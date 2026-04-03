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Oskar Pietuszewski NXGN GFXGetty/GOAL
James Westwood

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オスカー・ピエトゥシェフスキ：ポルトがプレミアリーグの強豪を抑えて、17歳のポーランドの若きスターを獲得するために1000万ユーロを支払った理由

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O. Pietuszewski
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オスカー・ピエトゥシェフスキは5月まで18歳にならないが、すでにサッカー史に名を刻んでいる。 この才能あふれる若き選手は、1月の移籍市場において、ヤギェウォ・ビャウィストクからチャンピオンズリーグ2度の優勝を誇るポルトへと移籍し、1000万ユーロというポーランド1部リーグ（エクストラクラサ）史上最高額の移籍金で取引された。現在、彼の契約解除金は驚異的な6000万ユーロ（5200万ポンド／7000万ドル）に設定されていると報じられている。

ピエトゥシェフスキは、ポルトガル・リーガに加入した18歳未満の選手としては史上最高額の移籍金で加入した選手でもあり、ポルトは彼と2029年までの初期契約を結んだ。報道によると、アーセナル、マンチェスター・シティ、チェルシーはいずれも以前、この17歳の選手を視察するためにスカウトを派遣していたが、ポルトは彼の獲得に全力を注ぎ、有望な若手選手を育成してきた同クラブの輝かしい実績は、彼の将来にとって明るい兆しとなっている。

ポルトは、フッキ、ハメス・ロドリゲス、エデル・ミリタオといった選手たちを成功事例として挙げることができる。彼らは皆、エスタディオ・ド・ドラガオに比較的無名の状態で加入し、その後、誰もが知るスター選手となり、巨額の移籍金で他クラブへ移籍していった。ポルトガルでのキャリアを恐ろしいほどの速さでスタートさせたピエトゥシェフスキが、同じ道を辿ると予想する人は少なくないだろう。

驚くべきことに、このポーランドのエースは、2026年ワールドカップ欧州プレーオフ予選を控えた代表チームにも招集された。試合を重ねるごとにピエトゥシェフスキへの期待は高まっており、この驚異的なペースで成長し続けられれば、彼の可能性は無限大だ。

GOALでは、あのロベルト・レヴァンドフスキ以来、ポーランドが生んだ最も輝かしい逸材について、知っておくべき情報をすべてお届けします...

  • すべてが始まった場所

    ピエトゥシェフスキは2008年5月、ポーランドのビャウィストクで生まれた。幼い頃からボールを扱う才能を見せ、わずか6歳で同市のタレント・フットボール・アカデミーにスカウトされた。ピエトゥシェフスキの最初のコーチであるラファル・ムチンスキにとって、彼が特別な才能の持ち主であることは、最初から明らかだった。

    「初めてピエトゥシェフスキをピッチで見た時のことを覚えています。チームメイトと比べて、その躍動感、スピード、そして身体能力が際立っていました」とムチンスキは最近、『Portal dos Dragoes』に語った。「彼はドリブルや相手との1対1の局面を好んでいました。そして、サッカーを愛し、プレーすることを愛していました。彼にとってトレーニングこそが世界で最も大切なことだと感じられました。」

    当時、ピエトゥシェフスキはすでに自分より上の年齢層の試合で実力を試していたが、すべてが順風満帆だったわけではない。

    「視力に問題があり、エドガー・ダヴィッズ風のゴーグルのようなメガネをかけてプレーしていたのを覚えている。勝てないと、メガネが曇ってしまうのだが、その向こうでオスカーが泣いているのが見て取れた」とムチンスキはポーランドのメディア『ヴェシュロ』のインタビューで回想した。「試合後、怒りのあまりロッカールームで物を投げつけることもあった。思い通りにいかない時、彼はまるで世界を破壊したいかのような態度を取ったものだ」

    それでも、良い面が悪い面を上回り、ピエトゥシェフスキはすぐにヤギェロニアのユースチームへの加入オファーを受けた。そこでムチンスキは、クラブのレジェンドであるリシャルト・カラルスの監督の下、その後7年間にわたり彼の指導を続けた。ピエトゥシェフスキはすぐにカラルスの心を掴み、カラルスは彼の攻撃性をプラスに捉えていた。

