エンドリックは、クロアチア戦での決定的な出場を前に「恐怖」と戦う助けとなった、妻ガブリエリー・ミランダからのメッセージを明かした

5月18日にワールドカップの代表メンバー発表を控える中、エンドリックは自身の名前がリストに載るよう全力を尽くしている。この若き選手は謙虚な姿勢を崩さず、次のように語った。「ブラジルのためにできることは何でもやるつもりだ。 そのことには疑いの余地はない。そして、私たちは努力を続ける。何よりも努力こそが雄弁に物語るからだ。」セレソンは現在、5月31日にマラカナンで行われるパナマ戦、6月6日に米国で行われるエジプト戦という親善試合を控え、最終調整の段階に入っている。