エンドリッキは2025-26シーズン後半にリヨンで実りあるローン移籍期間を過ごした。ブラジル人FWは全公式戦21試合に出場し、8ゴール8アシストの計16得点関与を記録した。

フランスでの印象的な活躍により、ブラジルのワールドカップメンバー入りという最大の目標は達成した。しかし20歳のこの若きアタッカーは、マドリー復帰後により多くの出場機会を得ることも望んでいた。

それでも、リヨンで成功を収めたにもかかわらず、エンドリッキを巡るスペインの首都での状況に変化はない。若きアタッカーはベンチスタートに限定されており、今季開幕後のリーガでの出場時間はわずか4分にとどまっている。