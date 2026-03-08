オックスフォード・ユナイテッドの選手がアカデミーの試合中に倒れ、15歳で悲劇的に死去

サッカー協会はこの知らせを受け追悼文を発表した。FA広報担当者は次のように述べた。「アメリアの悲劇的な逝去に深く悲しみを覚えます。この非常に困難な時期に、ご家族、友人、そしてオックスフォード・ユナイテッド女子に関わる全ての方々に心よりお悔やみ申し上げます」

オックスフォードは日曜日、シニア女子3部リーグのレアル・ベッドフォード戦が延期されたと発表した。オックスフォードは現在、FA女子ナショナルリーグ・サザンプレミアディビジョンで4位につけている。リーグ側はアプリン選手の死に「深い悲しみ」を表明し、「クラブへの支援を継続する」と述べた。