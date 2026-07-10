Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Ona Batlle Barcelona Arsenal transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

オナ・バトルの加入は、アーセナルが8年ぶりのWSL制覇へ一歩近づいたとの見方を強める。GOALが2026年女子夏移籍市場の注目取引を評価。

女子サッカー
アーセナルウィメン
オナバトル
ジョージアスタンウェイ
マンチェスターシティWFC
ニアムチャールズ
ベサニー・ミード
ロンドン・シティ・ライオネス
アレクシアプテッラス
メアリー・アープス
バルセロナ
ジェラルディン・ロイトラー
セリーナ・チェルチ
チェルシーFCウィメン
M. Matsukubo
ケイティ・マッケイブ
ノースカロライナ勇気
E. Parkinson
ニコール・アニョミ
マンチェスター・ユナイテッド
アンドレア・メディナ
NJ/NYゴッサムFC
サム・カー
レアル・マドリード・フェメニーノ
Felicia Schroeder
オリンピック・リヨン
キャロラインウィア
WSL
NWSL
パリ・サンジェルマン
バイエルン・ミュンヘン
アトレティコ・マドリード・フェメニーノ
BKヘッケンFF
特集＆コラム
Valadares Gaia
フランクフルト
TSG1899ホッフェンハイム
J. Rytting Kaneryd

2026年夏の移籍市場が開幕。女子サッカー界ではアレクシア・プテラス、ジョージア・スタンウェイ、サム・カーなど大物選手がすでに移籍し、今後も噂や報道が飛び交い、サプライズが期待されます。

昨年は、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティがグレース・クリントンとジェス・パークを交換移籍させ、ロンドン・シティ・ライオネッスがパリ・サンジェルマンからグレース・ゲヨロを獲得して新世界記録を樹立するなど、大型移籍が相次いだ。今夏も注目だ。スウェーデンの新星フェリシア・シュローダーが巨額でレアル・マドリードに加入したように、大型移籍金が再び話題になるだろう。

シュローダーは契約が残っていたにもかかわらず移籍した。PSGのロイヒターやチェルシーのラミレスも、好条件のオファーがあれば動く可能性がある。さらに、バルセロナのレオンとパラリュエロはフリーエージェントで新天地を求める。

移籍が関係者全員にとって良い結果になることもあれば、そうでないことも多く、少なくとも一方のクラブや選手自身の判断に首をかしげたくなるケースも少なくない。そこでGOALは、女子サッカー界の大型移籍のたびに、誰が最も得をしたのかを皆さんに伝える。夏の移籍期間中、私たちは移籍が発生するたびに評価を行い、オフシーズンの大勝者と大敗者を追跡する。

以下の評価一覧をチェックし、コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください……

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    7月10日：オナ・バトレ（バルセロナからアーセナルへ）

    バルセロナにとって、バトレの移籍は今夏最も悔やまれる損失だ。27歳の彼女は世界屈指のサイドバックだが、プテラスとレオンは30代で、パラリュエロの年俸は予算オーバーだった。 バルサは彼女を長期的に残留させたいと考えており、幼少期から所属したクラブゆえに実現の可能性もあった。それでも彼女はフリー移籍でイングランドへ戻る。大きな損失だ。評価：F

    アーセナルにとって：ケイティ・マッケイブの退団で空いた左サイドバックを、世界クラスの選手で補った。バトジェは本来右サイドバックだが、左でもインバーテッド・フルバックとして高い効果を発揮できる。 エミリー・フォックスとバトルの主力フルバックコンビは女子サッカー界屈指のクオリティだ。テイラー・ハインズ、スミラ・ホルムバーグら既存の層にこの質が加わり、2019年以来のWSL制覇へアーセナルをさらに高みへ導くはずだ。評価：A

    バトレにとって：バルサは幼少期から過ごしたクラブであり、カタルーニャ復帰後にタイトルを総なめにした。しかし新たな挑戦を求めてイングランドに戻った。 アーセナルでは新たな目標が待ち受け、昨季制したチャンピオンズリーグでの成功も狙えるが、バルサ時代ほど確率は高くない。評価：B

    • 広告
  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    7月10日：ニアム・チャールズ（チェルシーからマンチェスター・シティへ）

