オスヴァルド・バニョーリ氏が死去した。91歳だった。彼はヴェローナに歴史的なスクデットをもたらした監督である。

ヘラス・ヴェローナFCは、名誉会長オスヴァルド・バニョーリ氏の逝去を悼みます。氏はクラブとイタリアサッカー界の伝説です。





彼のクラブとサッカー界での偉大さを数行で言い表すことはできない。ミラノの労働者地区ボヴィサで貧しい家庭に育った彼は、言葉と仕草に謙虚さを保ち、出会った人々やサポーターから尊敬を集めた。





選手としてミランでキャリアを始め、ヴェローナでは4シーズン活躍し、得点力のあるMFとして存在感を示した。1973年に現役を引退すると、すぐにソルビアテーゼの監督に就任した。 コモ、リミニ、ファノ、チェゼーナでは残留や昇格を果たし、指導力を示した。その実績が評価され、1981年に再びヴェローナへ。クラブは10年連続1部在籍後、再昇格に苦戦していた。





スペインでイタリアがW杯を制したその夏、バニョーリ率いるヴェローナは1年目でセリエAへ復帰。その後8シーズン連続でトップリーグに君臨した。 チームは欧州カップ戦に3度出場（UEFAカップ2回、チャンピオンズカップ1回）、コッパ・イタリア決勝にも2度進出した。





そして1984-85シーズン、バニョーリ率いるヴェローナは、単一リーグ制セリエAでスクデットを獲得した唯一の非県都クラブとなった。この偉業は十分に称えられていないが、関係者は誰もが成功の第一の立役者は監督だと口をそろえる。





晩年は功績にふさわしい栄誉を受けた。2017年にイタリアサッカー殿堂入りし、2018年にはヘラス・ヴェローナ名誉会長に就任した。





素朴な人柄と鋭い知性、穏やかに集中する表情。1985年5月12日、その表情は街がまだ見たことのない笑顔に変わった。





あなたは誰よりも偉大だ。





もうすでに、君がいなくて寂しいよ、オスバルド





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