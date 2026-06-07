エンドリックはブラジル代表で再び脚光を浴びた安堵と喜びを隠さなかった。昨年怪我に苦しんだストライカーは、当面の最優先事項は代表での成功だとし、肉体的にも精神的にも問題ないとのメッセージをアンチェロッティ監督らに送った。

「この気持ちは言葉では言い表せない」と選手はSportvに語った。「またゴールを決められたことを神様に心から感謝している。これこそが私の人生における特別な出来事だ。決勝ゴールを決められたことを神様に感謝する。怪我をしていた時は代表に呼ばれず、ブラジル人選手にとってこれほど辛いことはない。だからこそ、今はとても幸せだ。 神様が許すなら、もう代表から外れる悔しさは味わいたくない。ここは僕の場所だ。祖国のために全力でプレーし、このゴールは妻とお腹の赤ちゃんに捧げる」