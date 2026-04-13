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エンドリックが加入！レアル・マドリードは2026-27シーズンに向けてこのブラジル人FWを再獲得するため、有望なスター選手を放出する。
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エンドリック、フランスで実力を証明
エンドリックは2024年のデビューシーズン、パルメイラスからレアル・マドリードに移籍し37試合で7得点をマーク。しかしシャビ・アロンソ監督就任後は出場機会が激減し、今季前半は公式戦3試合の出場にとどまった。このためレアルは1月、彼をリヨンへ期限付き移籍させた。 グルパマ・スタジアムは彼が自信を取り戻すのに理想的な場所だった。リーグ・アン11試合で8ゴールに絡み、今夏のワールドカップを控えたブラジル代表にも再招集された。
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レアル、ガルシアを放出へ
『The Athletic』によると、レアル・マドリードは今夏、エンドリックへのオファーを一切拒否し、10代の彼に将来的な重要役割を約束した。1月にアロンソが退任し、現在はアルバロ・アルベロアが指揮を執るため、エンドリックは新スタートを切れる状況だ。ただし、これは同クラブの若手ゴンサロ・ガルシアには朗報ではない。
同紙によると、8月に2030年まで契約延長したばかりの22歳ストライカーは、エンドリックの出場機会を確保するため放出される見込みだ。
パズ、チェマ、ラモンと同じ道をたどる
ガルシアは今シーズン33試合で6得点を挙げたが、先発は12試合のみ。成長のため、他クラブでのプレーが最善と判断された。とはいえ、レアル・マドリードのスターになる夢は終わっていない。
クラブは2024年にニコ・パス、2025年にハコボ・ラモンをコモへ売却したが、買い戻し条項を契約に盛り込んだ。昨夏シュトゥットガルトがチェマ・アンドレスを獲得した際も同様で、ガルシアも将来ベルナベウへ戻れるよう準備が進む見込みだ。
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次は何が待っているのでしょうか？
エンドリックは現在、リヨンでのシーズンを力強く締めくくることに集中している。リヨンはリーグ・アンで3位以内に入り、チャンピオンズリーグ出場権獲得を目指している。その後、彼はブラジル代表としてワールドカップで重要な役割を果たすことを目指し、マドリードに戻る予定だ。リヨンで右ウイングとして活躍した実績が評価され、マドリードでは同ポジションの正選手として起用される可能性がある。