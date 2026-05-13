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Endrick Real Madrid 2025-26Getty
Donny Afroni

翻訳者：

エンドリックはレアル・マドリードに復帰する。ブラジル代表の星は、リヨンでの印象的なレンタル移籍を終え、チームメイトに別れを告げる。

エンドリッキ
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エンドリックは今週末、リヨンに別れを告げる。レアル・マドリードは彼が来季サンティアゴ・ベルナベウに復帰すると期待している。ブラジル代表はリーグ・アンでのレンタル期間中に活躍し、所属クラブはスター揃いの攻撃陣に彼を再統合したいと考えている。

  • リヨンに心からの別れを

    『グローボ・エスポルテ』によると、この10代のフォワードは日曜のホーム・ランス戦を最後にリヨンのユニフォームを着る。フランスでの充実した期間を終え、エンドリックと家族は早ければ月曜にスペイン帰国手続きを開始する。

    レンヌ戦で決勝点を挙げ「ここに残りたい」と語ったが、決定権はなかった。マドリード首脳陣は買い取りオプションを付けず、成長と復帰の主導権を保持している。

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  • Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    直ちにバルデベバスへ戻る

    グローボ紙によると、欧州リーグが終盤でもエンドリックは休暇に入らない。来週マドリードの施設で個人練習を行い、水曜日からバルデベバスで調整する。ワールドカップに向けベストな状態を保ち、ブラジル代表招集に備える。

    アルバロ・アルベロア率いるメイングループはラ・リーガ最終戦に集中するため、エンドリックは合流しない見込みだ。代わりに、個別プログラムで調整を行う。

  • 2026-27シーズンのトップチーム構想の一環

    『グローボ』紙によると、レアル・マドリード首脳陣はすでに本人に2026-27シーズンのプロジェクトで中心選手と位置づけ、レンタル移籍させるつもりはないと伝えたという。 クラブは、この19歳が確実にプレー時間を得られるよう攻撃陣の構成を微調整し、右サイドでの起用を検討している。フランスでは公式戦20試合で15ゴールに絡むなど、その実績が起用の根拠となっている。

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    ワールドカップへの夢が目前に

    ワールドカップに向けたブラジル代表の55名暫定メンバーに選ばれている彼にとって、マドリードへの復帰は代表での地位を固める絶好のタイミングだ。 エンドリックは3月のクロアチア戦で終盤にマルティネリへアシストを記録するなど、代表でも存在感を示している。アンチェロッティ監督は月曜にリオで26人の最終メンバーを発表する予定で、エンドリックの選出は濃厚だ。

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