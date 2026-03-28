「オペラツィオーネ・ノスタルジア」初のインドアイベントが間近に迫り、開催まであとわずかとなりました。このイベントの常連たちだけでなく、多くの人々が、同ページの10周年を記念するこのイベントを心待ちにしています。今回は記念すべき10周年を祝うため、盛大に開催されます。会場はローマ。イタリア国内外のサッカー界のレジェンドたちが参加する5人制サッカーの3チーム対抗戦が行われます。このイベントは、Sportitaliaで無料放送されます。
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『オペレーション・ノスタルジア』のテレビ放送・ストリーミング配信情報：放送局、放送時間、対戦カード
ローマでの「オペレーション・ノスタルジア」イベント：試合日程、日時
ローマで開催される「オペレーション・ノスタルジア」のインドア大会は、本日2026年3月28日（土）に開催されます。ファン・ビレッジは午前10時からオープンし、各種アクティビティやエンターテインメントを通じて、午後6時からの予選試合を控えたサポーターたちを盛り上げます。その後、午後8時に予定されている3チームによるトーナメントのキックオフが行われます。 ローマでの「オペレーション・ノスタルジア」イベントにおけるこのインドア3チーム対抗戦が開催される会場は、EUR地区のピアッツァーレ・ピエル・ルイジ・ネルヴィ1番地に位置するパラッツォ・デル・スポルトです。
ローマで開催される「オペレーション・ノスタルジア」の親善試合には誰が参加するのか？ 元選手たちの名前
このスポーツを愛する人にとって、最新のニュースはまさに衝撃的だ。「オペラツィオーネ・ノスタルジア」がソーシャルメディアを通じて発表した通り、アレッサンドロ・ネスタが、EURのパラッツェット・デル・スポルトで開催される5対5のインドア3チーム対抗戦に出場する選手の一人となることが決まった。 この大物選手の参加に加え、さらに衝撃的なニュースがあります。ネスタとトッティが同じ代表チーム、もちろんイタリア代表としてプレーすることになったのです。ローマで彼らが同じユニフォームを着て並んでプレーする姿が見られるのは、1998年12月16日の「イタリア対世界選抜」親善試合以来のことです。
テレビ放送とライブ配信
「オペレーション・ノスタルジア」：テレビ放送とライブストリーミング
試合：3チームによるトーナメント
日時：2026年3月28日（土）
時間：20:00
テレビ放送：Sportitalia（地上デジタル放送 チャンネル60）
ストリーミング配信：Sportitalia
選手名簿
以下は、スパイクを履いてこの集まりに参加するメンバーのリストです。総勢27名で、現時点で19名が発表されています
アルダイール
マルコ・アメリア
ズヴォニミル・ボバン
ヴィンセント・カンデラ
エドガー・ダヴィッズ
ゲルマン・デニス
アントニオ・ディ・ナターレ
ステファノ・フィオーレ
セバスティアン・フレイ
ディエゴ・フーザー
エルナネス
ゲオルギオス・カラグニス
アレッサンドロ・ネスタ
ダビド・ピサロ
ダリオ・シミッチ
ダミアーノ・トマージ
フランチェスコ・トッティ
フアン・セバスティアン・ベロン
ハビエル・ザネッティ
ローマでの「オペレーション・ノスタルジア」イベントチケット：発売時期、価格、購入場所と方法
この5人制サッカー大会では、イタリア、ヨーロッパ、そして「世界のその他の地域」の3チームが対戦し、それぞれフランチェスコ・トッティ、ズヴォニミル・ボバン、ハビエル・サネッティがキャプテンを務めます。 3月28日にローマで開催される「オペラツィオーネ・ノスタルジア」のインドアイベントの観戦チケットはすでに販売中で、TicketoneやFanSaleで購入可能です。各リンクをクリックすると、チケットの価格も確認できます。