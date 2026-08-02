レアル・マドリーは、前季にレバンテで27試合13得点を記録したエスピに設定されていた2500万ユーロの契約解除条項を行使するため、決断力を持って動いた。フィジカルに優れるFWはクラブに長期的な将来を託し、2031年までとなる5年契約にサインした。身長1.94メートルのエスピは、現在のスカッドにいる既存の選択肢とは大きく異なるタイプをもたらす。

ジョゼ・モウリーニョ体制での戦術的な変化は、ボックス内で起点となるフィジカルな存在を好んでいるようであり、その役割はエスピにまさにうってつけだ。この展開はエンドリッキにとって痛手となる。エンドリッキは、下部組織出身のゴンサロ・ガルシアが退団する可能性によって空くことになるセカンドストライカーの役割を担うことを望んでいたためだ。今やこのブラジル人は、エムバペだけでなくエスピともポジションを争うという厳しい課題に直面している。



