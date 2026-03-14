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「オペレーション・レヴァンドフスキ」：名門クラブがFCバルセロナのスターFWの獲得に本格的に乗り出す

来夏、ロベルト・レヴァンドフスキがバルセロナを去るという噂がますます高まっている。最も具体的な行先はトリノだ。

イタリアの最多優勝クラブであるユヴェントスが、ロベルト・レヴァンドフスキの獲得に具体的な関心を示しているようだ。専門紙『トゥットスポルト』が報じた。このポーランド人センターフォワードのFCバルセロナとの契約は、今シーズン終了をもって満了となる。37歳のレヴァンドフスキは今後の去就について口を閉ざしているが、ユヴェントスはすでに「レヴァンドフスキ獲得作戦」を開始したとされる。 『トゥットスポルト』によると、移籍に関する最初の話し合いさえすでに始まっているという。

  • ユヴェントスのレジェンド、デビッド・トレゼゲは以前、『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙でレヴァンドフスキの移籍を熱心に推していた。ビアンコネリで3度のリーグ優勝を経験したトレゼゲは、レヴァンドフスキについて「ハーランドと並んで、数少ない本物のストライカーの一人」であり、「力強く、知性もある」と語った。 48歳のフランス人元ワールドカップ・欧州選手権優勝者は、レヴァンドフスキを「自らトリノまで背負ってでも連れて行く」と語った。

    ユヴェントス以外にも、元バイエルン・ミュンヘンおよびボルシア・ドルトムントのストライカーは、サウジアラビアやMLSのクラブとの関連も噂されている。また、アトレティコ・マドリード、フェネルバフチェ、ACミランといったクラブも移籍の噂に浮上している。

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  • FC Barcelona v Manchester City - Friendly MatchGetty Images Sport

    ロベルト・レヴァンドフスキはセリエAを高く評価している

    『SportWeek』とのインタビューで、レヴァンドフスキは「まだ決めていない」とし、「自分の将来については何も言うことはない」と語った。

    その一方で、このポーランド人選手はイタリアのセリエAについて非常に高く評価している。同リーグは「非常に競争が激しい」ものであり、彼の見解では「危機的状況にはない」とのことだ。

    レヴァンドフスキは2022年にFCバルセロナに移籍し、スペインでリーグ優勝2回、カップ戦優勝1回を果たした。現在、このストライカーとハンス・フリック監督率いるカタルーニャのチームは、ラ・リーガで首位を走り、チャンピオンズリーグでも勝ち残っている。  

  • ロベルト・レヴァンドフスキ：2025/26シーズンの成績

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