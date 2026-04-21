各期の優勝チームはシーズン終了時の昇格プレーオフに進出できる。プレーオフでは直接昇格枠とエールディヴィジへの昇格をかけて争う。中位チームでも好調期があれば昇格の可能性が残るため、リーグは終盤まで熱戦が続く。

同一チームが複数期間優勝した場合や「ヨング」チーム（老舗クラブのセカンドチーム）など昇格資格がない場合、その枠は当該期間または総合順位で次のチームに譲渡されます。

金曜の試合でデン・ボスがADOに勝つと、ADOを弱める一方でヴィテッセに決定的な期間優勝の機会を与えることになる。その結果、9位のデン・ボスはプレーオフ圏から落ちる可能性がある。