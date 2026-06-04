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「エージェントに我々の行動を左右させるつもりはない」――マンチェスター・ユナイテッドのCEOは、マイケル・キャリック率いる夏の移籍市場に向け「明確な計画」を示した。
採用を成功させる青写真
ベラダ氏は、ユナイテッドが昨季チームを好転させた移籍戦略を再現する意向だと明かした。クラブ公式ポッドキャスト『Inside Carrington』で、同CEOは、フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏率いる体制が、2026-27シーズンに向けたビジョンを実行する準備ができていると語った。
「昨夏の取り組みを今回も再現する」とオマール氏は語る。 「移籍市場では結果を予測できないが、万全を期す必要がある。補強ポジションを明確に把握し、あらゆる事態に備える。予期せぬ退団や、当初はなかった好機が発生する場合もあるからだ」
外部の市場圧力に抗う
ユナイテッドの代表は、クラブ経営への外部勢力の影響について断固とした姿勢を示した。移籍金の高騰やエージェントの要求が激化する中でも、市場の気まぐれに振り回されず、自らの条件で運営するとベラダ氏は強調した。クラブは、財政健全性を損なう一時的な対策ではなく、長期的な持続可能性を重視している。
「我々は極めて規律を守らなければならない。それは単純だ。我々には計画があり、どこに投資すべきか分かっている。その方針を貫かなければならない。場合によっては、今後2、3年だけでなく、今後10年を見据えて正しいと判断した投資を行うこともある。しかし、我々は達成しようとしている目標に集中し続けなければならない。 市場やエージェントに左右されてはならない」とベラダは語った。
データに基づく意思決定とリーダーシップ
ユナイテッドが移籍市場で得た効率性の要は、高度なデータ分析だ。データ部門責任者マイケル・サンソニの下、クラブはリスクを最小限に抑え、新戦力の効果を最大化する。ベラダは、安定したサッカー部門のリーダーシップと最新技術の融合で、クラブが数年前に比べて優位だと語る。
「だからこそ、私たちは準備を整え、機敏かつ柔軟でなければなりません。それでも明確な計画があります。ジェイソン・ウィルコックス率いるチームはその計画を実行する態勢が整っています。昨季の方向性は良い指針です。経験と若さ、プレミアリーグで実力を示した選手と他リーグで好調な選手を融合させたいと考えています。 サッカー部門のリーダーシップチームとマイケル・サンソニ率いるデータ分析チームへの投資は、すでに強力な基盤となっている。この体制が安定し投資が続くほど、意思決定の質はさらに高まると確信している。」
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変革の年を振り返って
経営陣の自信は、12か月前に成功した補強戦略にある。マテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、ベンジャミン・セスコ、そしてプレミアリーグ「今シーズンの最優秀移籍選手」に選ばれたGKセンネ・ラメンスの獲得が、その正しさを証明した。彼ら新戦力は、マイケル・キャリック監督の下、チームを3位に導き、欧州トップレベルへの復帰を遂げた。
「昨年加入した4人のベテランはうまく機能しています」とベラーダは語る。「彼らは今シーズンの成功に重要な役割を果たしました。それぞれが異なるタイプです。センネは年齢以上に成熟しています。クーニャはピッチ上でカリスマ性を示します。 ブライアンは普段は控えめでも、ピッチに立てばリーダーになる。セスコは入団以来、日々成長し、その成果が直近数か月で表れている。したがって我々は4人のベテラン補強に満足しており、勝利と成功を渇望するチーム作りの路線を続けていく」