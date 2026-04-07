エンリケ：これがリヴァプールの罠にはまる最も早い道だ

明日水曜日、UEFAチャンピオンズリーグではパリ・サンジェルマンとリヴァプールの熱戦が行われる。
この試合は、昨シーズン、ルイス・エンリケ監督率いるチームに敗れ、ラウンド16で敗退したイングランドのチームにとって、雪辱のチャンスとなる。
エンリケ監督は本日火曜日、記者会見を開き、昨シーズンの失敗をどのように修正したかについて語った。
明日水曜日、UEFAチャンピオンズリーグではパリ・サンジェルマンとリヴァプールの熱戦が行われる。
この試合は、昨シーズン、ルイス・エンリケ監督率いるチームに敗れ、ラウンド16で敗退したイングランドのチームにとって、雪辱のチャンスとなる。
エンリケ監督は本日火曜日、記者会見を開き、昨シーズンの失敗をどのように修正したかについて語った。
エンリケ監督は次のように述べた。「監督の役割は、良いパフォーマンスを発揮する方法を見つけることだ。毎年状況は異なり、昨年と同じやり方で臨むことはできない」。
そして、「私が最も望んでいるのは、チームのアイデンティティを維持し、良いサッカーを披露し、チャンピオンズリーグでの戦いを楽しむことだ」と強調した。
スペイン人監督は次のように語った。「誰が優勝候補か、あるいはあなたが誰を優勝候補と見なすかは重要ではない。このような試合、このような相手に対しては、優勝候補を特定することは不可能だ」。
さらに、「私のチームが最有力候補だとは思わない。昨年のことを思い出してほしい。誰もがリヴァプールが最有力候補だと言っていたが、勝ち進んだのはパリ・サンジェルマンだった。私にとって、特定の最有力候補など存在しない」と続けた。
さらに彼は強調した。「リヴァプールは一流のチームだ。自分たちが最大の優勝候補だと考えることは、罠にはまり、事態を台無しにする最も早い道だ。」
ルイス・エンリケは、昨シーズンのパルク・デ・プランスでのリヴァプール戦をシーズン最高の試合として振り返り、次のように語った。「それは最高水準の試合であり、サッカーの本質を体現していた。その試合には敗れたが、このレベルでの試合は他にもあった」。
さらに彼はこう続けた。「明日も、結果のためではなく、このレベルでプレーすることを選ぶ。相手や会場に関わらず、すべての試合で勝利することが我々の目標だ」。
そして、「パルク・デ・プランスは素晴らしいスタジアムだから、そこで楽しむようにしたい。サポーターの応援もあるし、ホームでプレーできるのは最高だ」と締めくくった。