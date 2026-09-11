今週末の一戦は、マレスカ監督にとって指揮官として初のマンチェスター・ダービーとなる。ただ、以前にペップ・グアルディオラ監督のアシスタントを務めていたこともあり、このカード特有の激しさは十分に知っている。シティはイングランドサッカー界全体では優位を保ってきたが、ユナイテッドとの直近6試合ではわずか2勝にとどまり、オールド・トラッフォードではここ3年間勝利から遠ざかっている。

この対戦の重要性について語ったマレスカ監督は、特別な雰囲気を認めつつも、選手たちが自分たちの戦術的アイデンティティーを貫く必要があると強調した。「さまざまな理由から非常に重要だ。ダービーがどれほど重要かは分かっている。特にここではね」と同監督は述べた。また、指揮官はプレッシャーの大きさを際立たせるため、欧州サッカーでの過去の経験とも比較した。「特別な試合だ。私たちにできる最も重要なことは、自分たちらしく戦おうとすることで、その後に最終的な結果がどうなるかを見ることになる」



