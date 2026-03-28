『オペレーション・ノスタルジア』のテレビ放送・ストリーミング配信情報：放送局、放送時間、対戦カード

このスポーツを愛する人にとって、最新のニュースはまさに衝撃的だ。「オペラツィオーネ・ノスタルジア」がソーシャルメディアを通じて発表した通り、アレッサンドロ・ネスタが、EURのパラッツェット・デル・スポルトで開催される5対5のインドア3チーム対抗戦に出場する選手の一人となることが決まった。 この大物選手の参加に加え、さらに衝撃的なニュースがあります。ネスタとトッティが同じ代表チーム、もちろんイタリア代表としてプレーすることになったのです。ローマで彼らが同じユニフォームを着て並んでプレーする姿が見られるのは、1998年12月16日の「イタリア対世界選抜」親善試合以来のことです。



