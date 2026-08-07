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エンツォ・マレスカ、マンチェスター・シティがスペイン人アンカーなき後を見据える中、ロドリの後継者としてプレミアリーグのスターを「夢」と特定
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マレスカ、フェルナンデスとの再会を希望
マレスカ監督は、エティハド・スタジアムでロドリの後継者となる「夢」の候補としてフェルナンデスに狙いを定めている。『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』によると、マレスカ監督はこのアルゼンチン代表が自身のシステムの軸を担うために必要な、特定の戦術的プロフィールを備えていると考えている。
ただ、25歳の獲得は決して簡単ではない。チェルシーは依然としてこのMFを長期プロジェクトの不可欠な一員と見なしており、契約は2032年夏まで残っている。チェルシーは、特にプレミアリーグの直接のライバル相手であればなおさら、チームの貴重な戦力の一人を手放すことを検討するだけでも、巨額の移籍金を要求するとみられている。
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ロドリ、エティハド退団が目前に バルセロナが争奪戦をリード
シティが新たな中盤の司令塔探しを急ぐ背景には、ロドリの将来がますます不透明になっている事情がある。スペイン代表の同選手は契約最終年に入っており、ラ・リーガの強豪クラブからの関心は過熱している。レアル・マドリーが長らく最有力候補とみられてきたが、選手側との交渉で進展があったことを受け、バルセロナがこのMF獲得レースで先頭に立った。
報道によると、ロドリはベルナベウでのジョゼ・モウリーニョのプロジェクトに加わるよりも、カタルーニャへの移籍を明確に望んでいるという。この動きは、ハンジ・フリックがワールドクラスのピボーテを必要としていることもあり加速している。とりわけ、フレンキー・デ・ヨングが手術により離脱する可能性に直面しているためだ。
フェルナンデス陣営、今夏の移籍の可能性を探る
火に油を注ぐ形で、このチェルシーのスター選手の代理人は移籍の可能性について公然と語った。代理人のハビエル・パストーレは先月、マイアミで行われたAFAのイベントで、自身の顧客を巡って高まる憶測について言及した。「彼はそのこと［ワールドカップ］だけを考えている。そして、我々は彼がチェルシーを離れる可能性を探っているが、どのクラブとも具体的な話や確定したことはない」とパストーレは語った。
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ブアディは依然としてシティにとって第2候補の代替案にとどまっている
フェルナンデスが「夢」の選択肢である一方、マンチェスター・シティはリールの10代の新鋭アイユーブ・ブアディの動向も注視している。18歳のブアディは高いポテンシャルを持つターゲットとして浮上しており、クラブはすでに獲得に向けた計画を整えている。
その10代選手に明白な才能があるにもかかわらず、シティのコーチングスタッフの内部では、彼の年齢の選手がロドリのようなベテランの後任という重責をすぐに担えるのか懸念もある。マレスカは、長い適応期間を必要とせずにスタメンに入れる、より経験豊富な選択肢を好んでいるとされる。
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