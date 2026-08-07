シティが新たな中盤の司令塔探しを急ぐ背景には、ロドリの将来がますます不透明になっている事情がある。スペイン代表の同選手は契約最終年に入っており、ラ・リーガの強豪クラブからの関心は過熱している。レアル・マドリーが長らく最有力候補とみられてきたが、選手側との交渉で進展があったことを受け、バルセロナがこのMF獲得レースで先頭に立った。

報道によると、ロドリはベルナベウでのジョゼ・モウリーニョのプロジェクトに加わるよりも、カタルーニャへの移籍を明確に望んでいるという。この動きは、ハンジ・フリックがワールドクラスのピボーテを必要としていることもあり加速している。とりわけ、フレンキー・デ・ヨングが手術により離脱する可能性に直面しているためだ。



