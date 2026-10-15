マレスカ監督は、PSGとの厳しい一戦でサポーターが果たした役割をすぐさま強調した。スコアにかかわらず、サポーターの応援は揺るがなかったという。今週土曜の午後にシティが勝利を取り戻すには、スタンドとピッチの一体感が決め手になると考えている。監督は選手たちがギアを上げていけるよう、再び同じ雰囲気を求めている。

ファンの影響について、同監督はこう語った。「彼らは95分間、チームを応援してくれた。前半も、チームが気持ちを見せていることは、おそらく伝わっていたと思う。そして土曜日も、彼らの力が必要だ」