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エンドリックはブラジル戦で決勝ゴールを決め、カルロ・アンチェロッティ監督にワールドカップでの活躍を誓った。
エンドリックがビッグステージで実力を証明
クリーブランドでの親善試合で、エンドリックは自身の才能を再び示した。試合はハイペースで始まり、ブラジルは7分にMFブルーノ・ギマランイスの鮮やかなシュートで先制。しかしエジプトは11分、モスタファ・ジコのゴールで同点に追いついた。
後半から出場したエンドリックは、51分にこぼれ球を押し込み決勝点。南米の巨人に貴重な勝利をもたらした。
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代表チームへの約束
エンドリックはブラジル代表で再び脚光を浴びた安堵と喜びを隠さなかった。昨年怪我に苦しんだストライカーは、当面の最優先事項は代表での成功だとし、肉体的にも精神的にも問題ないとのメッセージをアンチェロッティ監督らに送った。
「この気持ちは言葉では言い表せない」と選手はSportvに語った。「またゴールを決められたことを神様に心から感謝している。これこそが私の人生における特別な出来事だ。決勝ゴールを決められたことを神様に感謝する。怪我をしていた時は代表に呼ばれず、ブラジル人選手にとってこれほど辛いことはない。だからこそ、今はとても幸せだ。 神様が許すなら、もう代表から外れる悔しさは味わいたくない。ここは僕の場所だ。祖国のために全力でプレーし、このゴールは妻とお腹の赤ちゃんに捧げる」
フランスの再生
マドリードのスター揃いのチームでポジションを得られなかったエンドリックは、試合勘を取り戻すためリヨンへ移籍。21試合で8ゴール7アシストを記録し、代表戦後にベルナベウで主役になる準備が整った。
本人はこう語る。「怪我から回復したら何をすべきか分かっていた。 レアル・マドリードでは出場機会がなかったものの、神様は私をリヨンへ導き、新しい出会いと成長の機会を与えてくれました。 子供の頃から憧れ続けた代表に選ばれ、ワールドカップまであと1週間。夢が叶う瞬間を心から楽しみたい」
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グループリーグの開幕戦に注目
ブラジルはニュージャージーで土曜にモロッコとワールドカップ初戦を迎える。スコットランド、ハイチと同居する南米の強豪は勝ち進むと期待されるが、今回の試合内容から守備にはまだ改善が必要だ。
一方、エジプトは優勝候補相手に善戦し自信を得た。同国は6月15日、ベルギーとの初戦に臨む。