エンツォ・マレスカ、エリオット・アンダーソンの「マンチェスターの王者」発言を支持も、マンチェスター・ダービーは自身が経験した中で最も激しいものではないと主張

マレスカ監督は、オールド・トラッフォードへの遠征を前に、マンチェスター・ダービーは自身が経験してきた中で最も激しいライバル対決ではないと主張し、議論を呼んでいる。マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドによるこの一戦は世界的な注目を集めるカードだが、マレスカ監督は選手、そして指導者としての幅広い経験を踏まえ、自身が本当に敵対的だと考える環境について説明した。イタリア人指揮官は過去にチェルシーで役職を務め、シティではペップ・グアルディオラ監督の下でも働いてきたが、大陸での激突の記憶こそが、純粋なフットボールの憎悪を測る基準になっているという。

マンチェスター・シティ指揮官は、「夢の劇場」での雰囲気についての見通しを率直に語った。「ダービーがどれほど重要かは分かっている。特にここでは、クラブにとっても、ファンにとっても、みんなにとっても重要だ」とマレスカ監督は話した。「特別な試合だし、僕たちにできる最も大事なことは、今日までやってきたように、自分たちらしくいるよう努めることだ。その上で、最終結果がどうなるか見てみよう」

「私はいろいろなダービーに関わってきた。断言するが、最悪なのはオリンピアコス対パナシナイコスだ。イタリアではユベントス対トリノ、セビージャ対ベティスも経験したし、監督としてはチェルシーでもいろいろあった。オールド・トラッフォードがかなり違うことは分かっているが、選手たちにとっての最大の焦点はゲームプランでなければならない。どうすれば勝てるのか、どうプレスをかけるのか、どうすればより良くなれるのかだ。私はこういう試合を求めているし、好きなんだ」