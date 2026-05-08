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エンドリックが4ヶ月でフランス語を習得した理由：レアル・マドリードの若き星がリヨンで語学力を磨いた秘訣
多言語話者への第一歩
一時的にベルナベウを離れ、フランスに迅速適応したエンドリックは、移籍後19試合で8得点を挙げる活躍を見せた。レアル・マドリード時代に英語とスペイン語を習得した19歳は、現在フランス語も習得中だ。
1月にグルパマ・スタジアムに加入した彼は、すぐに現地文化に馴染んだ。所属事務所ロック・ネイションCOOのチアゴ・フレイタス氏によると、この成長は特別なトレーニングではなく、彼の献身性と好奇心によるものだという。
リヨン移籍の背景にはW杯代表入りの夢があり、5月18日にカルロ・アンチェロッティ監督がメンバーを発表する。
- AFP
コミュニケーションで尊重を示す
エンドリックにとって、現地の言語を学ぶことはプロとしての義務ではなく、人格を形作る要素だ。チームメイトやスタッフ、ファンと彼らの母国語で会話できることを、彼は最大の敬意と考える。この哲学はマドリード移籍時に指針となり、現在もリヨンで実践されている。
「エンドリックは、トレーニングや休息の合間も、さまざまな人と交流する機会を逃さない。ピッチや写真だけでなく、自分らしく表現する姿勢が大切だ」とフレイタスは語る。「新しい場所でその言語を学ぶことは、そこで暮らす人々への最大の敬意だ」
現代技術の役割
選手の心構えが原動力だが、フレイタスは、今の時代に利用できるリソースを考えると、現代アスリートが単一言語のままなのは言い訳にならないと強調する。エンドリックはリーグ・アンでプレーする間、デジタルツールや個別サポートを活用し、学習を加速させた。
「今の世代の選手は、昔の選手にはなかったツールを持っています。報酬も高く、専門家の個人指導を受けられ、ビデオ通話で遠くの相手と学べます」とフレイタスは語る。「映画やドラマも多言語で視聴でき、電子書籍も読めます。 すべては手のひらにある。環境や興味の欠如以外で、学ばない言い訳はあり得ない」
- AFP
クリスティアーノ・ロナウドの手本に倣って
リヨンで19試合8ゴール7アシストを記録したエンドリックは、次世代のロールモデルとして歴史に名を残そうとしている。アイドルであるC・ロナウドがフィジカルの基準を作ったように、彼はピッチ外の振る舞いで最高水準を示したいと考えている。
「過去数十年間、クリスティアーノ・ロナウドが身体づくりを通じて世界中の若者を導いたように、エンドリックのコミュニケーション力と適応力が今後多くの若いアスリートを鼓舞することを願っています」とフレイタスは語った。「他者とのコミュニケーションが、キャリアを通じて、そしてその終盤で、ピッチ上でより魅力的な人間になる第一歩なのです」