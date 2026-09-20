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エンリケへの“ファンボーイ”警報。マルセイユ指揮官がベロドロームでのダービーを前に、PSGの王様ルイスを絶賛
ル・クラシックで「本物のチャンピオンズリーグ仕様のPSG」との対戦に備える相手陣営
パリ・サンジェルマンは日曜夜、スタッド・ヴェロドロームに乗り込み、王者に大きく有利な状況の中でオリンピック・マルセイユと対戦する。対戦相手の指揮官ブルーノ・ジェネジオは、自チームに対し、PSGがリーグ・アン第5節で欧州最高峰の実績を全面に押し出してくると警告した。
PSGはこの宿敵対決を前に、マルセイユが現在、公式戦4連敗で揺れている状況に直面している。
OMの不振が続く一方で、PSGはこのダービーが国内でのシーズンを立て直すための最大の好機と宿敵が捉えていることを理解している。
- AFP
ジェネシオ、PSG指揮官エンリケへの敬意を語る
この一戦を前に報道陣の取材に応じたジェネジオは、PSGのルイス・エンリケ監督を絶賛した。フランス人指揮官は、エンリケの欧州での2年連続の成功を称賛するとともに、記者会見で見せるスペイン人指揮官の人柄の大ファンであることも明かした。
この公の支持は、エンリケの指揮下でPSGがフランスサッカー界に対して放ち続けている圧倒的な存在感を際立たせている。
「彼は欧州で最高の監督の一人だ」とジェネジオは語った。「非常に優れた選手がいても、チャンピオンズリーグを2年連続で制するのがいかに難しいか、彼らは分かっていない。彼が今のままでいてくれればいいと思う。特に記者会見では、彼は私に大きな喜びを与えてくれるからだ」
傷ついたライバルが、パリの強大なチームを相手に誇りの回復を目指す
PSGは、最近のパフォーマンスを受けてマルセイユのサポーターが強い怒りを表明するなど、完全に混乱した状態の相手と対戦する。ジェネジオはファンの怒りを認めつつ、PSGのハイテンポな戦いに対抗するには、90分を通してチームのパフォーマンスレベルを引き上げる必要があると訴えた。
さらに、マルセイユは欠場者の影響で戦力が低下したままで、ジョフレイ・コンドグビアとトチュクウ・ンナディが欠場となる。
「日曜の夜に見ることになるのは、本当のPSGだ。チャンピオンズリーグのPSGだ」とジェネジオは認めた。「そう信じる理由はある。そうでなければ、ピッチに立つ意味はない。90分間を通して、自分たちのレベルを引き上げることはできる」
PSG、敵地ヴェロドロームでライバル対決の優位固めへ
スタッド・ヴェロドロームでPSGが勝利すれば、最大の宿敵を取り巻く危機はさらに深まることになる。エンリケ監督率いるチームは、マルセイユの脆い自信を早い段階で突き、試合の主導権を完全に握ることを狙っている。
勝ち点3が懸かる中、フランス王者は敵地での力強いパフォーマンスによって、ジェネジオの警告が正しかったことを示したい考えだ。
PSGは今後の日程が過密になる前に、国内での好調を維持することへ強い決意を示している。
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