スペインの首都で迎えたエンドリッキの3シーズン目は、20歳の同選手がベルナベウでトップチームの出場機会を引き続き限られていることから、もどかしいスタートとなっている。プレシーズン中の負傷で開幕から4試合を欠場した後、このFWは新指揮官モウリーニョの下でほとんどの時間をベンチで過ごしている。

ブラジル人FWの出場は、レアル・マドリーの最初の8試合でエルチェ戦の4分間のみの途中出場1試合に制限されている。キリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ヤン・ディオマンデ、アルダ・ギュレル、ブラヒム・ディアス、そして新加入のカルロス・エスピとの激しい競争により、攻撃陣の序列で大きく後れを取っている。

『AS』の報道によれば、エンドリッキは状況が改善しなければ、1月のローン移籍での退団に前向きだという。イタリアの強豪ローマとミランは、いずれも夏の移籍市場で関心を示しており、その状況を注視している。



