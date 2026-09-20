パリ・サンジェルマンは日曜夜、スタッド・ヴェロドロームに乗り込み、王者に大きく有利な状況の中でオリンピック・マルセイユと対戦する。対戦相手の指揮官ブルーノ・ジェネジオは、自チームに対し、PSGがリーグ・アン第5節で欧州最高峰の実績を全面に押し出してくると警告した。

PSGはこの宿敵対決を前に、マルセイユが現在、公式戦4連敗で揺れている状況に直面している。

OMの不振が続く一方で、PSGはこのダービーが国内でのシーズンを立て直すための最大の好機と宿敵が捉えていることを理解している。