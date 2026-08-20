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オマル・マルムシュ、トッテナム移籍にゴーサイン スパーズはマンチェスター・シティから総額1億5000万ポンドの衝撃的ダブル補強を画策か
トッテナムがマンチェスター・シティからの大胆な引き抜きを計画か
トッテナムは、シティのアタッカーであるマルムーシュとサビーニョの衝撃的なダブル獲得に向けて積極的に動いている。スパーズはこの夏、スカッドのさまざまなポジションに多額の投資をしてきたが、ここまで新たなFWの補強には資金を投じていない。
その状況は急速に変わる見通しだ。デ・ゼルビの指揮の下、北ロンドンのクラブは新シーズン開幕を前にした大規模な攻撃陣再編の一環として、マルムーシュとサビーニョの両獲りを目指している。The Athleticのデイヴィッド・オーンスタイン記者によれば、このダブル獲得をめぐるスパーズとシティのクラブ間交渉は正式に進展している。
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マルムーシュがゴーサインを出す
マンチェスター・シティと移籍金で合意することは重要だが、選手本人に移籍を決断させることも同じくらい重要である。トッテナムにとって心強いことに、エジプト代表のマルムーシュは、この移籍の可能性に全面的な承認を与えたと『TEAMtalk』が報じている。
個人条件に関する正式な合意はまだ完全にはまとまっていないものの、その成立が問題になるとはみられていない。一方で、22歳のブラジル人ウインガー、サビーニョは今夏の早い段階でクラブと個人条件で合意している。
ハーランドの影から抜け出して
マルムーシュがトッテナム加入を望む大きな理由の一つは、自身が希望するポジションにある。27歳のFWは再び中央でプレーすることを強く望んでおり、その役割では古巣アイントラハト・フランクフルト時代に力を発揮していた。
エティハド・スタジアムに残留したままでは、その目標を達成するのは事実上不可能だ。圧倒的な存在感を放つハーランドがいる以上、マルムーシュがシティで継続的に先発するセンターフォワードになることはない。デ・ゼルビは新戦力に大きな構想を抱いている。指揮官は移籍市場が閉幕した時点で前線3人を完全に一新することを目指しており、コーディ・ガクポもクラブの補強候補として明確に注目されている。
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1000万ポンドの評価額の隔たりを埋める
すべての当事者が移籍成立に前向きとみられる一方で、わずかな資金面の障害が残っている。報道によれば、シティはこの才能ある攻撃的デュオの売却に総額1億5000万ポンドを求めている。
スパーズは現在、シティの要求額に対して1000万ポンド足りておらず、1億4000万ポンドという上限を超える意思はないようだ。この評価額の開きが、デ・ゼルビの攻撃革命にとって単なる小さな障害にとどまるのか、それとも大きな妨げとなるのかは、今後明らかになる。
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