    チャールズは堅実な左サイドバックだが本来はフォワードだ。 本来はフォワードだったが、近年はこのポジションで成功を収めてきた。しかし6月初旬、チェルシーはアイルランド代表キャプテンで最高の左サイドバックの一人であるケイティ・マッケイブを獲得した。これによりサンディ・ボルチモアやヴィール・ブールマンは本来のポジションに戻れる。 チャールズ放出で厚みは減るが、代役はいる。契約最終年のイングランド代表を50万ポンド（67万ドル）で売却した点は高評価。評価：A

    マンチェスター・シティにとって今夏の最優先課題は左サイドバックの補強だったレイラ・オウハビをフリーで放出し、アレックス・グリーンウッドを起用していたが、ポジション争いは不十分だった。 グリーンウッドは本職のセンターバックに戻れる。マッケイブほどではないが、チャールズは堅実な補強だ。評価：B

    チャールズにとって：マッケイブ加入で出場機会が減るため、移籍は必然だった。 代表定着のためにも継続出場は不可欠だ。直近ではイングランド代表の左SBの座が危ぶまれていた。移籍先ではWSLとFAカップを制したばかりのシティで即戦力として起用される見込みで、来季もタイトル争いとCL復帰が期待できる。評価：A

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    7月8日：アレクシア・プテラス（バルセロナからロンドン・シティ・ライオネッスへ）

    バルセロナにとって、プテラスのような世界最高峰の実力とリーダーシップ、影響力を備えた選手を失うのは大きな打撃だ。しかし、クラブにはどうすることもできなかった。14年間在籍し、すべてのタイトルを獲得した2度のバロンドール受賞者は、新たな挑戦を求めて移籍を決断した。 彼女が欧州のライバルクラブへ移籍しなかったのは好材料で、チームは戦力やユースの活気を維持し、前を向ける。評価：C

    ロンドン・シティにとって：参入1年目のクラブにとって、プテラスのような世界屈指の選手を得たのは大きな補強だ。昨季6位のチームはさらに飛躍できる。 また、世界記録移籍金で加入ながらデビューシーズンは期待外れだったグレース・ゲヨロの能力を引き出す上でも、この移籍は有望だ。彼女とプテラスが中盤で組めば、フランス代表MFの真価がさらに引き出されるはずだ。評価：A+

    選手本人にとって：キャリアの1章を最高で締める機会は稀だが、今年4冠を取ったプテラスはそれを実現した。イングランドへ渡り、新リーグに挑戦する。ロンドン・シティの現状ではトロフィー獲得は難しいだろう。 代表キャリアには好影響だ。クラブが欧州大会に出場しない分、出場時間は減るが、世界最高峰のリーグでプレーできる。来夏のW杯ではスペイン代表としてベストなパフォーマンスを発揮できるだろう。 また、億万長者のミシェル・カンがオーナーを務めるクラブからの破格の報酬も魅力だ。評価：B

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    7月8日：ジェラルディン・ロイテラー（アイントラハト・フランクフルトからアーセナルへ）

    アイントラハト・フランクフルト：昨夏、欧州選手権で評価が上昇しアーセナルが興味を示したロイテラーを放出していれば、クラブはより多くの移籍金を得られただろう。 27歳の彼女は契約最終年で、ビッグクラブが注目する中、新契約を結ぶのは難しかっただろう。それでも残留したことでチームはブンデスリーガ3位に入り、CL予選出場権を獲得した。代わりの選手を見つけるのは簡単ではないが、この結果の方が大切だった。評価：B

    アーセナルにとって：昨夏に契約をまとめられず、他クラブに先を越される可能性もあった。しかし、1年遅れてフリーで北ロンドンへ連れてくることができた。 中盤の層と多様性を補う理想的な補強であり、スレゲルス監督のオプションを広げる。目立たないが、チームを強化する良い獲得だ。評価：B

    ロイテラーにとって：これはキャリアの大きな一歩だ。彼女はここ数年、バイエルンやヴォルフスブルクに次ぐ「最強の残り1チーム」と呼ばれる強力なアイントラハトの主力として活躍し、昨夏の自国開催ユーロではスイス代表として真価を示した。 欧州の強豪への移籍は自らの力で勝ち取ったものであり、ローテーションが激しいチームでチャンスを生かせば成功するだろう。評価：B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    7月6日：セリーナ・チェルチ（ホッフェンハイムからアーセナルへ）

