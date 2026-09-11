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エンツォ・マレスカ、マンチェスター・ユナイテッドとのオールド・トラッフォードでのマンチェスター・ダービー決戦を前に、マンチェスター・シティの負傷者情報について明暗分かれるニュースを伝える
オライリー、ダービー出場可能と判断される
マンチェスター・シティはオールド・トラッフォードへの敵地遠征を前に大きな追い風を得た。ニコ・オライリーが出場可能と判断されたためだ。イングランド代表の同選手は、昨季にペップ・グアルディオラ監督の下でブレイクを果たしたが、背中の問題によりシティの直近2試合を欠場していた。
金曜日の試合前記者会見でメディア対応したマレスカは、この左SB兼MFの状態について明確な最新情報を明かした。イタリア人指揮官は、アカデミー育ちの同選手が順調に回復しており、マンチェスター・ユナイテッド戦に向けて「100パーセント出場可能」であると認めた。
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ドク、ふくらはぎの問題が長引き欠場へ
オライリーに関するニュースは明るいものだった一方で、シティ指揮官はベルギー代表ジェレミー・ドクが依然としてメンバー入りできない状態にあることも明かした。ドクは今季のスタートでフラストレーションのたまる時期を過ごしており、コミュニティ・シールドでアーセナルに敗れて以降、マンチェスター・シティでは出場していない。
マレスカはこのウインガーの復帰時期について慎重な姿勢を示し、かつてレンヌでプレーしたこの選手は実戦復帰までなお数日を要するとの見通しを示した。指揮官は、このウインガーがふくらはぎの負傷から完全に回復するには「あと数日必要だ」と説明した。
マレスカ、ダービーのプレッシャーを受け入れる
今週末の一戦は、マレスカ監督にとって指揮官として初のマンチェスター・ダービーとなる。ただ、以前にペップ・グアルディオラ監督のアシスタントを務めていたこともあり、このカード特有の激しさは十分に知っている。シティはイングランドサッカー界全体では優位を保ってきたが、ユナイテッドとの直近6試合ではわずか2勝にとどまり、オールド・トラッフォードではここ3年間勝利から遠ざかっている。
この対戦の重要性について語ったマレスカ監督は、特別な雰囲気を認めつつも、選手たちが自分たちの戦術的アイデンティティーを貫く必要があると強調した。「さまざまな理由から非常に重要だ。ダービーがどれほど重要かは分かっている。特にここではね」と同監督は述べた。また、指揮官はプレッシャーの大きさを際立たせるため、欧州サッカーでの過去の経験とも比較した。「特別な試合だ。私たちにできる最も重要なことは、自分たちらしく戦おうとすることで、その後に最終的な結果がどうなるかを見ることになる」
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首位固めを目指して
シティはこのダービーを、プレミアリーグ首位で迎える。現在はアーセナルと激しい争いを繰り広げており、両クラブはともに開幕3試合に勝利。得失点差も同じで、シティはアーセナルより1点多く得点していることによってのみ首位に立っている。
イタリア人指揮官は、勝利が順位表にもサポーターの士気にも何を意味するかを十分に理解している。日曜午後のキックオフを前に、自身の目標を明確にし、このダービーでの戦績を白星でスタートさせたいという思いを強調した。「（ユナイテッドに勝つことは）とても重要だ。これが私にとって最初のダービーであり、この試合に勝ちたい」とマレスカは締めくくった。
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