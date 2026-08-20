マルムーシュがトッテナム加入を望む大きな理由の一つは、自身が希望するポジションにある。27歳のFWは再び中央でプレーすることを強く望んでおり、その役割では古巣アイントラハト・フランクフルト時代に力を発揮していた。

エティハド・スタジアムに残留したままでは、その目標を達成するのは事実上不可能だ。圧倒的な存在感を放つハーランドがいる以上、マルムーシュがシティで継続的に先発するセンターフォワードになることはない。デ・ゼルビは新戦力に大きな構想を抱いている。指揮官は移籍市場が閉幕した時点で前線3人を完全に一新することを目指しており、コーディ・ガクポもクラブの補強候補として明確に注目されている。