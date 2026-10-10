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エンドリッキはACミラン移籍に前向き。レアル・マドリーの若手有望株は1月のローン移籍による退団を望んでいる
ベルナベウで募るいら立ち
このブラジルの逸材は、キリアン・エムバペ、ビニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガムらスター選手が居並ぶ中、先発イレブンへの道を阻まれている。サンティアゴ・ベルナベウでのポジション争いは熾烈だとされており、さらにロドリゴが負傷からの復帰に近づく中、ジョゼ・モウリーニョ体制で元パルメイラスの新星は序列をさらに下げるリスクを抱えている。
その大きなポテンシャルにもかかわらず、エンドリッキの出場は9月中旬のエルチェ戦でのわずか4分間に限られている。直近のインターナショナルブレークは、ブラジル代表のオーストラリア戦とインド戦の親善試合に出場できたことでいくらかの救いとなったが、このFWはクラブで継続的に出場時間を確保できなければブラジル代表の座を維持できないことを十分に理解している。したがって、マドリーでの状況が劇的に改善しない限り、今冬の退団はほぼ避けられない情勢となっている。
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カルディナーレとのつながり
ミランが、選手側から前向きなシグナルを受け取ったことで、同選手獲得レースの最有力候補に浮上している。 『La Gazzetta dello Sport』によると、ミランのオーナーであるジェリー・カルディナーレは、ピッチ外での仕事上のつながりによって、交渉で切り札を握る可能性があるという。エンドリッキは、大きな影響力を持つエージェンシー『ロック・ネイション』が代理人を務めており、同社はレッドバードのトップと極めて良好な関係を築いている。カルディナーレと選手側代理人の間にあるこの既存の関係は、イタリアの名門が欧州各地の強力なライバルを出し抜くことを可能にし得る決定的要因と見なされている。
ミランが争奪戦をリードしている一方で、状況を注視しているクラブは他にもある。セリエAでは、ジャン・ピエロ・ガスペリーニがこのブラジル人選手をローマに迎え入れることを望んでいると報じられており、プレミアリーグのアストン・ヴィラも獲得先として関連づけられている。しかし、レアル・マドリーが正式にローン移籍を認めれば、カルディナーレはロッソネリが契約をまとめられると極めて自信を持っている。金銭面も対応可能とみられており、エンドリッキの現在の手取り年俸250万ユーロにボーナスを加えた条件は、ミラノのクラブの給与体系に収まるようだ。
独創的な契約スキーム
当面の焦点は1月のレンタル移籍にあるが、エンドリッキの長期的な将来を巡って、両クラブがより複雑な取り決めを協議する可能性もある。レアル・マドリーとミランは独創的な移籍スキームで協力してきた歴史があり、その最たる例がブラヒム・ディアスをイタリアへ送り出した取引である。この移籍では、複数のレンタル契約、買い戻し条項、さらに再買い戻しオプションが組み込まれ、数シーズンにわたって双方に適した形となっていた。
マドリーは2022年後半、パルメイラスからエンドリッキを獲得するために約4750万ユーロを投じており、市場価値を守りつつ、その成長を引き続き右肩上がりの軌道に乗せることを強く望んでいるはずだ。冬の移籍市場が近づく中、ブラジル人選手のサン・シーロ入りの可能性に関する正確な条件を定めるため、マドリーとミランの対話はさらに活発化するとみられている。
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ルベン・アモリムにとって戦略的な適合性
エンドリッキ獲得は、ミランにとって単なるぜいたくな補強以上の意味を持つ。ルベン・アモリム監督にとって高まりつつある戦術的な必要性に応える動きでもあるからだ。4カ月の離脱が見込まれるアレクシス・サーレマーケルスの長期離脱を受け、ミランはアタッキングサードでの選択肢が不足している。複数のポジションをこなせるこのブラジル人を加えれば、シーズン後半に複数の戦線を戦うクラブにとって、待望の戦力の厚みをもたらすことになる。選手本人も、ブラジル、スペイン、フランスでのこれまでのプレーを経て、セリエAでプレーする可能性に大きな魅力を感じていると述べている。
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