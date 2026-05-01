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エンドリックがアーセナルへ移籍か。ガナーズのレジェンドは、レアル・マドリードで出番を失った“クレイジー・ホース”がプレミアリーグで大きな才能を示すと期待している。
プティはアーセナルにエンドリックの獲得を勧めている。
アルテタ監督が攻撃陣の補強を検討する中、プティ氏はアーセナルに、現在リヨンにレンタル中のレアル・マドリード若手FWエンドリックの獲得を提案した。スペインでは出場機会が少ないが、プティ氏はプレミアリーグが彼の成長に適していると考えている。
出場機会は少ないものの、プティはプレミアリーグが彼の成長に最適だと考え、アーセナルが適任の移籍先になると主張している。
- AFP
プティは才能を称賛する一方で、未熟な点もあると指摘している。
「アンディーズ・ベット・クラブ」のインタビューで、プティはエンドリックの潜在能力を評価したが、10代の選手としてまだ改善すべき点があると認めた。
「彼はまだ19歳と非常に若い」とプティは語った。「並外れた才能を持つ一方で、エネルギーに溢れ、時に自己中心的に見えることもある。だが、自分の資質を自覚している。」
成長するには適切な環境が必要だ。彼は原石だからね。どのクラブが合うだろうか？彼の才能を考えると、アーセナルに来てほしいと心から願っている。」
ブラジルの将来と代表チームをめぐる懸念
エンドリックはブラジルで最も有望な若手選手の一人とされ、近い将来、代表で重要な役割を担うと期待されている。しかし、プティは現在の代表の方向性に懸念を示した。
「彼もワールドカップで印象を残すことはできるだろうが、ブラジルはかつてのチームとは違っている。もはやブラジルらしいサッカーをしていない」と彼は説明した。「3週間前にアメリカで行われたフランス戦を観戦したが、我々はまた彼らに勝った」
「欠場者もいたが、それでも『ブラジルは変わった』と感じた。かつては偉大な選手がたくさんいた。エンドリックには何か特別なものがある。彼はワールドカップで結果を出せるし、先発起用の価値もある」
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レアル・マドリードの若手選手のクラブでの将来は不透明
現時点ではエンドリックはレアル・マドリードに残る見込みだ。彼はスター揃いのチームで出場機会を求めている。クラブが彼を残すか、出場時間を確保できる移籍をさせるかは、今後の成長に大きく影響する。
一方、アルテタ監督率いるアーセナルは攻撃陣の補強候補を探しており、エンドリックのような高評価な若手FWは、獲得できれば長期的なオプションとなる。