    「彼は乱闘好きで、少しいじめっ子だった。ピッチ上で反撃するのが好きだった」とカラルスは『ウェシュロ』に語った。「彼の振る舞いは、父親が家庭にいなかったことが影響していたと思う。彼は母親に育てられた。彼には男性的な権威への渇望と少しの反抗心があったが、それこそが彼を恐れ知らずにし、あの個性をもたらしたのだ。」

    2022年までに、ピエトゥシェフスキはまもなくトップチームデビューできる兆しを見せ始めていた。ポーランドU-14選手権で得点王に輝いた後、U-17中央ジュニアリーグ（CLJ）のヤギェロニア対クラコヴィア戦で記憶に残るハットトリックを決め、チームを3-1の勝利に導いたのだ。しかし、彼には想像もつかなかったが、災難はすぐそこに迫っていた。

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  • 転機

    その年の後半に行われた別のCLJの試合、今度はクラクフでのフツニク戦において、ピエトゥシェフスキは恐ろしい前十字靭帯（ACL）の損傷を負ったが、当時はその怪我にすぐには気づかなかった。

    「奇妙に聞こえるかもしれませんが、試合中は全く痛みを感じなかったので、不思議な状況でした。痛みを感じることなく試合をフル出場したんです」と彼は『Laczy nas Pilka』誌に語っている。「試合後も、何の問題もありませんでした。 ロッカールームで身支度を整え、ビャウィストクへの長い帰路についた。1時間半ほど車を走らせ、途中休憩中に、膝に何かおかしいと感じ始めた。少し腫れ上がり、張りがあり、痛みも現れた。すぐに恐怖が襲ってきた。

    「帰着したのはかなり遅く、膝も痛かったが、朝になれば治っているだろうと期待していた。しかし、そうはならなかった。ほどなくしてMRI検査の予約が入り、診断結果を知らされた。それから2週間も経たないうちに、私は手術を受けていた。」

    同様の壊滅的な打撃から回復できなかった有望な選手は数多くいますが、ピエトゥシェフスキの決意はむしろ強まるばかりでした。「手術前にやるべき重要なことがあると分かっていた。復帰をできるだけスムーズにするため、ジムで準備を整えた。靭帯断裂からの回復には通常1年ほどかかる。私は6ヶ月でフルトレーニングに復帰し、7ヶ月後に初戦に臨んだ。」

    ピエトゥシェフスキはそこから徐々に完全なコンディションを取り戻し、怪我前のレベルをはるかに上回る活躍を見せるようになった。 2024-25シーズンの開幕を迎える頃には、彼はわずか16歳という若さでヤギェロニアのトップチームデビューを果たす準備が整っており、ヨーロッパリーグプレーオフ第2戦のアヤックス戦（敗戦）の終盤20分間に出場した。そこで彼は、現在ポルトで自身の監督を務める元アヤックス監督のフランチェスコ・ファリオリと初めて顔を合わせた。 

    さらに4ヶ月後にはポゴン・シュチェチン戦でベンチから出場し、エクストラクラサデビューを果たした。最終的に、カンファレンスリーグ4試合、ヴィスワ・クラクフを破って優勝したポーランド・スーパーカップ決勝1試合を含め、トップチームで計20試合に出場してシーズンを終えた。

    ピエトゥシェフスキはシーズン終盤のゴルニク・ザブジェ戦（1-1の引き分け）で、クラブでの初ゴールを華々しく決めた。ペナルティエリアの反対側でディフェンダーをかわすと、止めようのない右足のシュートをゴール隅に突き刺した。

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEAFP

    調子はどう？

    ピエトゥシェフスキは2025-26シーズン前半、ヤギェロニアのレギュラーとして定着し、ポーランドU-21代表にも選出された。欧州選手権予選の北マケドニア戦で初出場を果たし、初ゴールを挙げた。また、エクストラクラサの17試合で5つのゴールに関与し、特にポゴン・シュチェチンとの息詰まるような一戦では際立った活躍を見せた。

    試合は1-1の引き分けに終わるかと思われたが、ロスタイム3分、ピエトゥシェフスキが見事なハーフボレーを決めた。 この17歳の選手を誰よりも喜んだのは、ヤギェウォニアのエイドリアン・シェミエニェツ監督だった。勝利後の記者団に対し、彼は「正直なところ、この少年には心底感心している。彼は真に偉大なサッカー選手になる可能性を秘めており、すでにリーグ戦や欧州の大会で存在感を示しているからだ」と語った。

