エンドリックはレギュラー確保を求めマドリードからリヨンへレンタル移籍。この決断が代表復帰と2026年W杯出場権獲得につながった。 右足骨折で173日間離脱し、復帰後も出場機会を得られず苦戦した。

この移籍は成功し、彼はリヨンで21試合に出場して8ゴール7アシストを記録。クラブのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献し、自信と試合勘を取り戻した。また、移籍の決断では妻ガブリエリー・ミランダの支えが大きかったという。「彼女は『何がしたいの』と繰り返し尋ねてくれた。その言葉で自分の足で立ち、夢を実現することの大切さに気づいた」と語っている。