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エーリング・ハーランドとエンツォ・マレスカ、ポルトでのマンチェスター・シティ戦で輝きを放った“逸材”アイユーブ・ブアディを称賛
10代選手がデビュー戦で印象を残す
マンチェスター・シティはエスタディオ・ド・ドラガンで行われたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦で、ポルトに2-0で快勝した。後半に決定的な2得点を挙げたハーランドと並び、フルデビューを果たした10代の新星ブアディも中盤の中央で圧巻のプレーを披露し、強い印象を残した。18歳のブアディは55本中54本のパスを成功させ、さらにボールリカバリー7回を記録して試合をコントロール。76分にマテオ・コバチッチと交代した。
- Anadolu Agency
マレスカ、落ち着いたパフォーマンスを称賛
マレスカ監督は、厳しい欧州アウェーゲームでチームが見せた結束力を高く評価し、自軍のスカッドが備える質と層の厚さを強調した。試合後、全体的なパフォーマンスを振り返ったイタリア人指揮官は、『Amazon Prime』にこう語った。「もっと点を取れたと思う。特に前半はそうだった。ただ、全体的に見れば勝利に値する内容だったと思う。
「試合に勝つのに十分なチャンスを作った。多くのチャンスを与えたわけでもない。ここに来ればある程度チャンスを作られるのは普通のことだ。だから全体として、このパフォーマンスには満足している。私は幸運だと思う。スカッド全員が優れた選手だからだ。監督にとっては簡単だよ。全員に出場時間を与えられるし、今夜ピッチに立った選手たちは本当に良かったと思う」
さらに、大舞台でも落ち着きを失わなかったブアディのプレーに話が及ぶと、マレスカ監督はこのティーンエイジャーを特に称賛した。「アーリング（ハーランド）、ルベン（ディアス）、マテオ（コバチッチ）なら、この試合をどうマネジメントするか分かっているだろうと期待するものだ。でもアユーブ・ブアディは一度もパニックにならなかった。とても良かったし、あのパフォーマンスは信じられないものだったと思う」
ハーランドがMFを「逸材」と評す
エンゾ・フェルナンデスと見事に連係したブアディは、ポルトでピッチに立つはるか前から、シティのトップチームの主力選手たちに強烈な印象を残していた。ハーランドは、この若手の素材としての可能性を称賛した一方で、出し損ねたパスについて冗談交じりに苦言も呈し、こう語った。「彼は本当にいい試合をしたと思う。ここ数週間のトレーニングで、彼は素晴らしかったと会長にも話した。だから、ここには逸材がいると思うよ。でも正直に言えば、後半に僕が完全にフリーだった場面で、彼は僕にスルーパスを出すべきだった。ちょっと腹が立ったよ。だから今すぐ彼に言うつもりだ。あのパス以外は、いい試合だったってね」
- Photo Players Images
マンチェスター・ダービーが目前に迫る
ポルトガルでの勝利により、シティは今季の全公式戦で無傷のスタートを4連勝に伸ばした。今週末のプレミアリーグで地元のライバルであるマンチェスター・ユナイテッドと激突する際には、マレスカ監督率いるチームの粘り強さが極限まで試されることになる。ブアディは中盤で落ち着いたアピールを見せ、過密な秋の日程の中で継続的に出場機会を得る可能性を大きく高めた。
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