    1月の移籍市場を控え、プレミアリーグの強豪クラブに加え、バルセロナやバイエルン・ミュンヘンからの関心が広く報じられ、ヤギェロニアのスポーツディレクター、ルカシュ・マスロフスキは、この若き才能を失うことを覚悟していた。

    「彼にオファーを出しているクラブは、間違いなく彼の心を惹きつけている。時には、選手自身が待てないこともある」とマスロフスキはTVP Sportに語った。「もし方向性が合っており、適正な移籍金で、かつすべての関係者が冬の移籍を希望するなら、冬に決まる可能性もある。最善の解決策は、冬の移籍を成立させ、新クラブが彼をビャウィストクにあと6ヶ月留めておくことだ」

    しかし、ポルトはピエトゥシェフスキが欧州のトップリーグへ即座にステップアップする準備ができていると判断しており、それが移籍争奪戦に勝利した要因の一つであったことは間違いない。その判断は正しかったことが証明されており、この若き選手はポルトガル・リーガでの初出場9試合で、合計6ゴールとアシストを記録している。

    デビュー戦でPKを獲得し、ポルトのヴィトーリア・ギマランイス戦1-0勝利に貢献した彼は、さらに2月27日のアロウカ戦（3-1勝利）では、開始わずか13秒でクラブ初ゴールを叩き出した。これによりピエトゥシェフスキはポルト史上最年少の外国人得点者となり、エスタディオ・ド・ドラガオでの最速ゴール記録も樹立した。 この記念すべき瞬間に続き、ジョゼ・モウリーニョ率いるベンフィカとの「クラシコ」で2-2の引き分けに終わった試合では、自陣ハーフから走り出し、見事なターンでニコラス・オタメンディをかわしてゴールを叩き込むという、驚異的なソロゴールを決めた。

    それだけでは物足りないかのように、先週行われたワールドカップ予選プレーオフ準決勝のアルバニア戦（2-1で勝利）で、ポーランド代表のヤン・ウーバン監督はピエトゥシェフスキに代表初キャップを与えた。ハーフタイムに途中出場したこのポルトの若きスターは、試合最多のドリブル成功数を記録し、6回の地面での対人勝負のうち5回を制し、最終ライン付近で4本のパスを成功させた。 

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    最大の強み

    ピエトゥシェフスキは、ポルトで即戦力として活躍し、代表レベルでも瞬く間に存在感を示すという並外れた度胸を見せつけ、その過程でドラガオの伝説的英雄から特別な称賛を浴びた。

    「この若者はクリエイティブだから気に入っている。リスクを恐れないんだ」と、元ポルトの攻撃的MFリカルド・クアレスマは最近『レコード』紙に語った。「それは今のサッカーに欠けているものだ。彼のような選手はボールを持って一度、二度、三度と攻め込み、もしすべて失敗しても、四度目も攻め込む。彼にはこの上ない成功を願っている」

    確かに、爆発的なスピードと華麗な足技を持つ左ウイングとして、ピエトゥシェフスキはディフェンダーにとっての悪夢だ。彼は速く、強く、ハーフスペースを巧みに活用できるだけでなく、両足でフィニッシュすることもできる。ピエトゥシェフスキは10番やセンターフォワードとしてもプレーできるほど多才だが、守備でも絶え間なく働き続けるため、ワイドでのプレーが彼には最も合っているようだ。

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-GIL VICENTEAFP

    改善の余地がある

    とはいえ、ピエトゥシェフスキが完成された選手になるにはまだ程遠い。しかし、彼の年齢を考えれば当然のことだ。時として、その恐れを知らない姿勢が裏目に出ることもあり、ファリオリ監督は、アロウカ戦で得点を挙げたこの10代の選手に対する期待を和らげようとした際、その点をほのめかしていた。

    「こうした若い選手たちはエネルギーをもたらしてくれるが、判断が常に正しいとは限らない。それも成長過程の一部だ」とポルトの監督は語った。ピエトゥシェフスキ自身も昨年『Laczy nas Pilka』の取材に対し、自身の決定力に不安定さがあることを認め、「自分の判断力はまだ理想とするレベルには達していない。これは常に改善すべき弱点だ。 こうした単純な局面での集中力の欠如が原因であることもあると思う。そういった場面では、もっと集中力を高めなければならない」

