オナ・バトルの加入は、アーセナルが8年ぶりのWSL制覇へ一歩近づいたとの見方を強める。GOALが2026年女子夏移籍市場の注目取引を評価。

昨年は、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティがグレース・クリントンとジェス・パークを交換移籍させ、ロンドン・シティ・ライオネッスがパリ・サンジェルマンからグレース・ゲヨロを獲得して新世界記録を樹立するなど、大型移籍が相次いだ。今夏も注目だ。スウェーデンの新星フェリシア・シュローダーが巨額でレアル・マドリードに加入したように、大型移籍金が再び話題になるだろう。

シュローダーは契約が残っていたにもかかわらず移籍した。PSGのロイヒターやチェルシーのラミレスも、好条件のオファーがあれば動く可能性がある。さらに、バルセロナのレオンとパラリュエロはフリーエージェントで新天地を求める。

移籍が関係者全員にとって良い結果になることもあれば、そうでないことも多く、少なくとも一方のクラブや選手自身の判断に首をかしげたくなるケースも少なくない。そこでGOALは、女子サッカー界の大型移籍のたびに、誰が最も得をしたのかを皆さんに伝える。夏の移籍期間中、私たちは移籍が発生するたびに評価を行い、オフシーズンの大勝者と大敗者を追跡する。

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