がある。
現在9位のデン・ボスは昇格プレーオフ圏内にある。だが「期間別順位」次第では順位が変動する。第4期間をヴィテッセ・アーネムが制すると状況は一変する。ヴィテッセは現在3位で、ウィレムIIとADOデン・ハーグに次ぐ位置にあり、間接的にプレーオフ争いに加わっている。
クークン・カンピオン・ディヴィジでは、シーズンを4つの「期間」に分け、各期間8～10試合でミニ順位表を作成する。総合順位に関係なく、期間内の勝ち点のみがカウントされる。 期間終了時に最も勝ち点が多いチームが「期間優勝」となる。
デン・ボスの勝利は悪影響をもたらす恐れがある。
各期の優勝チームはシーズン終了時の昇格プレーオフに進出できる。プレーオフでは直接昇格枠とエールディヴィジへの昇格をかけて争う。中位チームでも好調期があれば昇格の可能性が残るため、リーグは終盤まで熱戦が続く。
同一チームが複数期間優勝した場合や「ヨング」チーム（老舗クラブのセカンドチーム）など昇格資格がない場合、その枠は当該期間または総合順位で次のチームに譲渡されます。
金曜の試合でデン・ボスがADOに勝つと、ADOを弱める一方でヴィテッセに決定的な期間優勝の機会を与えることになる。その結果、9位のデン・ボスはプレーオフ圏から落ちる可能性がある。
ヴィテッセは12ポイント減でシーズンが始まった。
負けることで昇格プレーオフに進めるという奇妙な状況が生まれている。デン・ボスがADOに敗れると、すでに昇格を決めているADOがヴィテッセより上の順位で期間別順位表に残る。その結果、追加枠は総合順位で昇格を決めていない最高位チーム、つまりFCデン・ボスに与えられる。
リーグの仕組みが不条理さを極める。この状況では、あえて負けるほうが得策になる奇妙な展開だ。
さらにアーネムには奇妙な背景がある。2025年7月31日、オランダサッカー協会は財政とライセンスの不正を理由にヴィテッセの除名を発表した。 クラブは提訴し、9月3日に控訴裁判所がリーグ復帰を認めましたが、12ポイント減点の制裁は維持されました。