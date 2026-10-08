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エンドリッキ、レアル・マドリー退団へ？ ジョゼ・モウリーニョの拒否を受け、“神童”が次のクラブを「選択」か
エンドリッキ、見慣れた苦境に直面
エンドリッキは2025-26シーズン後半にリヨンで実りあるローン移籍期間を過ごした。ブラジル人FWは全公式戦21試合に出場し、8ゴール8アシストの計16得点関与を記録した。
フランスでの印象的な活躍により、ブラジルのワールドカップメンバー入りという最大の目標は達成した。しかし20歳のこの若きアタッカーは、マドリー復帰後により多くの出場機会を得ることも望んでいた。
それでも、リヨンで成功を収めたにもかかわらず、エンドリッキを巡るスペインの首都での状況に変化はない。若きアタッカーはベンチスタートに限定されており、今季開幕後のリーガでの出場時間はわずか4分にとどまっている。
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ミランが争奪戦をリードする
出場機会が事実上ほとんどない中、あらゆる兆候がこの冬にエンドリッキが再び期限付き移籍でチームを離れることを示している。ブラジル人FWは現在の行き詰まりから抜け出す必要性を認識しており、1月のローン移籍の可能性を受け入れている。
リヨンは再び契約を結ぶことに前向きで、アストン・ヴィラも関心を示している一方、現時点ではイタリアのクラブが獲得レースをリードしている。ローマとACミランが先頭に立っており、その中でもACミランが明確な本命となっている。
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、エンドリッキはマドリーを離れる場合、移籍先の第一希望をACミランとしている。代理人を務めるロック・ネイションも、イタリアのクラブを保有するレッドバード・キャピタル・パートナーズのジェリー・カルディナーレと強い関係を築いている。
ベルナベウでの激しい競争
エンドリッキにとって、レアル・マドリーの先発メンバーに割って入るのは極めて困難な課題である。チームにはすでに、キリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガム、アルダ・ギュレル、ブラヒム・ディアス、そして現在負傷中のロドリゴといったトップクラスの攻撃陣がそろっている。
さらにマドリーは昨夏、ヤン・ディオマンデとカルロス・エスピを獲得し、前線の選択肢を強化した。モウリーニョ監督が前線をローテーションさせる必要がある時や、終盤にゴールを追う展開になった時には、一貫してエスピを優先してきた。
レバンテから加入したスペインU-21代表のこの選手は、エンドリッキを序列でさらに下へ押し下げている。複数のポジションをこなせるにもかかわらず、元パルメイラスのスターであるエンドリッキには、その能力を示す機会がほとんど与えられていない。
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極めて重要な1月の決断が迫る
冬の移籍市場が近づく中、マドリーとエンドリッキは、すべての当事者にとって適切な合意に達しなければならない。再びベンチを温める状況が続けば、世界サッカー界で最も有望な若手の一人の成長は大きく停滞してしまう。
セリエAへの移籍は、新たな挑戦と、試合勘を取り戻すために必要な継続的な出場時間をもたらすはずだ。報道によれば、代理人はミラノで強いコネクションを持っており、移籍成功に向けた下地はすでに整っている可能性がある。
契約が正式にまとまるまでは、エンドリッキはスペインで得られるあらゆる出場機会を求めて戦い続けなければならない。ただ、当面の将来を考えれば、イタリアへの一時的な移籍が最も理にかなった一歩に見える。
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