    ホッフェンハイムにとって、過去2シーズン女子ブンデスリーガで最も多くのゴールを挙げたセルチが、契約満了でフリー移籍した。 契約満了で移籍金を得られないのは痛手だ。2年連続でクラブをリーグ中位以上に導いた得点を補うのも容易ではない。クラブは育成力を信頼し、バルセロナ下部出身の若手FW2人を獲得している。評価：D

    アーセナルにとって：今夏、センターフォワードの補強は緊急課題ではなかったが、アレッシア・ルッソ、スティナ・ブラックステニウスにセルチを加え、レネ・スレゲルス監督の攻撃オプションは増えた。ルッソが10番の位置に下がった際、前線でセルチとブラックステニウスを起用できる。 彼女はワイドでもプレーできるが、ペナルティエリアでの時間が減るため、効果はやや落ちる。それでも、アーセナルが攻撃の予測不能さを狙うなら、選択肢の一つだ。評価：B+

    セルチについて：最大の疑問は「どれほど出場機会を得られるか」だ。彼女は安定した出場時間と得点力でドイツ代表に定着している。 もしアーセナルで出場時間が減れば、1年後に控えるW杯を前に代表での立場に影響が出る可能性もある。とはいえ、アーセナルは試合数が多く、スレゲルス監督は交代を積極的に行うため、出場機会は十分に得られるはずだ。それでも、より大きな役割とタイトル獲得のチャンスがある他クラブも選択肢にあったことを考えると、やや不安は残る。評価：B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    7月6日：ヨハンナ・リッティン・カネリッド（チェルシーからリヨンへ）

    リッティン・カネリッドは2022年の加入以来、献身的なプレーでチェルシーに貢献した。しかしリーグ戦79試合で11ゴール15アシストと波があり、安定感を欠いた。 チェルシーのようなクラブはウインガーにさらに多くの貢献を期待するため、29歳の彼女を移籍金で放出し、より得点力のある選手を獲得する方針は妥当だ。ただし、後任次第では評価は下がる。彼女の勤勉性、ロッカールームでの人柄、スピードを生かしたプレスはいずれも無視できない長所だからだ。 それが不十分なら評価は下がる。 評価：B

    リヨンについて：8度欧州制覇の強豪リヨンにとって興味深い補強だ。リッティン・カネリッドはジュール・ブランド、タビサ・チャウィンガ、カディディアトゥ・ディアニより優れているとは言い難く、即戦力というよりジョナタン・ギラルデス監督のローテーションを助ける控えとして機能するだろう。 ヴィッキー・ベチョもいるためこのポジションの補強は必須ではなかったが、昨季終盤にチャウィンガとディアニが負傷し、バルセロナとの決勝で敗れたことを考えると、保険としての価値はある。評価：C

    リッティン・カネリッドについて：2023-24シーズンは2桁ゴール＆アシストを記録したが、最近は成長が停滞。 だからこそ、新天地が再び情熱に火をつけるきっかけになるかもしれない。リヨンで十分な出場機会を得られるかは未知数だが、試合数は多く、タイトル争奪戦の中で競争の激しい先発メンバー入りを目指す絶好の舞台となるはずだ。評価：B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    7月3日：松久保真奈香（ノースカロライナ・カレッジからチェルシーへ）

    ノースカロライナ・カレッジにとって、これは大きな打撃だ。今シーズンNWSLで松久保より直接関与したゴールが多いのはバーブラ・バンダだけ。9試合で5ゴール4アシストを記録した松久保は、チームがプレーオフ圏内を維持する上で不可欠だった。 クラブは直前にイングランドの若手MFエリカ・パーキンソン（18）を獲得し、その創造性で穴埋めを狙うが、経験は限定的だ。クーリッジ監督の手腕が問われるが、少なくとも今夏フリーになるはずだった松久保の移籍金を得られた点は救いだろう。評価：D

    チェルシーにとって、昨季WSLで7年ぶりに最低得点を記録したフォワード陣の補強は急務だった。サム・カーやカタリーナ・マカリオの退団も響く。松久保はセンターフォワードも務めるが、155cmの体格では最前線の解決策とはなりづらい。 むしろ彼女はMFとして起用され、味方へのチャンス創出を担うだろう。巧みな足技とパスセンスは、チェルシーが頻繫に直面する低位置ブロック対策として有効だ。ブルーズが世界屈指の若手を5年契約で獲得した点も高評価。評価：A

