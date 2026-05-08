エンドリックが4ヶ月でフランス語を習得した理由：レアル・マドリードの若き星がリヨンで語学力を磨いた秘訣

一時的にベルナベウを離れ、フランスに迅速適応したエンドリックは、移籍後19試合で8得点を挙げる活躍を見せた。レアル・マドリード時代に英語とスペイン語を習得した19歳は、現在フランス語も習得中だ。

1月にグルパマ・スタジアムに加入した彼は、すぐに現地文化に馴染んだ。所属事務所ロック・ネイションCOOのチアゴ・フレイタス氏によると、この成長は特別なトレーニングではなく、彼の献身性と好奇心によるものだという。

リヨン移籍の背景にはW杯代表入りの夢があり、5月18日にカルロ・アンチェロッティ監督がメンバーを発表する。