    純粋に本能に頼るのではなく、冷静さを保つことも大きな助けになるだろう。ピエトゥシェフスキにとっては、ゲームのペースを落とし、より簡単な選択肢を選ぶほうが得策な場面もある。また、右足で切り込む傾向が強いため予測されやすくなっているため、少し変化をつけて外側へ切り込むことも学ばなければならない。

    とはいえ、こうした課題は、彼が成長し、トップレベルでの経験を積むにつれて自然と克服されていくでしょう。彼には驚異的な素質があり、すでにその片鱗を見せ始めています。

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    次は……ルイス・ディアス？

    ピエトゥシェフスキは、バルセロナの若き天才ラミネ・ヤマルや、現代ポーランドのアイコンであるヤクブ・ブラシュチコフスキと比較されてきた。彼の直線的なプレースタイルを考えれば、ある程度は納得のいく比較だが、彼らはどちらも右ウイングだ。ポルトの新たな逸材は、実はバイエルン・ミュンヘンのエース、ルイス・ディアスに近い存在であり、彼もまたドラガオで名を馳せた選手である。

    ディアスは1対1の状況ではほぼ止められず、素早いフットワークと驚異的な敏捷性を兼ね備え、ゴールが視界に入れば確実に決める。ピエトゥシェフスキも同様に相手をかいくぐる能力があり、コロンビア人選手と同じような電光石火の加速力とシュート力を誇っている（現時点では正確性にはまだ及ばないものの）。

    また、両者には「戦士」としてのメンタリティも共通しており、単に最終ライン付近での貢献に留まらない。ディアスのハイプレスと守備への献身は、ユルゲン・クロップとアルネ・スロットの両監督の下でリヴァプールが成功を収める上で鍵となり、バイエルンでも同様の効果を発揮している。

    ピエトゥシェフスキもまた、サイドバックを助けるために全身全霊で走り回り、ポルトでの最初の3ヶ月間で90分あたり平均7.5回のデュエルを記録している。ディアスは攻撃と同様に守備でも重要な役割を果たしたため、ドラゴンズのサポーターから愛されていたが、ピエトゥシェフスキには彼の後を継ぐためのすべての資質が備わっている。

  • Poland v Albania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    ピエトゥシェフスキがポルトでシーズンの終盤を好調に締めくくれば、プレミアリーグのクラブが再び彼に狙いを定めることになるだろう。彼はすでに5200万ポンドの契約解除条項に見合う活躍を見せ始めており、謙虚さを失わなければ、近い将来その価値をはるかに上回る存在になる可能性もある。レヴァンドフスキは、ポーランド代表での非常に期待の持てるデビュー戦を終えたばかりのこの新チームメイトに対し、まさにそのように振る舞うよう促した。

    「彼は間違いなく素晴らしい選手だが、この若者に少し余裕を与えてやろう。成長させ、プレーさせよう。すぐにゴールを決めたりドリブルを決めたりしなければならないというプレッシャーを彼に与えてはいけない」と、代表チームのキャプテンはTVP Sportに語った。 「もちろん、そうさせてやるべきだが、冷静な頭でね。彼にはまだキャリアのすべてが待っている。彼は17歳の少年だ。試合を楽しませ、才能を見せさせ、ピッチ上で何をすべきかだけを考えさせてやろう。サッカーは感情のゲームだから、僕も彼を守ろうとしているんだ」

    これほど強力な味方はいないだろう。ピエトゥシュウェスキにとって、レヴァンドフスキ以上のメンターはいないだろう。レヴァンドフスキは、彼のキャリアの次のステップについても助言できるかもしれない。ポルトのエースの希望通りなら、その舞台はイングランドではなくスペインになるだろう。「僕はバルセロナのファンだ。一番よく観ているのはそこだ」と、彼は『Laczy nas Pilka』に明かした。

    ピエトゥシュウェスキがいつかバルサでレヴァンドフスキのような活躍をするという展望は、決して非現実的な話ではない。それほど彼は優秀なのだ。とはいえ、今の彼にとっては、ストライカーの助言に従い、外部の雑音を遮断しておくのが賢明だろう。

    ポルトはピエトゥシュウェスキの才能が開花するのに理想的な場所だ。彼がシンプルにプレーし続ければ、トップレベルへの扉はすぐに開かれるだろう。

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