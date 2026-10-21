AFP
翻訳者：
「エンブレムは不可侵だ！」ジョゼ・モウリーニョ、レアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールに厳しい警告
モウリーニョのチャンピオンズリーグへの注力
モウリーニョ監督は、チャンピオンズリーグの次戦に向けてチームの準備を進める中、レアル・マドリード・シティで報道陣に対応した。ドイツのRBライプツィヒとの重要な欧州での一戦を前に、ポルトガル人指揮官が語った。
レアル・マドリーは大会でその力を示そうとしており、モウリーニョ監督は選手たちが集中力を保つことを重視している。指揮官は記者会見で、チーム全員に求める明確な基準を示した。
経験豊富な指揮官は、自身の下では名声だけで出場時間が保証されることはないと明言。どの選手個人よりもクラブが重要だと強調した。
- Getty Images Sport
「エンブレムは不可侵だ」
記者会見で、モウリーニョ監督はブラジル人ウインガーのヴィニシウスを先発メンバーの中でアンタッチャブルな存在と考えているか、具体的に問われた。監督は持ち前の率直さで、妥協のない答えを返した。
「不可侵なのはクラブのエンブレムだ」とモウリーニョ監督は述べた。「アンタッチャブルな選手という考え方は好きではない。選手をアンタッチャブルにするのは、その立場でも、キャプテンマークでも、クラブで過ごした年月でもない」
選考はパフォーマンスで決まる
モウリーニョ監督はチーム選考に関する自身の哲学をさらに詳しく説明し、誤解の余地を残さなかった。過去の実績や、ロッカールーム内での序列と見なされるものが判断に影響することはないと強調した。
「その選手にいくら支払ったかも関係ない」とモウリーニョ監督は続けた。「選手を外せない存在にするのは、ピッチ上でのパフォーマンスだ」
- Getty Images Sport
ライプツィヒとの対戦に備える
レアル・マドリーは今、ライプツィヒ戦でモウリーニョ監督の要求に応え、ピッチ上で力強いパフォーマンスを見せなければならない。ヴィニシウスもチームメートとともに、今後もモウリーニョ監督の構想に入るため、自らの価値を証明する必要がある。
ライプツィヒ戦で好結果を収めることは、レアル・マドリーの欧州での目標にとって極めて重要だ。モウリーニョ監督は、どの選手が期待に応え、求めるプレーをピッチ上で示すのか、注意深く見守ることになる。
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