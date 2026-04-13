エンドリックが加入！レアル・マドリードは2026-27シーズンに向けてこのブラジル人FWを再獲得するため、有望なスター選手を放出する。

ガルシアは今シーズン33試合で6得点を挙げたが、先発は12試合のみ。成長のため、他クラブでのプレーが最善と判断された。とはいえ、レアル・マドリードのスターになる夢は終わっていない。

クラブは2024年にニコ・パス、2025年にハコボ・ラモンをコモへ売却したが、買い戻し条項を契約に盛り込んだ。昨夏シュトゥットガルトがチェマ・アンドレスを獲得した際も同様で、ガルシアも将来ベルナベウへ戻れるよう準備が進む見込みだ。