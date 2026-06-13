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エンドリックがクリスティアーノ・ロナウドと共通する特質を語る。2026年ワールドカップで、レアル・マドリードの新監督ジョゼ・モウリーニョに自身の価値を証明するつもりだ。
クリスティアーノ・ロナウドの勤勉さへの執着
エンドリックは、レアル・マドリードのレジェンド、クリスティアーノ・ロナウドへの憧れを隠さない。大会を控え、2人のメンタリティの共通点が顕著だ。出場機会を求めてリヨンへレンタル移籍し、試合感覚を取り戻した19歳は、サッカーへの献身がマドリードで自分を際立たせると信じている。
「厳しい戦いは当たり前。それがサッカーの掟だ。幼少期から全力で努力する姿勢はロナウドと共通する。だが、私が彼を尊敬するのは勤勉さだけではない」とエンドリックは『GQブラジル』に語った。 「彼には並外れた才能があり、若い頃に逆境を乗り越えた感動的な物語がある。シーズン真っ只中なら、自分の足を引っ張るようなことはできない。厳しいことになるだろう。いつもそうだ。それがサッカーの鉄則だ」
- AFP
エンドリックの移籍が成功
エンドリックはレギュラー確保を求めマドリードからリヨンへレンタル移籍。この決断が代表復帰と2026年W杯出場権獲得につながった。 右足骨折で173日間離脱し、復帰後も出場機会を得られず苦戦した。
この移籍は成功し、彼はリヨンで21試合に出場して8ゴール7アシストを記録。クラブのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献し、自信と試合勘を取り戻した。また、移籍の決断では妻ガブリエリー・ミランダの支えが大きかったという。「彼女は『何がしたいの』と繰り返し尋ねてくれた。その言葉で自分の足で立ち、夢を実現することの大切さに気づいた」と語っている。
モウリーニョ体制下で実力を証明する
サンティアゴ・ベルナベウではハムストリングの負傷で出場機会が限られたエンドリックだが、リヨンへのレンタル移籍が転機となった。ブラジル代表は自信とリズム、コンディションを取り戻し、2026年ワールドカップを前に代表に復帰した。
ロック・ネイション・スポーツCOOのチアゴ・フレイタスは「ヨーロッパのトップ5リーグ所属」「パルメイラス時代と似た指導方針の監督」「攻撃的スタイル」「欧州大会出場」という条件でクラブを選んだと明かす。
来季、レアル・マドリードで新体制を率いるジョゼ・モウリーニョ監督の下で、エンドリックはより大きな役割を担うチャンスを得る。W杯での活躍が、彼がベルナベウで戦術の要となる準備を整えていることを証明するだろう。
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「若き老人」とチャールトンのつながり
若くして成熟した態度を示すエンドリックは、チームメイトから「ボビー」と呼ばれる。これは敬愛するサー・ボビー・チャールトンに由来する。夜遊びを避け、回復と成長に集中する彼は、この地に足のついた姿勢がブラジルの長期にわたるワールドカップ優勝空白を終わらせると信じる。
ピッチでは何でもすると宣言し、攻撃的才能を持つ選手には珍しい守備貢献を約束する。「フルバックに戻り、ボランチとしてボールを奪い、センターバックのように前線でボールを追う」と誓った。