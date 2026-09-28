ノルウェー代表のステール・ソルバッケン監督は、オスロでポルトガルに1-2で敗れたUEFAネーションズリーグ後、強い失望感をあらわにした。アーリング・ハーランドが今回の代表ウインドーで2点目を決めたものの、守備のほころびからジョアン・フェリックスとゴンサロ・ラモスに得点を許し、アウェーのポルトガルに勝利をさらわれた。

この結果、グループA4のノルウェーはデンマークと並ぶ勝ち点3となり、首位ポルトガルとは勝ち点3差となっている。

ソルバッケン監督は、自身のチームが試合の主要スタッツで大会王者を上回っていたと主張した。