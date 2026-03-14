イタリアの最多優勝クラブであるユヴェントスが、ロベルト・レヴァンドフスキの獲得に具体的な関心を示しているようだ。専門紙『トゥットスポルト』が報じた。このポーランド人センターフォワードのFCバルセロナとの契約は、今シーズン終了をもって満了となる。37歳のレヴァンドフスキは今後の去就について口を閉ざしているが、ユヴェントスはすでに「レヴァンドフスキ獲得作戦」を開始したとされる。 『トゥットスポルト』によると、移籍に関する最初の話し合いさえすでに始まっているという。
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「オペレーション・レヴァンドフスキ」：名門クラブがFCバルセロナのスターFWの獲得に本格的に乗り出す
ユヴェントスのレジェンド、デビッド・トレゼゲは以前、『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙でレヴァンドフスキの移籍を熱心に推していた。ビアンコネリで3度のリーグ優勝を経験したトレゼゲは、レヴァンドフスキについて「ハーランドと並んで、数少ない本物のストライカーの一人」であり、「力強く、知性もある」と語った。 48歳のフランス人元ワールドカップ・欧州選手権優勝者は、レヴァンドフスキを「自らトリノまで背負ってでも連れて行く」と語った。
ユヴェントス以外にも、元バイエルン・ミュンヘンおよびボルシア・ドルトムントのストライカーは、サウジアラビアやMLSのクラブとの関連も噂されている。また、アトレティコ・マドリード、フェネルバフチェ、ACミランといったクラブも移籍の噂に浮上している。
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ロベルト・レヴァンドフスキはセリエAを高く評価している
『SportWeek』とのインタビューで、レヴァンドフスキは「まだ決めていない」とし、「自分の将来については何も言うことはない」と語った。
その一方で、このポーランド人選手はイタリアのセリエAについて非常に高く評価している。同リーグは「非常に競争が激しい」ものであり、彼の見解では「危機的状況にはない」とのことだ。
レヴァンドフスキは2022年にFCバルセロナに移籍し、スペインでリーグ優勝2回、カップ戦優勝1回を果たした。現在、このストライカーとハンス・フリック監督率いるカタルーニャのチームは、ラ・リーガで首位を走り、チャンピオンズリーグでも勝ち残っている。
ロベルト・レヴァンドフスキ：2025/26シーズンの成績
ゲーム 34 ゴール 14 アシスト 3
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