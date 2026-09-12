AFP
翻訳者：
エンツォ・マレスカ、エリオット・アンダーソンの「マンチェスターの王者」発言を支持も、マンチェスター・ダービーは自身が経験した中で最も激しいものではないと主張
マレスカがダービーの序列を振り返る
マレスカ監督は、オールド・トラッフォードへの遠征を前に、マンチェスター・ダービーは自身が経験してきた中で最も激しいライバル対決ではないと主張し、議論を呼んでいる。マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドによるこの一戦は世界的な注目を集めるカードだが、マレスカ監督は選手、そして指導者としての幅広い経験を踏まえ、自身が本当に敵対的だと考える環境について説明した。イタリア人指揮官は過去にチェルシーで役職を務め、シティではペップ・グアルディオラ監督の下でも働いてきたが、大陸での激突の記憶こそが、純粋なフットボールの憎悪を測る基準になっているという。
マンチェスター・シティ指揮官は、「夢の劇場」での雰囲気についての見通しを率直に語った。「ダービーがどれほど重要かは分かっている。特にここでは、クラブにとっても、ファンにとっても、みんなにとっても重要だ」とマレスカ監督は話した。「特別な試合だし、僕たちにできる最も大事なことは、今日までやってきたように、自分たちらしくいるよう努めることだ。その上で、最終結果がどうなるか見てみよう」
「私はいろいろなダービーに関わってきた。断言するが、最悪なのはオリンピアコス対パナシナイコスだ。イタリアではユベントス対トリノ、セビージャ対ベティスも経験したし、監督としてはチェルシーでもいろいろあった。オールド・トラッフォードがかなり違うことは分かっているが、選手たちにとっての最大の焦点はゲームプランでなければならない。どうすれば勝てるのか、どうプレスをかけるのか、どうすればより良くなれるのかだ。私はこういう試合を求めているし、好きなんだ」
- Getty
マンチェスターの王者の称号を守る
この一戦に向けた盛り上がりは、今夏加入のエリオット・アンダーソンの発言にも大きく左右されている。アンダーソンはノッティンガム・フォレストから、1億1600万ポンド（1億5600万ドル）の移籍でプレミアリーグ王者に加入。シティを「マンチェスターの王様」と表現したことで街中の反感を買い、これが自身にとって初のダービー出場にさらなる刺激を加えている。
マレスカは、イングランド代表MFのこの発言は、シティが国内タイトルを独占してきた彼自身の人生における現実をそのまま映したものにすぎないと考えている。「おそらくエリオットがそう言った理由は、彼がこの15年の中で育ってきたからだ」とマレスカは説明した。「マンチェスター・シティは成し遂げたことにおいて、おそらく信じられない存在だったと思う。だからエリオットがそう言ったのは普通のことだ。さかのぼれば違う景色があるが、私にとってエリオットがそう言った理由は、彼が育った時代にマンチェスター・シティが支配的だったからだ」
戦術的な駆け引きと休養面での優位性
シティはチャンピオンズリーグでポルトに5-1の完勝を収めてダービーに臨み、近隣のライバルに対してコンディション面でわずかな優位を得ている。一方、ユナイテッドは木曜夜にサバフとの欧州の一戦を戦っていたが、マレスカ監督は、48時間多く休めることがこの一戦の決定的要因になるとの見方をすぐに否定した。
「フットボールでは時々あることだ」とマレスカ監督は語った。「マンチェスター・ユナイテッドが準備を整えてくることに何の疑いもない。重要なのは適応することだけだ。昨季は我々に起きたことであり、今季は彼らに起きている。来季は別のチームに起きるだろう」
- Getty Images Sport
チームニュースと負傷者情報
ピッチ上では、ニコ・オライリーが先発メンバーに復帰する準備が整ったとの知らせが、シティにとって大きな追い風となっている。イングランド代表の左SBは、コヴェントリー戦のウォーミングアップ中に悪化した背中の問題で離脱しており、マンチェスター・シティにとって不在が痛かった。その復帰により、マレスカはマイケル・キャリックス率いるユナイテッドを相手に、待望の戦術的柔軟性を手にすることになる。ただ、ウイングのジェレミー・ドクはふくらはぎの問題からの回復を続けており、引き続き離脱している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。