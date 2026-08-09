韓国で行われたアトレティコ・マドリー戦で、マレスカ体制のマンチェスター・シティによる戦術的進化は、またしても大きな前進を見せた。後半の試合運びは実に効率的で、アトレティコ・マドリーを粉砕。プレミアリーグ王者は試合を通して随所に輝きを示したが、最終的にディエゴ・シメオネの堅固な守備構造を打ち破ったのは、ウイングを使った縦に速い攻撃だった。勝利の最大の立役者となったのはセメンヨで、左サイドでそのスピードとパワーを武器にアトレティコ・マドリーの両サイドバックを苦しめ続けた。その働きは決定的であり、前半に先制を許しながらも試合の主導権を握っていたシティにとって、勝敗を分ける存在となった。

イングランド勢の突破口は、57分に生まれたセメンヨの個の気迫と技術が詰まった場面だった。ウイングのセメンヨは、ボールがスローインにならないよう滑り込みながら残し、そのまま一連の流れの中で素早く立ち上がると、マーカーをかわしてペナルティーエリア内へ侵入。絶妙な強さのクロスを送り、ゴール前に完璧な位置で入っていたオマル・マルムシュが至近距離から押し込んだ。さらにそのわずか2分後、この2人はほぼ同じ形で再び連係した。