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Alvino Hanafi
翻訳者：

オスロで奪われた勝利！　ソルバッケン監督が憤慨、決定力を欠いたノルウェーは冷徹なポルトガルに罰を受ける

ノルウェー
ストーレ・ソルバッケン
アンドレアス・シェルデルプ
フレデリク・アウルスネス
UEFAネーションズリーグ リーグA

ノルウェー代表のステイル・ソルバッケン監督と、アンドレアス・シェルデルップ、フレドリク・アウルスネスは、ネーションズリーグでポルトガルに1-2で敗れた後、深い失望を口にした。ノルウェー陣営は、オスロでボール支配とチャンス創出で優勢だったとして、この結果は不当だと主張した。

  • 圧倒しながらも決定力を欠いたノルウェーに、ソルバッケンは不満　ポルトガルは高い決定力で勝利

    ノルウェー代表のステール・ソルバッケン監督は、オスロでポルトガルに1-2で敗れたUEFAネーションズリーグ後、強い失望感をあらわにした。アーリング・ハーランドが今回の代表ウインドーで2点目を決めたものの、守備のほころびからジョアン・フェリックスとゴンサロ・ラモスに得点を許し、アウェーのポルトガルに勝利をさらわれた。

    この結果、グループA4のノルウェーはデンマークと並ぶ勝ち点3となり、首位ポルトガルとは勝ち点3差となっている。

    ソルバッケン監督は、自身のチームが試合の主要スタッツで大会王者を上回っていたと主張した。

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    ハーランドの同点弾後の痛恨のミスを監督が嘆く

    試合後に語ったソルバッケン監督は、ノルウェーが試合を通じてボールを支配し、より質の高い得点機を生み出していたと強調した。しかし、ハーランドが同点弾を決めたわずか3分後、ラモスにポルトガルの決勝点を許した痛恨の守備ミスを嘆いた。

    ソルバッケン監督はまた、優勢な時間帯で仕留め切れなければ、格上相手には致命的になると認めた。

    「自分たちの方が良いチームだったが、時にはこういうこともある」とソルバッケン監督は述べた。「自分たちの方がボール保持率は高く、より良いチャンスも作っていたが、これ以上ゴールを奪えなかった。同点に追いついた後に大きなミスを犯し、その後は再びネットを揺らせなかった」

  • シェルデルップとアウルスネスがエリートフットボールの厳しい現実を浮き彫りにする

    ウイングのアンドレアス・シェルデルップとMFフレドリク・アウルスネスも、最終スコアはノルウェーのパフォーマンスを反映していないとして、指揮官と同様の見解を示した。シェルデルップは、ポルトガルは前半唯一のチャンスで得点したとし、それが世界級の選手たちの決定力を証明していると述べた。

    アウルスネスはさらに、ノルウェーの優勢ぶりを考えれば、あと2、3点は追加点を奪うべきだったと付け加えた。

    シェルデルップは「フェアではなかった。勝ち点3をすべて取るべきだった。選手個々を見れば、彼らはワールドクラスだ。前半は1度しかチャンスを作れなかったのに、そこで得点した」とコメント。アウルスネスは「自分たちが勝っていればフェアだったが、ポルトガルはクラスを示した」と続けた。

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    ノルウェー、ウェールズとの重要なアウェー戦へ照準

    ノルウェーは木曜夜にウェールズと対戦するためカーディフへ向かう準備を進める中、早急に立て直しを図らなければならない。ソルバッケン監督のチームは、10月4日にポルトで行われるポルトガルとのリターンマッチを前に、敵地での重要な勝利を目指す。

    ポルトガルは同じ夜、コペンハーゲンでデンマークと対戦する。

    ソルバッケン監督は、カーディフで攻撃陣により高い決定力を求めている。

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