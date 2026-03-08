Goal.com
オックスフォード・ユナイテッドの選手がアカデミーの試合中に倒れ、15歳で悲劇的に死去

オックスフォード・ユナイテッドのアカデミーに所属する15歳のアメリア・アプリン選手が、フルハムとのユース試合中に倒れ、死亡した。この悲劇的な事故は土曜日にクラブのホースパス・トレーニングセンターで発生した。オックスフォード・ユナイテッド、イングランドサッカー協会（FA）、そしてサッカー界全体が深い悲しみを表明しており、シニア女子チームの週末の試合は延期された。

  • オックスフォード、アカデミー選手の死去を発表

    ガーディアン紙が報じたところによると、アプリンは週末の試合中に倒れ、その後死亡した。この深刻な医療事故は土曜日、オックスフォードのホースパス練習場で行われた女子アカデミーのフラム戦中に発生した。

    クラブは日曜日に声明で正式にこの知らせを確認し、冒頭で「オックスフォード・ユナイテッドの関係者一同、アメリアのご家族、友人、チームメイト、コーチ陣に心からの哀悼の意を捧げます」と述べた。

  • 医療対応とクラブ支援システム

    オックスフォードは現場でアプリンを救助した関係者への感謝も表明し、次のように述べた。「オックスフォード・ユナイテッドおよびフラムFCの医療スタッフならびに緊急対応機関の尽力に対し、ここに謝意を表明します。クラブは、この悲劇的な出来事の影響を受けたアメリアのご家族、選手、コーチ、スタッフへの支援を提供します。この非常に困難な時期にご家族のプライバシーを尊重していただくようお願い申し上げます」

  • サッカー協会による追悼と試合延期

    サッカー協会はこの知らせを受け追悼文を発表した。FA広報担当者は次のように述べた。「アメリアの悲劇的な逝去に深く悲しみを覚えます。この非常に困難な時期に、ご家族、友人、そしてオックスフォード・ユナイテッド女子に関わる全ての方々に心よりお悔やみ申し上げます」

    オックスフォードは日曜日、シニア女子3部リーグのレアル・ベッドフォード戦が延期されたと発表した。オックスフォードは現在、FA女子ナショナルリーグ・サザンプレミアディビジョンで4位につけている。リーグ側はアプリン選手の死に「深い悲しみ」を表明し、「クラブへの支援を継続する」と述べた。

    フラムとマンチェスター・ユナイテッドが哀悼の意を表明

    土曜日のアカデミー戦での対戦相手であるフラムも哀悼の意を表明した：「フラムFCの全員が、この知らせに衝撃と悲しみを覚えています。アメリアのご家族、ご友人、そしてオックスフォード・ユナイテッドFCに関わる全ての方々に心よりお悔やみ申し上げます」

    各ディビジョンの他クラブもSNSで支援メッセージを寄せている。マンチェスター・ユナイテッド女子チームはX（旧Twitter）で「この悲痛な時、アメリアのご遺族とオックスフォード・ユナイテッド・ファミリーの皆様に哀悼の意を表します」と記した。

