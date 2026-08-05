モウリーニョは、クラブ復帰後の最初の数週間に見せたエンドリッキのパフォーマンスと姿勢に心を動かされた。ポルトガル人指揮官は現在、今季このFWに本格的なチャンスを与える用意がある。

このニュースは、移籍市場閉幕前にこの若きブラジル人を期限付き移籍で獲得しようと積極的に動いていたローマにとって痛手となる。The Athleticによれば、エンドリッキ本人もスペインの首都に残るという考えを固く持っている。モウリーニョの指導の下でトップチームの出場時間を争うことが、自身の成長にとって最善だと考えているという。