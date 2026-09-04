注目度の高い後押しと両クラブ間の好条件の合意があったにもかかわらず、この移籍は最終的に移籍期限最終日に劇的な形で破談となった。ローマを率いるジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が、この移籍を阻止したためである。チェルシーは、伝えられるところによればウェストロンドンへの移籍を強く望んでいた23歳MFとの個人条件でも合意に達していた。

コネ獲得失敗に加え、モナコのラミン・カマラを巡る移籍交渉も衝撃的な形で崩壊したことで、チェルシーの中盤はやや層が薄く見える状況となっている。ロメオ・ラヴィアが長期的なコンディション面の不安を抱え、モイセス・カイセドも直近で負傷の問題に直面していることから、アロンソは今後数カ月で戦術的な選択肢が限られる可能性がある。



