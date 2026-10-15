AFP
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エンツォ・マレスカ、パリ・サンジェルマン戦の敗北を受け、イプスウィッチ・タウン戦でのマンチェスター・シティの立て直しを見据える
マンチェスター・シティ、即座の名誉挽回を狙う
マンチェスター・シティは、チャンピオンズリーグでフランス王者に2-4で敗れた失望から、いまだ立ち直れていない。しかし、日程は落ち込んでいる時間を与えてくれない。マレスカ監督は、すぐに迎える次の国内での試合を、欧州での敗戦を引きずるチームにとって立ち直る絶好の機会と捉えている。シティは現在、2位に勝ち点3差をつけてプレミアリーグ首位に立っており、開幕からの全勝を維持したい考えだ。
PSG戦でつまずいたものの、イタリア人指揮官はチームがリーグ戦で築いてきた勢いを保つことに集中している。イプスウィッチを迎える一戦は、再び優位性を示し、週半ばの結果がチームの構造的な問題の表れではなく、一時的な失敗にすぎなかったと証明する機会となる。「私たちにとっては［立ち直る］チャンスだ」と、監督は『シティTV』に語った。「厳しい試合になる。相手には体力を回復し、試合に向けて準備するための丸1週間があるからだ。こちらは何人かの選手をうまくやりくりする必要があるが、それでも連勝を続け、土曜日に勝利を目指さなければならない」
- Getty Images Sport
エティハドのサポーターへの呼びかけ
マレスカ監督は、PSGとの厳しい一戦でサポーターが果たした役割をすぐさま強調した。スコアにかかわらず、サポーターの応援は揺るがなかったという。今週土曜の午後にシティが勝利を取り戻すには、スタンドとピッチの一体感が決め手になると考えている。監督は選手たちがギアを上げていけるよう、再び同じ雰囲気を求めている。
ファンの影響について、同監督はこう語った。「彼らは95分間、チームを応援してくれた。前半も、チームが気持ちを見せていることは、おそらく伝わっていたと思う。そして土曜日も、彼らの力が必要だ」
イプスウィッチ・タウンへの敬意
イプスウィッチは前の試合でフラムに大きな勝利を収め、勢いに乗ってエティハド・スタジアムに乗り込む。マレスカは、昇格後もトップレベルで戦えることを示してきたギャリー・オニール率いるチームの脅威を十分に認識している。マンチェスター・シティが、この一戦に向けてはるかに多くの準備時間を確保できた相手をどう崩すか。戦術面の攻防が注目される。
コーチングスタッフにとって、チャンピオンズリーグによる肉体的な負担は依然として最大の懸念事項だ。イプスウィッチが丸1週間の休養を取れた一方、シティは強度の高い欧州での一戦後の疲労に対処しなければならない。少しでも動きが鈍れば、そこを突こうとする相手に足をすくわれかねない。そうした事態を避けるには、選手たちのコンディション管理が重要になる。
- AFP
プレミアリーグのペースを維持する
首位で3ポイントのリードを保つ王者にとって、この一戦は重要だ。さらに勝ち点を落とせば、追うチームとの差を縮められかねない。優勝を目指す上で、イプスウィッチ・タウン戦の勝ち点3は欠かせない。選手層の厚さが試されるが、マレスカ監督は、近年の国内での成功を支えてきた強さを選手たちが示すと期待している。目標は明確だ。勝利を収め、連勝を続け、PSG戦の結果を受けた批判を封じることである。
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