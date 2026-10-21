モウリーニョ監督は、チャンピオンズリーグの次戦に向けてチームの準備を進める中、レアル・マドリード・シティで報道陣に対応した。ドイツのRBライプツィヒとの重要な欧州での一戦を前に、ポルトガル人指揮官が語った。

レアル・マドリーは大会でその力を示そうとしており、モウリーニョ監督は選手たちが集中力を保つことを重視している。指揮官は記者会見で、チーム全員に求める明確な基準を示した。

経験豊富な指揮官は、自身の下では名声だけで出場時間が保証されることはないと明言。どの選手個人よりもクラブが重要だと強調した。