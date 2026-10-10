このブラジルの逸材は、キリアン・エムバペ、ビニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガムらスター選手が居並ぶ中、先発イレブンへの道を阻まれている。サンティアゴ・ベルナベウでのポジション争いは熾烈だとされており、さらにロドリゴが負傷からの復帰に近づく中、ジョゼ・モウリーニョ体制で元パルメイラスの新星は序列をさらに下げるリスクを抱えている。

その大きなポテンシャルにもかかわらず、エンドリッキの出場は9月中旬のエルチェ戦でのわずか4分間に限られている。直近のインターナショナルブレークは、ブラジル代表のオーストラリア戦とインド戦の親善試合に出場できたことでいくらかの救いとなったが、このFWはクラブで継続的に出場時間を確保できなければブラジル代表の座を維持できないことを十分に理解している。したがって、マドリーでの状況が劇的に改善しない限り、今冬の退団はほぼ避けられない情勢となっている。