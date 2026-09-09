マレスカ監督は、厳しい欧州アウェーゲームでチームが見せた結束力を高く評価し、自軍のスカッドが備える質と層の厚さを強調した。試合後、全体的なパフォーマンスを振り返ったイタリア人指揮官は、『Amazon Prime』にこう語った。「もっと点を取れたと思う。特に前半はそうだった。ただ、全体的に見れば勝利に値する内容だったと思う。

「試合に勝つのに十分なチャンスを作った。多くのチャンスを与えたわけでもない。ここに来ればある程度チャンスを作られるのは普通のことだ。だから全体として、このパフォーマンスには満足している。私は幸運だと思う。スカッド全員が優れた選手だからだ。監督にとっては簡単だよ。全員に出場時間を与えられるし、今夜ピッチに立った選手たちは本当に良かったと思う」

さらに、大舞台でも落ち着きを失わなかったブアディのプレーに話が及ぶと、マレスカ監督はこのティーンエイジャーを特に称賛した。「アーリング（ハーランド）、ルベン（ディアス）、マテオ（コバチッチ）なら、この試合をどうマネジメントするか分かっているだろうと期待するものだ。でもアユーブ・ブアディは一度もパニックにならなかった。とても良かったし、あのパフォーマンスは信じられないものだったと思う」