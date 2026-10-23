ACミランとローマはいま、大きな期待を寄せている。攻撃的MFのエンドリッキは、パウロ・フォンセカ率いるリヨンでのリーグ・アンでの実り多い経験を経て、夏にレアル・マドリーへ戻った。しかし、今季ここまで出場機会はごくわずか。ラ・リーガでは1試合に出場したのみで、唯一のゴールはチャンピオンズリーグのローマ戦で挙げたものだった。モウリーニョ率いるチームが4-3-で劇的な勝利を収めた試合だ。
Getty Images
翻訳者：
エンドリッキの代理人「レアル・マドリーが第一希望だが、本人はプレーを望んでいる。ACミランとローマは素晴らしいクラブ」
ミランとローマが彼の獲得を望む
1月には変化の気配が漂う。複数のクラブが彼の獲得を狙っており、現時点で有力なのはイタリアの2クラブ、ACミランとローマだ。アモリムとガスペリーニは、ブラジル人選手を補強として迎えたいと考えている。
代理人の言葉
エンドリッキの代理人業務を担うロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルの執行副社長兼グローバル・フットボール責任者、アラン・レドモンド氏が、20歳のブラジル人有望株についてアドンクロノスに語った。「エンドリッキは常にレアル・マドリーに残りたいと言ってきました。今シーズン、チャンスを得られれば多くのゴールを決めると確信しています。夏には複数の国から彼に強い関心が寄せられていたことは確かですが、彼がスペインを離れることを目標にしたことは一度もありません。金銭面は重要ではなく、選手はクラブのプロジェクトを見極めています」
「彼にはレアル・マドリーでプレーできるだけの実力がある。必要なのはチャンスだけだ。エンドリッキはリヨンへのレンタル移籍を経て、フランスでは非常に良いプレーを見せた。その後はいくつか問題を抱え、フィジカル面で万全ではなかったことも、本人にとってかなりもどかしかったと思う。それでも、考えはずっとマドリードに残ることだった。今後どうなるかは分からないが、正直、彼はレアル・マドリーに長く残ると思う。これは私の意見だ。ミランとローマへの移籍の噂？ 彼が移籍するとは思わない。名前の挙がったクラブは素晴らしいが、ほかの場所でプレーすることになるとは思わない」
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