    松久保にとっては、2025年のNWSLでの活躍が実を結んだ大躍進だ。チェルシーの高い期待に応えるのは大きな挑戦だが、ボンパストール監督の戦術にフィットし、WSLやCLでも存在感を示せるだろう。 ただし、チェルシーにはストライカーなど攻撃陣の補強が依然として必要だ。それでも、松久保はローレン・ジェームズらとスペースを突く動きで連携し、チームにフィットするだろう。評価：B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    7月3日：ジョージア・スタンウェイ（バイエルン・ミュンヘンからアーセナルへ）

    バイエルン・ミュンヘンにとって、スタンウェイの離脱は痛手だ。イングランド代表の彼女は4年間活躍し、代えるのは難しい。だが1月に退団が発表されており、補強を検討する時間は十分にあった。 痛手ではあるが、致命的ではない。評価：D

    アーセナルにとって：中盤の深い位置でキム・リトルとマリオナ・カルデンテイに依存してきたが、スタンウェイの加入で解決へ。 カイラ・クーニー＝クロスも在籍し、ジェラルディン・ロイテラーの加入も間近とされ、レネー・スレガース監督はこれらのポジションで質の高い選手をローテーションできる。これにより選手に十分な休息を与え、課題に対応し、特定の選手への依存度も減らせる。8年ぶりWSL制覇を目指すアーセナルにとって、スタンウェイの経験と多才さは大きな補強となる。評価：A

    スタンウェイ自身にとっては、マンチェスター・シティでの期待外れを経てキャリア再建が必要だった。ドイツでその目標を達成し、イングランド代表の要として世界屈指のMFに成長した。 今、彼女は故郷に戻り、欧州最高峰のリーグであるWSLで、昨年CLを制したチームでプレーする。CL制覇は未達成だが、アーセナルの近年のUWCL成績を考えると、その可能性は高まるだろう。国内タイトルはミュンヘンほど簡単には取れないかもしれないが。評価：B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    7月2日：ニコール・アニョミ（アイントラハト・フランクフルトからロンドン・シティ・ライオネッスへ）

    アイントラハト・フランクフルトにとって、今夏は重要な時期になる。フリーで退団する4人の主力の1人、アニョミは昨季ブンデスリーガで13ゴール6アシストを記録しており、その穴を埋めるのは容易ではない。 クラブはピッチ外でも多くの良い取り組みを行っており、過去5シーズンすべてで3位に入り、欧州カップ戦への出場権を安定して獲得している。しかし、今後に向けては、アニョミのような選手をどう引き留めるかが極めて重要となる。アイントラハトには、少なくとも退団した選手の穴を埋める方法を見出すという点で確かな実績があり、大きな打撃を受けないよう、移籍市場でも再び最高のパフォーマンスを発揮する必要があるだろう。評価：D

    ロンドン・シティ・ライオネッスについて：WSL上位やカップ戦で結果を出すには、最終ラインで流れを変える選手が必要だ。昨季ダブルフィギュアを達成したのは1人だけだった。 2025-26シーズンのアニョミのリーグ成績は、フレイヤ・ゴッドフリーを除けばロンドン・シティの他のどの選手よりも2倍以上多く、イングランドでも好調を維持したいところだ。エデル・マエストレ監督の戦術に完璧に合うかは不明だが、常に脅威をもたらす存在になるだろう。評価：B

    アニョミについて：今夏はバイエルン・ミュンヘン、PSG、パリFCなど、来季CL出場圏の強豪が獲得に興味を示していた。 ただし来季はリーグカップのルール変更が予定されており、カップ戦での躍進も十分に狙える。さらに、スター選手が集まるこのプロジェクトで彼女はより大きな役割を与えられる可能性が高い。評価：B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    7月1日：エリカ・パーキンソン（ヴァラダレス・ガイアからノースカロライナ・カレッジへ）

    ヴァラダレス・ガイアについて：クラブはパーキンソン長期残留が難しいと理解していたが、この若手有望株の離脱は痛手だ。移籍金も得られないため、後任探しはさらに困難になる。 それでもヴァラダレスは、タカ・デ・リーガ決勝進出とリーガBPI2年連続トップ5入りを果たした。評価：D

    ノースカロライナ・カレッジにとって：パーキンソンは世界屈指の若手選手であり、カレッジは彼女と4年目のオプション付き3年契約を結んだ。クラブはNWSLシーズンを好スタート切ったが、時折創造性が不足する場面も見られ、そこをパーキンソンが補うだろう。 マック・リンド監督はハッケン時代、レアル・マドリード加入のフェリシア・シュローダーなど多くの若手を育成した実績があり、パーキンソンがさらに成長する環境を提供できる。

