「エージェントに我々の行動を左右させるつもりはない」――マンチェスター・ユナイテッドのCEOは、マイケル・キャリック率いる夏の移籍市場に向け「明確な計画」を示した。

ユナイテッドの代表は、クラブ経営への外部勢力の影響について断固とした姿勢を示した。移籍金の高騰やエージェントの要求が激化する中でも、市場の気まぐれに振り回されず、自らの条件で運営するとベラダ氏は強調した。クラブは、財政健全性を損なう一時的な対策ではなく、長期的な持続可能性を重視している。

「我々は極めて規律を守らなければならない。それは単純だ。我々には計画があり、どこに投資すべきか分かっている。その方針を貫かなければならない。場合によっては、今後2、3年だけでなく、今後10年を見据えて正しいと判断した投資を行うこともある。しかし、我々は達成しようとしている目標に集中し続けなければならない。 市場やエージェントに左右されてはならない」とベラダは語った。



