オスヴァルド・バニョーリ氏が死去した。ヘラス・ヴェローナを率いて1984/85シーズンにリーグ優勝へ導いた名将で、91歳だった。ミラノ生まれの彼には「ボヴィサの魔術師」の異名があった。
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オスヴァルド・バニョーリ氏が死去した。91歳だった。彼はヴェローナに歴史的なスクデットをもたらした監督である。
サッカー界がオスヴァルド・バニョーリ氏の死を悼んでいる。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、91歳の同氏はヴェローナで優勝をもたらした監督で、ボルゴ・ローマ病院で亡くなった。
選手時代はミラン、ヴェローナ、ウディネーゼでプレーし、監督として最も輝いたのは1985年、ヘラス・ヴェローナをセリエA制覇に導いた瞬間だった。
ヴェローナのプレスリリース
ヘラス・ヴェローナFCは、名誉会長オスヴァルド・バニョーリ氏の逝去を悼みます。氏はクラブとイタリアサッカー界の伝説です。
彼のクラブとサッカー界での偉大さを数行で言い表すことはできない。ミラノの労働者地区ボヴィサで貧しい家庭に育った彼は、言葉と仕草に謙虚さを保ち、出会った人々やサポーターから尊敬を集めた。
選手としてミランでキャリアを始め、ヴェローナでは4シーズン活躍し、得点力のあるMFとして存在感を示した。1973年に現役を引退すると、すぐにソルビアテーゼの監督に就任した。 コモ、リミニ、ファノ、チェゼーナでは残留や昇格を果たし、指導力を示した。その実績が評価され、1981年に再びヴェローナへ。クラブは10年連続1部在籍後、再昇格に苦戦していた。
スペインでイタリアがW杯を制したその夏、バニョーリ率いるヴェローナは1年目でセリエAへ復帰。その後8シーズン連続でトップリーグに君臨した。 チームは欧州カップ戦に3度出場（UEFAカップ2回、チャンピオンズカップ1回）、コッパ・イタリア決勝にも2度進出した。
そして1984-85シーズン、バニョーリ率いるヴェローナは、単一リーグ制セリエAでスクデットを獲得した唯一の非県都クラブとなった。この偉業は十分に称えられていないが、関係者は誰もが成功の第一の立役者は監督だと口をそろえる。
晩年は功績にふさわしい栄誉を受けた。2017年にイタリアサッカー殿堂入りし、2018年にはヘラス・ヴェローナ名誉会長に就任した。
素朴な人柄と鋭い知性、穏やかに集中する表情。1985年5月12日、その表情は街がまだ見たことのない笑顔に変わった。
あなたは誰よりも偉大だ。
もうすでに、君がいなくて寂しいよ、オスバルド
ヘラス・ヴェローナFC
イタリアサッカー連盟（FIGC）とマラゴーの追悼
イタリアサッカー連盟（FIGC）とジョヴァンニ・マラゴ会長は、1984/85シーズンにヴェローナをセリエA制覇に導き、2017年にイタリアサッカーの殿堂入りしたオスヴァルド・バニョーリ監督が本日91歳で逝去したことを悼んでいる。
マラゴ会長は「彼の偉大な人間性とサッカーへの深い知識は選手たちの尊敬を集め、ヴェローナを率いて史上最も驚異的なスクデットの一つをもたらした」と語った。「その偉業はイタリアサッカー史上で最も美しく感動的なページとして語り継がれている。彼は選手たちの能力を最大限に引き出し、常に個人よりチームを優先した」。
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