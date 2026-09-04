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エージェント・キリアン！ エンバペがチェルシーの獲得動向で驚きの極秘役割、中盤ターゲット獲得へシャビ・アロンソに要請していた
アロンソ、フランス人スターのムバッペについて助言を求める
今夏の移籍市場で注目すべき展開となったのは、チェルシーがローマMFコネ獲得に向けた正式な動きを見せる前に、アロンソがかつてのレアル・マドリーの選手であるエムバペに意見を求めていたことだ。『Foot Mercato』が報じている。チェルシーは、フェルナンデスのエティハド・スタジアム行きが英国記録となる移籍に近づく中で、高いクオリティーを持つ後釜を市場で探していた。
報道によれば、フランス代表でコネのキャプテンを務めるエムバペは、同胞であるコネについて絶賛の評価を与え、プレミアリーグの厳しさにも対応できるトップクラスの才能だと太鼓判を押したという。この推薦を受け、チェルシーは素早く動き、ローマと7000万ユーロ（6000万ポンド）で合意した。この金額は、選手の当初の市場評価を大きく上回るものだった。
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デッドラインデーに混乱、移籍成立せず
注目度の高い後押しと両クラブ間の好条件の合意があったにもかかわらず、この移籍は最終的に移籍期限最終日に劇的な形で破談となった。ローマを率いるジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が、この移籍を阻止したためである。チェルシーは、伝えられるところによればウェストロンドンへの移籍を強く望んでいた23歳MFとの個人条件でも合意に達していた。
コネ獲得失敗に加え、モナコのラミン・カマラを巡る移籍交渉も衝撃的な形で崩壊したことで、チェルシーの中盤はやや層が薄く見える状況となっている。ロメオ・ラヴィアが長期的なコンディション面の不安を抱え、モイセス・カイセドも直近で負傷の問題に直面していることから、アロンソは今後数カ月で戦術的な選択肢が限られる可能性がある。
エンソ・フェルナンデス、マンチェスター・シティ移籍が完了
チェルシーは第一の獲得目標の確保に失敗した一方で、フェルナンデスの退団は驚異的な1億2500万ポンドの取引で正式決定した。フェルナンデスの加入により、すでにワールドクラスの才能があふれるスカッドに、エンツォ・マレスカにはさらに質の高さがもたらされる。元ベンフィカのフェルナンデスは、この移籍への動機について明確にこう語った。「スカッド全体を見れば、シティはあらゆるエリアにクオリティーがある。新しいチームメートから学び、より良い選手になりたい」
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チェルシー、今後の試合で中盤の選手不足が懸念される
移籍市場を終えた後、アロンソは今週日曜に控えるプレミアリーグ王者アーセナルとの厳しい一戦を前に、選手起用で頭を悩ませることになった。チェルシーはフラム戦とブライトン戦に勝利し、シーズンを好調にスタートさせたものの、中盤の層の薄さは依然としてサポーターにとって大きな懸念材料である。
ひとまず焦点はピッチに移る。チェルシーは、フェルナンデスの技術的な安定感や、コネのような新戦力の圧倒的な存在感がなくても戦えることを証明しなければならない。スカウティングの過程にエムバペが関わっていることは、チェルシーが勝者のDNAを持つ選手を求めていることを示している。しかし、正式契約に至らない限り、その助言はあくまで机上のものにとどまる。
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