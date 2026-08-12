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エンツォ・マレスカ、新たなマンチェスター・シティのインタビューでアーリング・ハーランドに関する面白いルールを説明
新たな戦術的青写真
マレスカがマンチェスター・シティの監督として正式に始動し、チームに求める組織的な習慣に強く重点を置いている。46歳の指揮官は、ペップ・グアルディオラが残した土台の上に積み上げつつ、ピッチ全体に自身の緻密な規律を浸透させようとしている。
就任後の初期インタビューで大きな話題となっているのは、試合中にマレスカが要求する緻密なコミュニケーションラインだ。その哲学は絶対的なコントロールに基づいており、得点直後にチームがどう反応するかにまで及んでいる。
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タッチライン際での規律徹底
マレスカの指揮官としてのアイデンティティーの一端は、試合の緊迫した局面でチームのリーダー陣と直接連絡を取り続けることにある。本人は、イングランドでこれまで率いたクラブで成功裏に導入してきた具体的なルールを明かした。
「レスターとチェルシーでは、得点した時にキャプテンは喜ぶためではなく、指示を受けるためにベンチへ来なければならない、というルールを設けていた」とマレスカは説明。感情的な爆発よりも戦術的な修正を優先する考えを強調した。
ハーランドのジレンマ
『ニューヨーク・タイムズ』によると、このルールはこれまでの主将たちには問題なく機能してきた一方で、マレスカはエティハドでの新たなスターFWについて考える中、機知に富んだ軽妙な“ただし書き”を口にした。ノルウェー人の得点マシンがリーダー役を担う可能性は、ベンチにとって明らかに笑える運用上の悪夢をもたらすものだった。
「それはいい質問だ」と同氏は語った。「キャプテンが得点したなら、祝っていい。もしアーリングがキャプテンなら、くそっ！ 問題になるよ。想像できるか？」と冗談を飛ばし、ストライカーとして必然のようにゴールを決めてしまう癖があることを認めた。
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来季を見据えて
和やかな冗談の域を超えて、この逸話はマレスカがマンチェスター・シティにもたらす強烈な戦術的集中を浮き彫りにしている。プレシーズンの準備が本格化する中、指揮官はボール保持時も非保持時も、すべての選手が自身の細かな要求を理解することを強く求めている。
新シーズンの開幕が近づく中、チームがマレスカのやり方にどう適応していくかに注目が集まる。ハーランドが実際にキャプテンマークを巻く日が来るかどうかはまだ分からないが、指揮官からのメッセージは明確だ。ピッチ上での仕事が本当に終わることは決してない。
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