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『オペレーション・ノスタルジア』のテレビ放送・ストリーミング配信情報：放送局、放送時間、対戦カード

このページの開設10周年を記念するイベントとして開催される初の屋内集会の準備は万端です

オペラツィオーネ・ノスタルジア」初のインドアイベントが間近に迫り、開催まであとわずかとなりました。このイベントの常連たちだけでなく、多くの人々が、同ページの10周年を記念するこのイベントを心待ちにしています。今回は記念すべき10周年を祝うため、盛大に開催されます。会場はローマ。イタリア国内外のサッカー界のレジェンドたちが参加する5人制サッカーの3チーム対抗戦が行われます。このイベントは、Sportitaliaで無料放送されます。

  • ローマでの「オペレーション・ノスタルジア」イベント：試合日程、日時

    ローマで開催される「オペレーション・ノスタルジア」のインドア大会は、本日2026年3月28日（土）に開催されます。ファン・ビレッジは午前10時からオープンし、各種アクティビティやエンターテインメントを通じて、午後6時からの予選試合を控えたサポーターたちを盛り上げます。その後、午後8時に予定されている3チームによるトーナメントのキックオフが行われます。 ローマでの「オペレーション・ノスタルジア」イベントにおけるこのインドア3チーム対抗戦が開催される会場は、EUR地区のピアッツァーレ・ピエル・ルイジ・ネルヴィ1番地に位置するパラッツォ・デル・スポルトです。



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  • ローマで開催される「オペレーション・ノスタルジア」の親善試合には誰が参加するのか？ 元選手たちの名前

    このスポーツを愛する人にとって、最新のニュースはまさに衝撃的だ。「オペラツィオーネ・ノスタルジア」がソーシャルメディアを通じて発表した通り、アレッサンドロ・ネスタが、EURのパラッツェット・デル・スポルトで開催される5対5のインドア3チーム対抗戦に出場する選手の一人となることが決まった。 この大物選手の参加に加え、さらに衝撃的なニュースがあります。ネスタとトッティが同じ代表チーム、もちろんイタリア代表としてプレーすることになったのです。ローマで彼らが同じユニフォームを着て並んでプレーする姿が見られるのは、1998年12月16日の「イタリア対世界選抜」親善試合以来のことです。


  • テレビ放送とライブ配信

    「オペレーション・ノスタルジア」：テレビ放送とライブストリーミング


    試合：3チームによるトーナメント

    日時：2026年3月28日（土）

    時間：20:00

    テレビ放送：Sportitalia（地上デジタル放送 チャンネル60）

    ストリーミング配信：Sportitalia

  • 選手名簿

    以下は、スパイクを履いてこの集まりに参加するメンバーのリストです。総勢27名で、現時点で19名が発表されています


    アルダイール

    マルコ・アメリア

    ズヴォニミル・ボバン

    ヴィンセント・カンデラ

    エドガー・ダヴィッズ

    ゲルマン・デニス

    アントニオ・ディ・ナターレ

    ステファノ・フィオーレ

    セバスティアン・フレイ

    ディエゴ・フーザー

    エルナネス

    ゲオルギオス・カラグニス

    アレッサンドロ・ネスタ

    ダビド・ピサロ

    ダリオ・シミッチ

    ダミアーノ・トマージ

    フランチェスコ・トッティ

    フアン・セバスティアン・ベロン

    ハビエル・ザネッティ


  • ローマでの「オペレーション・ノスタルジア」イベントチケット：発売時期、価格、購入場所と方法

    この5人制サッカー大会では、イタリア、ヨーロッパ、そして「世界のその他の地域」の3チームが対戦し、それぞれフランチェスコ・トッティ、ズヴォニミル・ボバン、ハビエル・サネッティがキャプテンを務めます。 3月28日にローマで開催される「オペラツィオーネ・ノスタルジア」のインドアイベントの観戦チケットはすでに販売中で、TicketoneやFanSaleで購入可能です。各リンクをクリックすると、チケットの価格も確認できます。