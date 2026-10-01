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エンドリッキのレアル・マドリーでの悪夢は続く ブラジルの新星がジョゼ・モウリーニョからの拒否を受け、1月にセリエAの強豪への期限付き移籍退団を検討か
エンドリッキ、モウリーニョ体制下で出場機会に苦戦
スペインの首都で迎えたエンドリッキの3シーズン目は、20歳の同選手がベルナベウでトップチームの出場機会を引き続き限られていることから、もどかしいスタートとなっている。プレシーズン中の負傷で開幕から4試合を欠場した後、このFWは新指揮官モウリーニョの下でほとんどの時間をベンチで過ごしている。
ブラジル人FWの出場は、レアル・マドリーの最初の8試合でエルチェ戦の4分間のみの途中出場1試合に制限されている。キリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ヤン・ディオマンデ、アルダ・ギュレル、ブラヒム・ディアス、そして新加入のカルロス・エスピとの激しい競争により、攻撃陣の序列で大きく後れを取っている。
『AS』の報道によれば、エンドリッキは状況が改善しなければ、1月のローン移籍での退団に前向きだという。イタリアの強豪ローマとミランは、いずれも夏の移籍市場で関心を示しており、その状況を注視している。
- NurPhoto
夏に受けた保証は出場機会につながらず
エンドリッキは以前、夏に一時的な移籍に近づいており、セリエA首位のローマを希望していた。モウリーニョとの直接会談で考えが変わる前には、合意はほぼ成立していた。
このポルトガル人指揮官はFWに残留を促し、今季の構想に含まれていると伝えて安心させた。マドリーで成功したいという思いに突き動かされ、エンドリッキは残留し、定位置争いに挑むことを選んだ。
しかし、その約束が果たされていないことから、選手は1月を前に自身の選択肢を見極める考えだ。移籍市場が開くまでに状況が変わらなければ、レンタル移籍は引き続き有力な可能性として残っている。
ブラジル代表のアンチェロッティ監督、行動不足に警鐘
レアル・マドリーはエンドリッキを長期的に重要な投資対象と見なしており、2022年に前払いで3500万ユーロを支払い、さらに出来高で2500万ユーロが加わる可能性がある。手数料、給与、税金も含めると総支出は8000万ユーロを超えており、クラブ幹部にとってその成長は優先事項となっている。
出場時間の少なさは、ブラジル代表監督でありレアル・マドリー前指揮官でもあるカルロ・アンチェロッティの懸念を高めており、同監督は欧州の強豪クラブが若い南米の才能に十分なプレー時間を与えていないことへの不満を口にした。
「ブラジルの若い選手たちの問題は、定期的にプレーしないために成長できないことだ」とアンチェロッティ監督は説明した。「それはエンドリッキにも起きているし、エステバンのような才能ある選手たちにも当てはまる。プレーしなければ成長はできない。私たちには有望な才能がいるし、エンドリッキは将来的にブラジルにとって重要な存在になるだろう。しかし、彼らにはプレーする必要がある」
- AFP
FWにとって重要な1月の移籍市場が迫る
エンドリッキは、サッカー界では状況がいかに早く変わるかを理解しており、どんなチャンスも生かすことに集中している。代表活動中のエムバペに関する最近の負傷懸念は、予期せぬアクシデントによってモウリーニョが前線の陣容を組み替えざるを得なくなる可能性を浮き彫りにした。
ただ、この若手はベンチ生活が続けば自身の成長が停滞することも分かっている。2026年初めにリヨンへのローン移籍で成功を収め、21試合で8ゴール8アシストを記録したことを受け、1月にセリエAへ移ることは、彼が切実に必要としている定期的な出場機会をもたらす可能性がある。
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