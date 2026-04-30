ベリンガムが個人的な支援をした一方、クロアチアのレジェンド、ルカ・モドリッチは卓越した技術で10代の若者を魅了した。昨夏クラブを去る前、レアル・マドリードでの彼の勤勉さはプロとしての指針となったとエンドリックは明かした。このブラジルの若きスターは、トレーニング場で過ごした時間を通じて2018年のバロンドール受賞者から多くのアドバイスを吸収した。

エンドリックはこう語る。「レアル・マドリードで最も感銘を受けたのはモドリッチだ。彼は私の1年目に多くのことを教えてくれた。トレーニングだけでなく試合でもそうだ。まさにサッカーのマスタークラスだった。彼は40歳だが非常にタフで、毎日トレーニングに励んでいた。試合に出ない日もクラブへ行き、追加練習を行っていた。 彼のプレーは信じられないほど素晴らしい。ピッチ上でどうすべきか、いつもアドバイスやヒントをくれた。それは僕にとって大きな助けになった。彼は、僕がサッカー界で出会った中で最も素晴らしい人物の一人だ。」