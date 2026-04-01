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エンドリックは、クロアチア戦での決定的な出場を前に「恐怖」と戦う助けとなった、妻ガブリエリー・ミランダからのメッセージを明かした
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家族の支えで「恐怖」を乗り越える
火曜日の試合で、この19歳のフォワードはブラジル代表の逆転劇の原動力となった。1-1の同点で迎えた79分、彼はピッチに投入された。出場時間は限られていたものの、イゴール・チアゴが決めたPKを勝ち取り、さらにロスタイムにはガブリエル・マルティネッリの決勝ゴールを導く見事なアシストを記録した。この活躍を振り返り、若き選手は投入前に大きなプレッシャーと戦っていたことを認めた。
「正直に言うと、良いプレーをしなければならないという切迫感がありました」と、エンドリックは試合後、ESPNの取材にこう語った。「そして妻からメッセージを受け取った後、それまで感じていたプレッシャーや恐怖はすべて消え去りました。 妻と神様が私の人生にいてくれることに心から感謝している。それが絶対に不可欠だったと思う。妻から『ピッチに立つこと自体がすでに勝利だ』と言ってもらった瞬間、出場するか、ゴールを決めるか、アシストをするかといったことは関係なく、すべてのプレッシャーが消え去ったんだ。」
フランスでの復活が、セレソンへの復帰につながった
レアル・マドリードからリヨンへの冬の期限付き移籍は、エンドリックの運命を一変させた。新天地に移って以来、このフォワードはリーグ・アンの初出場9試合で7得点に関与し、かつて彼を新星として注目させた決定力あるプレーを取り戻している。ブラジル代表での最近の活躍により、エンドリックはカルロ・アンチェロッティ監督が選出するワールドカップ最終メンバー入りの有力候補となり、妻も大喜びしている。
試合後、彼女はインスタグラムに感動的な投稿を寄せ、「神様は私たちよりもはるかに大きく、素晴らしい計画をお持ちです。『心を尽くして主に信頼し、自分の理解に頼ってはならない。あなたのすべての道を主に認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。』神様のタイミングもまた、約束であり、目的です 🤍💛 愛してる」と綴った。
アンチェロッティ監督、若手の活躍を称賛
待望の勝利を収めた後、ブラジル代表のアンチェロッティ監督は、若手選手たちの活躍を即座に称賛した。昨年5月に指揮を執り始めたこのイタリア人監督は、これまで停滞気味だったチームに、新加入選手たちが新たな活力を吹き込んだと指摘した。 「ここにいる新戦力たちは、与えられたチャンスを最大限に活かしてくれた」とアンチェロッティ監督は語った。「エンドリックやボタフォゴのダニーロを含む新戦力たちの働きに、チーム全体が満足している」
- AFP
ワールドカップへの夢と、いよいよ本番へ
5月18日にワールドカップの代表メンバー発表を控える中、エンドリックは自身の名前がリストに載るよう全力を尽くしている。この若き選手は謙虚な姿勢を崩さず、次のように語った。「ブラジルのためにできることは何でもやるつもりだ。 そのことには疑いの余地はない。そして、私たちは努力を続ける。何よりも努力こそが雄弁に物語るからだ。」セレソンは現在、5月31日にマラカナンで行われるパナマ戦、6月6日に米国で行われるエジプト戦という親善試合を控え、最終調整の段階に入っている。