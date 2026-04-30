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エンドリックは、レアル・マドリード加入後にジュード・ベリンガムの性格に驚いたと認めた。
「ベリンガムは私にとって本当に大切な場所でした」
このブラジル人FWは、スペインの首都で毎日一緒に練習するようになってから、元ボルシア・ドルトムントの選手に対する先入観がすぐに消えたと認める。19歳の彼は、出場機会の不足や言語の壁で孤立していた時期、ベリンガムが自分に馴染む手助けをしてくれたと感謝している。
『ガーディアン』紙のインタビューで彼はこう語った。「ベリンガムは僕にとって本当に大切な存在だった。彼がクラブで僕を温かく迎え入れてくれたんだ。僕は英語があまり話せなかったけど、彼は僕に話しかけてくれたし、少しスペイン語を話そうとしてくれた。いつもそばにいて、アドバイスもくれた。レアル・マドリードでのスタートにおいて、彼の友情は僕にとって大きな支えだった。それは本当に僕に大きな影響を与えたよ。 移籍前は彼に対してある程度のイメージを持っていたが、実際は全く違っていた。彼は素晴らしい選手であるだけでなく、特に友情という点において、素晴らしい人間でもある。それが彼について最も感銘を受けた点だ。」
- AFP
ベテランのモドリッチによる指導
ベリンガムが個人的な支援をした一方、クロアチアのレジェンド、ルカ・モドリッチは卓越した技術で10代の若者を魅了した。昨夏クラブを去る前、レアル・マドリードでの彼の勤勉さはプロとしての指針となったとエンドリックは明かした。このブラジルの若きスターは、トレーニング場で過ごした時間を通じて2018年のバロンドール受賞者から多くのアドバイスを吸収した。
エンドリックはこう語る。「レアル・マドリードで最も感銘を受けたのはモドリッチだ。彼は私の1年目に多くのことを教えてくれた。トレーニングだけでなく試合でもそうだ。まさにサッカーのマスタークラスだった。彼は40歳だが非常にタフで、毎日トレーニングに励んでいた。試合に出ない日もクラブへ行き、追加練習を行っていた。 彼のプレーは信じられないほど素晴らしい。ピッチ上でどうすべきか、いつもアドバイスやヒントをくれた。それは僕にとって大きな助けになった。彼は、僕がサッカー界で出会った中で最も素晴らしい人物の一人だ。」
怪我と「不安な夜」との闘い
この若き天才の道のりは順風満帆ではなかった。シーズン前半に太腿を怪我し、3か月間戦線離脱した。出場機会を求めてリヨンへレンタル移籍したが、怪我の精神的負担は大きかった。エンドリックは「身体的な将来やアンチェロッティ率いるブラジル代表での立場が不安だった」と明かした。
「複雑なけがをして、多くの時間を失いました。試合や練習から遠ざかり、競争する機会もありませんでした。けがをするとすべてを失う。ポジションを争うチャンスもです。それは自分の力ではどうにもなりません」と彼は明かした。「本当に怖かったです。何度も泣きました。人前ではできません。けがとどう向き合えばいいか、これからどうなるのか、見当もつきませんでした。 再発するかどうか、体力を維持できるかどうか、あるいは弱った状態で復帰することになるのか、分からない。それは大きな影響を与える。将来が怖くなる。だが、私は前へ進まなければならないと分かっていた。もしまた怪我をしたら、同じプロセスを最初からやり直さなければならなかっただろう。復帰した時には、全力を尽くさなければならないと分かっていた。」
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ワールドカップ代表選考に向けた最後の追い込み
リーグ・アンで13試合4得点6アシストのエンドリックは、2026年W杯ブラジル代表入りを狙う。 3月のクロアチア戦では途中出場ながらPKを獲得しアシストも記録。彼はSNSの雑音を遮断し、目の前の課題に集中できているという。米国、メキシコ、カナダで開催される大会が迫り、24年ぶりの優勝を目指す若きセレソンには大きなプレッシャーがかかる。
「何よりもまず、ワールドカップに出場したい。あの舞台に立つ必要がある。それが私の第一の思いだ。タイトル獲得を考える前に、リヨンで自分の役割をしっかりと果たさなければならない。今はここ（リヨン）に集中している。残りの試合で良いプレーをして、代表の座を確保する必要がある。ワールドカップに出場し、母国に貢献することが私の夢だ。ブラジルのために全力を尽くす」とエンドリックは語った。