エンツォ・マレスカ、バルセロナの関心が報じられる中でマンチェスター・シティのロドリ復帰時期を明かす

ソウルで行われたアトレティコ・マドリー戦でのプレシーズン3-1勝利後、マレスカはアーセナルとのコミュニティ・シールドを前に、このMFの復帰予定について明確にした。

記者団からロドリの将来についてフットボールディレクターのウーゴ・ビアナと話し合いを行ったか問われると、マレスカは「はい。現時点で彼はマンチェスターにいることになる。新しい情報はない。8月14日に戻ってくる」と述べた。