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エンドリックは、ワールドカップ出場の機会を与えてくれたブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督に感謝を述べつつ、レアル・マドリードでの新たな章を「楽しみにしている」と語った。
エンドリック、リヨンへの重要なレンタル移籍とワールドカップでの活躍を振り返る
日本戦（2-1で勝利）で後半フル出場し、ブラジルのワールドカップ決勝トーナメント進出に貢献したエンドリックは、記者会見で喜びを語った。
「この6か月は私の人生で特別な時間でした。神様に心から感謝しています。この期間で私のキャリアは大きく変わりました」とエンドリックは語った。さらに彼は「今年の初め、私はレアル・マドリードでプレーできていませんでしたが、その後、レンタル移籍の機会を得ることができました。そのことを神様に感謝するとともに、私に門戸を開き、自分の可能性を発揮してワールドカップ出場を果たすチャンスを与えてくれたリヨンにも感謝しています」と続けた。
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ネット上で話題になったミームと、アンチェロッティ監督の選手起用を擁護すること
大会序盤、SNSではエンドリックとアンチェロッティ監督の関係を疑問視するミームが拡散し、注目が集まった。エンドリックはモロッコ戦（1-1）でベンチ入りも出場せず、ハイチ戦は26分、スコットランド戦は8分のみ出場した。
外部からの雑音にもかかわらず、エンドリックはアンチェロッティを擁護した。不和説を否定し、彼は「彼は素晴らしい監督で、的確な判断力を持つ」と語った。 彼がここにいることを神に感謝している。彼は素晴らしい監督だからだ。彼はエンドリックにとって最善のことをするわけでも、ファンにとって最善のことをするわけでもない。チームにとって最善のことをするのだ。彼は、私がチームにどう貢献できるかをよく理解している。」
アンチェロッティ監督が忍耐を求め、エンドリックが期待に応える
アンチェロッティ監督はファンに忍耐を求め、エンドリックの成熟度を称え、適切なタイミングで出場機会が巡ると主張していた。その瞬間が日本戦で訪れた。アンチェロッティ監督はハーフタイムにエンドリックを投入し、この戦術的判断は極めて効果的だった。エンドリックはアンチェロッティ監督への感謝を述べた。
「監督には本当に感謝しています。各選手が何ができるかをよく理解してくれているからです」とエンドリックは語った。「後半開始時にチームの流れを変えるために私を起用し、勝利につながりました」。この交代でエンドリックはピッチで存在感を示し、序盤の悔しさを払拭した。
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エンドリックとブラジルの今後はどうなるのか？
「ブラジル代表で素晴らしい時間を過ごし、ワールドカップの瞬間を楽しんでいます」とエンドリックは語った。「大会後はレアル・マドリードに戻り、新しい章を始められることを楽しみにしています」。彼はベスト16進出に向け準備を進め、この活躍が実り、復帰後にレギュラーの座を勝ち取ることを期待している。