    パーキンソンにとって：若手を育てる名将が率いるクラブへ移籍するのは最適だ。クーリッジはリーグ3位の若さであり、18歳の彼女が加わっても平均年齢は下がり続ける。それでもベテランが多数いるため、成長環境は整っている。 NWSLのスタイルはポルトガルとは大きく異なるため、彼女の弱点を補い、プレーをさらに磨く機会になるだろう。初めての大型移籍先として、これ以上の環境は考えにくい。評価：A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    7月1日：アンドレア・メディナ（アトレティコ・マドリードからマンチェスター・ユナイテッドへ）

    アトレティコにとって、22歳のメディナがフリー移籍でチームを去るのは残念だ。彼女は4年間で著しく成長し、安定感と信頼性を備えていた。その穴を埋めるのは容易ではない。さらに、リーダーとしての存在感も高まりつつあった。 CLでは健闘したがリーガFは5位に終わったチーム状況を象徴する。評価：F

    ユナイテッドにとっては、メディナはキャリアの大半を左サイドバックで過ごしてきたが、今回の移籍では最終シーズンに務めたセンターバックで起用される可能性が高い。左にはアンナ・サンドバーグがおり、メディナ加入で控えが厚くなり、センターバックのオプションも増える。 メディナは3バックのセンターとして起用されていたが、4バックを採用するユナイテッドで同ポジションに定着した場合、どのように適応するかが注目される。今夏の補強で選手層の厚さが不可欠だったレッドデビルズにとって、メディナは汎用性、質、成長可能性を同時に提供する。評価：A

    メディナにとって：これは着実に成長を続けるキャリアにおける大きな飛躍だ。ベティスで地位を確立し、アトレティコで上位チームを経験した後、最高峰リーグの強豪へ移籍する。彼女が新チームにどう溶け込むかは興味深い。 現時点では、センターバックと左サイドバックを交互に務め、センターバックでの経験を積むことになりそうだ。4バックでワイドなポジションと同じくらい適しているかは、時が経てば分かる。評価：B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    6月29日：サム・カー（チェルシーからゴッサムへ）

    チェルシーについて：一時はカーの退団が避けられないと思われた。 2025-26シーズン序盤は20か月の怪我から復帰したばかりで、オーストラリア代表の彼女はソニア・ボンパストール監督の先発に定着できなかった。監督はセンターフォワードに適任でない選手を起用していたからだ。しかしアジアカップ後に定着すると、カーは7試合7得点を記録する活躍を見せた。 32歳という年齢を考えると長期的な9番の解決策ではなかったが、ストライカー陣に課題があるチェルシーは短期契約という選択肢を模索できなかったのだろうか。他クラブからの需要も高く、それは難しかっただろう。残留が望まれたが、いずれにしても補強は必要だった。評価：C

    ゴッサムについて：今季NWSLでもプレーオフ圏内ながら、11試合12得点とリーグ5番目の少なさ。 ゴンザレスは過去数シーズン大量得点を挙げていたが、今季は苦戦中。そのため、カーが移籍可能になった際、アモロス監督が即座に獲得に動いたのは当然だ。タイトル防衛を目指すチームにとって、得点を増やす必要がある状況下では、これは素晴らしい補強だ。評価：B

    カーにとって：長期離脱から復帰したばかりで来年のW杯も控える中、再び定期的にプレーすることが重要だ。ゴッサムで主役になれるか、ゴンザレスと「9番」の役割を分担するかは不明だが、出場機会は確保できるだろう。 出場時間は保証されていないが、実力からすればチャンスは得られるはずだ。ゴンザレスの不調と、カーの方がアモロス監督の戦術に合う点を踏まえると、その可能性は高い。 さらに、32歳の彼女にとってこの移籍は私生活面でも好都合で、移籍の合理性を高めている。パートナーのクリスティ・ミューウィスとの間に最近子どもが生まれ、ミューウィスの家族がマサチューセッツ州出身であることも、ニューヨーク近郊での新生活を決断しやすくした。評価：B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    6月23日：フェリシア・シュローダー（ハッケンからレアル・マドリードへ）

