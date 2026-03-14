「オペレーション・レヴァンドフスキ」：名門クラブがFCバルセロナのスターFWの獲得に本格的に乗り出す

『SportWeek』とのインタビューで、レヴァンドフスキは「まだ決めていない」とし、「自分の将来については何も言うことはない」と語った。

その一方で、このポーランド人選手はイタリアのセリエAについて非常に高く評価している。同リーグは「非常に競争が激しい」ものであり、彼の見解では「危機的状況にはない」とのことだ。

レヴァンドフスキは2022年にFCバルセロナに移籍し、スペインでリーグ優勝2回、カップ戦優勝1回を果たした。現在、このストライカーとハンス・フリック監督率いるカタルーニャのチームは、ラ・リーガで首位を走り、チャンピオンズリーグでも勝ち残っている。