エンリケ：これがリヴァプールの罠にはまる最も早い道だ

エンリケ監督は次のように述べた。「監督の役割は、良いパフォーマンスを発揮する方法を見つけることだ。毎年状況は異なり、昨年と同じやり方で臨むことはできない」。

そして、「私が最も望んでいるのは、チームのアイデンティティを維持し、良いサッカーを披露し、チャンピオンズリーグでの戦いを楽しむことだ」と強調した。

スペイン人監督は次のように語った。「誰が優勝候補か、あるいはあなたが誰を優勝候補と見なすかは重要ではない。このような試合、このような相手に対しては、優勝候補を特定することは不可能だ」。

さらに、「私のチームが最有力候補だとは思わない。昨年のことを思い出してほしい。誰もがリヴァプールが最有力候補だと言っていたが、勝ち進んだのはパリ・サンジェルマンだった。私にとって、特定の最有力候補など存在しない」と続けた。

さらに彼は強調した。「リヴァプールは一流のチームだ。自分たちが最大の優勝候補だと考えることは、罠にはまり、事態を台無しにする最も早い道だ。」