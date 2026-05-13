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エンドリックはレアル・マドリードに復帰する。ブラジル代表の星は、リヨンでの印象的なレンタル移籍を終え、チームメイトに別れを告げる。
リヨンに心からの別れを
『グローボ・エスポルテ』によると、この10代のフォワードは日曜のホーム・ランス戦を最後にリヨンのユニフォームを着る。フランスでの充実した期間を終え、エンドリックと家族は早ければ月曜にスペイン帰国手続きを開始する。
レンヌ戦で決勝点を挙げ「ここに残りたい」と語ったが、決定権はなかった。マドリード首脳陣は買い取りオプションを付けず、成長と復帰の主導権を保持している。
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直ちにバルデベバスへ戻る
グローボ紙によると、欧州リーグが終盤でもエンドリックは休暇に入らない。来週マドリードの施設で個人練習を行い、水曜日からバルデベバスで調整する。ワールドカップに向けベストな状態を保ち、ブラジル代表招集に備える。
アルバロ・アルベロア率いるメイングループはラ・リーガ最終戦に集中するため、エンドリックは合流しない見込みだ。代わりに、個別プログラムで調整を行う。
2026-27シーズンのトップチーム構想の一環
『グローボ』紙によると、レアル・マドリード首脳陣はすでに本人に2026-27シーズンのプロジェクトで中心選手と位置づけ、レンタル移籍させるつもりはないと伝えたという。 クラブは、この19歳が確実にプレー時間を得られるよう攻撃陣の構成を微調整し、右サイドでの起用を検討している。フランスでは公式戦20試合で15ゴールに絡むなど、その実績が起用の根拠となっている。
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ワールドカップへの夢が目前に
ワールドカップに向けたブラジル代表の55名暫定メンバーに選ばれている彼にとって、マドリードへの復帰は代表での地位を固める絶好のタイミングだ。 エンドリックは3月のクロアチア戦で終盤にマルティネリへアシストを記録するなど、代表でも存在感を示している。アンチェロッティ監督は月曜にリオで26人の最終メンバーを発表する予定で、エンドリックの選出は濃厚だ。