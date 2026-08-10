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エンツォ・マレスカ、バルセロナの関心が報じられる中でマンチェスター・シティのロドリ復帰時期を明かす
シティ、最初のオファーを拒否
マンチェスター・シティは先週、エティハド・スタジアムでの契約が残り12カ月となっているロドリに対するバルセロナからの5000万ユーロ（4300万ポンド／5800万ドル）のオファーを拒否した。クラブ首脳陣は、30歳MFに対するオファーが8000万ユーロ（6850万ポンド／9200万ドル）という評価額に達した場合にのみ、放出を検討すると報じられている。移籍を巡る憶測が続く中、2024年バロンドール受賞者でもある同選手は現在、スペインのワールドカップ制覇後に受けた背中の手術から回復中だ。
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マレスカが復帰時期を明かす
ソウルで行われたアトレティコ・マドリー戦でのプレシーズン3-1勝利後、マレスカはアーセナルとのコミュニティ・シールドを前に、このMFの復帰予定について明確にした。
記者団からロドリの将来についてフットボールディレクターのウーゴ・ビアナと話し合いを行ったか問われると、マレスカは「はい。現時点で彼はマンチェスターにいることになる。新しい情報はない。8月14日に戻ってくる」と述べた。
移籍への関心が準備に影を落とす
ラ・リーガの強豪バルセロナとレアル・マドリーからの関心は、新指揮官の下で進むシティの準備に引き続き影を落としている。移籍をめぐる憶測が広がっているものの、シティは求める評価額を満たすクラブが現れない限り、この象徴的なMFを引き留めるという姿勢を崩していない。現在、コーチングスタッフが重視しているのは、選手のメディカル面でのリハビリが順調に進み、国内大会と欧州大会に向けて準備を整えられるようにすることだ。
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カーディフ戦が開幕戦に先立って行われる
シティは直ちに、リーグ戦開幕を前にカーディフで行われるアーセナルとのコミュニティ・シールドへと照準を切り替える。プレミアリーグにおけるペップ・グアルディオラ後の時代は、8月23日のAFCボーンマスとのホームゲームで幕を開ける。マレスカは、主力選手たちの去就を巡る不透明感やワールドカップ後の負傷からの回復状況があるなか、早急にベストのスターティングイレブンを組み上げなければならない。
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