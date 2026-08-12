マレスカがマンチェスター・シティの監督として正式に始動し、チームに求める組織的な習慣に強く重点を置いている。46歳の指揮官は、ペップ・グアルディオラが残した土台の上に積み上げつつ、ピッチ全体に自身の緻密な規律を浸透させようとしている。

就任後の初期インタビューで大きな話題となっているのは、試合中にマレスカが要求する緻密なコミュニケーションラインだ。その哲学は絶対的なコントロールに基づいており、得点直後にチームがどう反応するかにまで及んでいる。