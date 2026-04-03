オスカー・ピエトゥシェフスキ：ポルトがプレミアリーグの強豪を抑えて、17歳のポーランドの若きスターを獲得するために1000万ユーロを支払った理由

ピエトゥシェフスキは2025-26シーズン前半、ヤギェロニアのレギュラーとして定着し、ポーランドU-21代表にも選出された。欧州選手権予選の北マケドニア戦で初出場を果たし、初ゴールを挙げた。また、エクストラクラサの17試合で5つのゴールに関与し、特にポゴン・シュチェチンとの息詰まるような一戦では際立った活躍を見せた。

試合は1-1の引き分けに終わるかと思われたが、ロスタイム3分、ピエトゥシェフスキが見事なハーフボレーを決めた。 この17歳の選手を誰よりも喜んだのは、ヤギェウォニアのエイドリアン・シェミエニェツ監督だった。勝利後の記者団に対し、彼は「正直なところ、この少年には心底感心している。彼は真に偉大なサッカー選手になる可能性を秘めており、すでにリーグ戦や欧州の大会で存在感を示しているからだ」と語った。

1月の移籍市場を控え、プレミアリーグの強豪クラブに加え、バルセロナやバイエルン・ミュンヘンからの関心が広く報じられ、ヤギェロニアのスポーツディレクター、ルカシュ・マスロフスキは、この若き才能を失うことを覚悟していた。

「彼にオファーを出しているクラブは、間違いなく彼の心を惹きつけている。時には、選手自身が待てないこともある」とマスロフスキはTVP Sportに語った。「もし方向性が合っており、適正な移籍金で、かつすべての関係者が冬の移籍を希望するなら、冬に決まる可能性もある。最善の解決策は、冬の移籍を成立させ、新クラブが彼をビャウィストクにあと6ヶ月留めておくことだ」

しかし、ポルトはピエトゥシェフスキが欧州のトップリーグへ即座にステップアップする準備ができていると判断しており、それが移籍争奪戦に勝利した要因の一つであったことは間違いない。その判断は正しかったことが証明されており、この若き選手はポルトガル・リーガでの初出場9試合で、合計6ゴールとアシストを記録している。

デビュー戦でPKを獲得し、ポルトのヴィトーリア・ギマランイス戦1-0勝利に貢献した彼は、さらに2月27日のアロウカ戦（3-1勝利）では、開始わずか13秒でクラブ初ゴールを叩き出した。これによりピエトゥシェフスキはポルト史上最年少の外国人得点者となり、エスタディオ・ド・ドラガオでの最速ゴール記録も樹立した。 この記念すべき瞬間に続き、ジョゼ・モウリーニョ率いるベンフィカとの「クラシコ」で2-2の引き分けに終わった試合では、自陣ハーフから走り出し、見事なターンでニコラス・オタメンディをかわしてゴールを叩き込むという、驚異的なソロゴールを決めた。

それだけでは物足りないかのように、先週行われたワールドカップ予選プレーオフ準決勝のアルバニア戦（2-1で勝利）で、ポーランド代表のヤン・ウーバン監督はピエトゥシェフスキに代表初キャップを与えた。ハーフタイムに途中出場したこのポルトの若きスターは、試合最多のドリブル成功数を記録し、6回の地面での対人勝負のうち5回を制し、最終ライン付近で4本のパスを成功させた。