    ハッケンについて：スウェーデンのダムアルスヴェンスカンは近年、若手を育てる「育成リーグ」の役割を果たしている。才能ある選手を育てても、最終的には資金力のある大クラブへ売却してしまうのだ。ハッケンもフェリシア・シュローダーを永遠に留められないと理解していた。彼女は昨季リーグ戦で30得点を挙げ、スウェーデンでの滞在は短くなった。 それでもハッケンは、この10代選手との時間を最大限に生かした。シュローダーはチームを5年ぶりリーグ優勝と初開催のヨーロッパカップ制覇に導き、その後約150万ユーロ（130万ポンド／170万ドル）の破格移籍金で移籍した。 彼女の離脱は痛手だが、クラブの対応は及第点だ。評価：B

    レアル・マドリードについて：これは、レアル・マドリードがようやくバルセロナとの差を縮めるために必要な野心を示し始めた兆候なのだろうか？「ラス・ブランカス」は長年にわたり、推進力の欠如を常々批判されてきた。スペイン国内では常に2番手の位置にとどまり、その一方で、オルガ・カルモナ、エステル・ゴンサレス、そしてこの夏にはキャロライン・ウィアーとナオミ・フェラーといった多くのトップスターが相次いでチームを去っている。 しかし、世界屈指の若手選手に巨額を投じたことは転換点となるかもしれない。シュレーダーはすでにスターであり、その地位を維持しつつさらにステップアップし、昨季センターフォワードに欠けていた一貫性と得点をチームにもたらすだろう。さらに成長する潜在能力もあり、リンダ・カイセドと同様に、レアルは彼女がマドリードで世界トップクラスの選手へと成長することを期待している。評価：A

    シュローダーにとって：マドリードには批判もあるが、彼女にとっては良い移籍だ。正センターフォワードとしてトップリーグやCLを経験でき、プレッシャーはあっても想定より過酷ではない。 マドリードは若手育成にも定評があり、カイセドが好例だ。主力の流出はあったが、シュローダーを支えるメンバーも悪くなく、彼女とカイセドの連携は大きな見どころとなる。評価：B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    6月19日：メアリー・アープス（パリ・サンジェルマンからロンドン・シティ・ライオネッスへ）

    PSGにとって、イアプス獲得は失敗だった。移籍当時、彼女は世界屈指のGKだったが、フランスでは安定して力を示せず、目立ったミスも犯した。 さらに、主力の離脱や監督交代が続くチームの混乱も彼女を追い込んだ。契約満了で別々の道を選ぶのは当然で、PSGの損失は小さい。評価：C

    ロンドン・シティにとってWSL初シーズンは堅実だったがさらに飛躍するにはGK補強が急務だった。750分以上出場したGKの中でエレネ・レテはリーグ2番目に低いセーブ率を記録し、期待ゴール（xG）では6.8ゴールも余計に失っていた。 24歳のレテより経験豊富なアープスは、WSLで波乱の1年目を過ごしたレテにとって良い手本となる。アープスはイングランド復帰で再び高いレベルに戻れるか。実現すればロンドン・シティの期待通りだ。時間はかかるが、少なくとも必要なポジションの強化は進んだ。評価：B

    イアープスについて：再びトップレベルで安定して活躍したいなら、PSGという「サーカス」から離れるのは良い選択だ。 彼女はフランスで多くのことを学んだと語っているが、PSGは混乱しており、長年リヨンの影に隠れて期待外れだった。ロンドン・シティの環境が彼女の復調を助けると期待したい。キャリア晩年に差し掛かる中、好条件の契約を得られるだろう。評価：B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    6月16日：キャロライン・ウィアー（レアル・マドリードからリヨンへ）

    レアル・マドリードにとって、女子チームの現状を示すバロメーターだ。2022年加入のウィアーは、安定した活躍で「ラス・ブランカス」の象徴となった。 しかし加入から4年間、タイトル獲得は叶わず退団。国内ではバルセロナに水をあけられ、欧州でもトップレベルに届いていない。ウィアーのような才能を残すには、結果の改善が急務だ。彼女の離脱は大きな痛手。評価：F

    リヨンにとって：CL準優勝チームにとって、フリーでの大補強。 ウィアーはトップレベルで試合の流れを変える存在であり、豊富な経験と大舞台での実力を兼ね備えている。これらはすべて、欧州タイトル獲得から4年ぶりの優勝を目指すリヨンを後押しするだろう。リンジー・ヒープスの退団に伴い、このスコットランド代表選手は中盤の補強にも寄与し、フランスの強豪にとってまさに素晴らしい補強となった。評価：A

