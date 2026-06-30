エンドリックは、ワールドカップ出場の機会を与えてくれたブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督に感謝を述べつつ、レアル・マドリードでの新たな章を「楽しみにしている」と語った。

日本戦（2-1で勝利）で後半フル出場し、ブラジルのワールドカップ決勝トーナメント進出に貢献したエンドリックは、記者会見で喜びを語った。

「この6か月は私の人生で特別な時間でした。神様に心から感謝しています。この期間で私のキャリアは大きく変わりました」とエンドリックは語った。さらに彼は「今年の初め、私はレアル・マドリードでプレーできていませんでしたが、その後、レンタル移籍の機会を得ることができました。そのことを神様に感謝するとともに、私に門戸を開き、自分の可能性を発揮してワールドカップ出場を果たすチャンスを与えてくれたリヨンにも感謝しています」と続けた。