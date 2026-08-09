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オマル・マーモウシュの2得点とアントワーヌ・セメンヨの圧巻のプレーで、マンチェスター・シティがアトレティコ・マドリーを一蹴
セメンヨが後半の逆転劇の口火を切る
韓国で行われたアトレティコ・マドリー戦で、マレスカ体制のマンチェスター・シティによる戦術的進化は、またしても大きな前進を見せた。後半の試合運びは実に効率的で、アトレティコ・マドリーを粉砕。プレミアリーグ王者は試合を通して随所に輝きを示したが、最終的にディエゴ・シメオネの堅固な守備構造を打ち破ったのは、ウイングを使った縦に速い攻撃だった。勝利の最大の立役者となったのはセメンヨで、左サイドでそのスピードとパワーを武器にアトレティコ・マドリーの両サイドバックを苦しめ続けた。その働きは決定的であり、前半に先制を許しながらも試合の主導権を握っていたシティにとって、勝敗を分ける存在となった。
イングランド勢の突破口は、57分に生まれたセメンヨの個の気迫と技術が詰まった場面だった。ウイングのセメンヨは、ボールがスローインにならないよう滑り込みながら残し、そのまま一連の流れの中で素早く立ち上がると、マーカーをかわしてペナルティーエリア内へ侵入。絶妙な強さのクロスを送り、ゴール前に完璧な位置で入っていたオマル・マルムシュが至近距離から押し込んだ。さらにそのわずか2分後、この2人はほぼ同じ形で再び連係した。
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マレスカの戦術的青写真が形になっていく
アジアツアーを通じて、マレスカがこのチームに明確な哲学をすでに浸透させていることは、開始の笛から明らかだった。幅を使うことへの重視は際立っており、サヴィーニョとセメニョにはタッチライン際に張り、あらゆる場面でマーカーに仕掛けるよう指示が出ていた。とりわけサヴィーニョは立ち上がりから切れ味抜群で、右サイドから中へ切れ込んで放ったカーブシュートは、わずかにポストの脇をそれた。
それでもシティーが主導権を握る中、43分には試合の流れに反して先制を許した。スペインのチームによるCKは完全にはクリアされず、ペナルティーエリア手前でモルテン・ヒュルマンドが攻撃をつなげた。混戦のボックス内へ巧みにボールを送り込むと、16歳のワンダーキッド、ホルヘ・ドミンゲスが反応。見事な落ち着きを見せ、ジャンルイジ・ドンナルンマの横を抜く形でボールを流し込んだ。守備面ではそれまで安定していたシティーにとっては珍しい集中力の欠如であり、最終ラインではヴィトール・レイスが存在感を示していた。
アトレティコ、シティの圧力を抑えきれず
シメオネ監督のチームは、プレミアリーグ勢がかけ続けた圧力への対応に苦しんだ。とりわけ試合時間が1時間を過ぎてからは、大幅な選手交代によってリズムが崩れた。アトレティコは64分に9人を交代し、地元のヒーローであるカン・イン・リーも投入したが、試合の主導権を取り戻すことはできなかった。交代前からヤン・オブラクは対応を強いられており、とくに開始2分にはダニ・マルティネスのボールロストからシティMFティジャニ・ラインデルスに決定機を許したものの、これを防いでいた。
スペインの強豪にも見せ場はあり、とりわけオベド・バルガスがチャンスを作った。コケが危険なエリアでコバチッチからボールを奪った流れから、バルガスのシュートはドンナルンマにセーブを強いた。その後、後半にはカン・インにも同点の好機が訪れたが、ボックス内で折り返しに合わせたシュートはクロスバーを大きく越えた。時間が進むにつれ、再び得点する可能性が高かったのはシティの方だった。ディヴィン・ムバマはGKと1対1になる絶好機を迎えたが、途中出場のGKサルビ・エスキベルにシュートを止められた。
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アイト＝ヌーリ、ソウルで契約締結へ
勝利を決定づけるゴールは、ついに90分に生まれた。数秒前に似たようなチャンスを逃していたラヤン・アイト・ヌーリが、高い粘り強さを見せて決めたものだった。今回はムバマがアシスト役となり、果敢に攻め上がったウイングバックの進路へ巧みなスルーパスを通すと、アイト・ヌーリは冷静にネットの隅へ突き刺した。このゴールは、ボール保持とチャンス創出の両面でシティの優位性を示したパフォーマンスを締めくくるにふさわしいものとなった。
この結果により、シティの成功裏のアジアツアーは幕を閉じた。ツアーでは香港でインテルと引き分け、Kリーグ・オールスターズに勝利していた。チームは来週末、カーディフのミレニアム・スタジアムで行われるコミュニティ・シールドへと意識を切り替える。伝統のシーズン開幕戦で、アーセナルと対戦する。
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