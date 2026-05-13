エンドリックはレアル・マドリードに復帰する。ブラジル代表の星は、リヨンでの印象的なレンタル移籍を終え、チームメイトに別れを告げる。

『グローボ・エスポルテ』によると、この10代のフォワードは日曜のホーム・ランス戦を最後にリヨンのユニフォームを着る。フランスでの充実した期間を終え、エンドリックと家族は早ければ月曜にスペイン帰国手続きを開始する。

レンヌ戦で決勝点を挙げ「ここに残りたい」と語ったが、決定権はなかった。マドリード首脳陣は買い取りオプションを付けず、成長と復帰の主導権を保持している。