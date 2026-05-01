エンドリックがアーセナルへ移籍か。ガナーズのレジェンドは、レアル・マドリードで出番を失った“クレイジー・ホース”がプレミアリーグで大きな才能を示すと期待している。

エンドリックはブラジルで最も有望な若手選手の一人とされ、近い将来、代表で重要な役割を担うと期待されている。しかし、プティは現在の代表の方向性に懸念を示した。

「彼もワールドカップで印象を残すことはできるだろうが、ブラジルはかつてのチームとは違っている。もはやブラジルらしいサッカーをしていない」と彼は説明した。「3週間前にアメリカで行われたフランス戦を観戦したが、我々はまた彼らに勝った」

「欠場者もいたが、それでも『ブラジルは変わった』と感じた。かつては偉大な選手がたくさんいた。エンドリックには何か特別なものがある。彼はワールドカップで結果を出せるし、先発起用の価値もある」