    ウィアーにとって：マドリードではタイトルを獲れなかったが、この移籍は彼女にふさわしい。多くのトロフィーを掲げられるはずだ。アーセナルやマンチェスター・シティでプレーした経験を生かし、8度欧州制したクラブでさらに上のレベルへ挑むチャンスを得た。 リヨンの舞台なら、30歳の才能がさらに評価されるはずだ。評価：A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    6月12日：ベス・ミード（アーセナルからマンチェスター・シティへ）

    アーセナルは今夏複数選手の契約満了が集中し、一部の主力との別れは避けられない状況だったそのなかでミードは、クラブが引き留めたいと考えていた選手の一人だった。 昨季は定位置を確保できなかったものの、イングランド代表としてボールを持つ・持たない両局面で貢献し、2度の欧州制覇を遂げたクラブにとって重要な戦力だった。しかしアーセナルはマンチェスター・シティが提示した契約期間に及ばず、望まぬ別れとなった。創造性と得点力を兼備した選手が北ロンドンを去った今、夏窗での代替補強が急務だ。評価：D

    マンチェスター・シティにとって：サイドの選手層が厚いシティにとって、この補強は驚きだ。31歳になったばかりの選手と3年契約を結んだ点も注目に値する。 しかし、ミードはここ数年、トップレベルで安定したパフォーマンスを続けており、新たなWSL王者であるマンチェスター・シティに信頼性、経験、勝利へのメンタリティをもたらす。来シーズン、国内タイトルとチャンピオンズリーグを争うには、より厚い戦力が不可欠だ。前線のあらゆるポジションをこなせる汎用性を備えたミードは、その要件にぴったり合う。評価：B

    ミード自身にとっては、来年のW杯でイングランド代表としてブラジルでプレーするため、今季の出場時間が不可欠だ。 シティの攻撃陣は層が厚いため出場が保証されているわけではないが、4つの戦線をローテーションしながら戦うチームでは出場機会が回ってくるはずだ。 さらに、31歳で強豪と3年契約を結べたこと、昨季シティで輝いたパートナー、ヴィヴィアン・ミエデマと再会できたことも本人にとっては大きなプラスだ。評価：B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    6月1日：ケイティ・マッケイブ（アーセナルからチェルシーへ）

    アーセナルについて：アーセナルはマッケイブの契約問題を不可解な形で扱った。 彼女は主力として活躍し、負傷者の穴を埋める汎用性の高さでチームを支えた。しかしアーセナルはアイルランド代表キャプテンの退団を容認する姿勢を示していた。夏が近づくにつれ、当然ながら多くのクラブが関心を寄せた。その後、クラブは方針を転換して新契約を提示したが、『The Athletic』によると「特定の役割」が前提だったため、選手自身は新たな挑戦を選ぶことになった。 バルセロナからサイドバックのオナ・バトレを獲得していなかったら、この損失はより痛手だっただろう。それでも、昨季さまざまなポジションでチームを救ったマッケイブの万能性を手放したことを、アーセナルが後悔するのではないか。彼女がその才能を直接のライバル強化に活かすのだから。評価：D

    チェルシーにとって：これは素晴らしい補強だ。特に、新WSL王者のマンチェスター・シティの目の前でマッケイブを「横取り」した点が印象的だ。シティは補強が必要なポジションを強化するため、このアイルランド代表の獲得を目論んでいた。チェルシーは昨季、ニアム・チャールズ、サンディ・ボルチモア、ヴィール・ブールマンを左SBで起用したが、いずれも本職ではない。 マッケイブ加入でボルチモアは攻撃的ポジションへ、ブールマンは本職のセンターバックへ移せる。シティ移籍が噂されるチャールズも良い選手だが、マッケイブはこのポジションでは女子サッカー屈指。先発陣は大幅強化される。評価：A

    マッケイブについて：11年間アーセナルでレジェンドとなった彼女がライバルへ移籍したことに、多くのファンが落胆している。しかし30歳の彼女はトップ選手であり、野心あるビッグクラブへ移る絶好の機会だった。イングランドに残る選択肢は限られていた。 彼女はチェルシーに最適で、主力として起用されるはずだ。クラブが昨季の苦戦を乗り越え、黄金期を取り戻せば、多くのタイトル獲得のチャンスがある。アーセナルからの役割提示に不満があったことを考えれば、個人としてはステップアップだ。評価：B