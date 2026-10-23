「彼にはレアル・マドリーでプレーできるだけの実力がある。必要なのはチャンスだけだ。エンドリッキはリヨンへのレンタル移籍を経て、フランスでは非常に良いプレーを見せた。その後はいくつか問題を抱え、フィジカル面で万全ではなかったことも、本人にとってかなりもどかしかったと思う。それでも、考えはずっとマドリードに残ることだった。今後どうなるかは分からないが、正直、彼はレアル・マドリーに長く残ると思う。これは私の意見だ。ミランとローマへの移籍の噂？ 彼が移籍するとは思わない。名前の挙がったクラブは素晴らしいが、ほかの場所でプレーすることになるとは思わない」